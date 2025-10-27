El Gobierno de Mendoza autorizó a San Carlos a tomar un préstamo millonario: para qué lo utilizará. Foto ilustrativa.

El Gobierno de Mendoza autorizó a la Municipalidad de San Carlos a contraer un préstamo por un monto de hasta $1.571.799.000 con el Banco Nación , de acuerdo con el decreto 2275, publicado este lunes en el Boletín Oficial. El destino de los fondos será la "adquisición de rodados diversos".

El crédito se instrumentará en hasta nueve desembolsos , cada uno con su propio cronograma de amortización , que no podrá ser consolidado con los restantes. El plazo total de devolución será de 60 meses , contados desde cada desembolso, e incluirá un período de gracia de seis meses exclusivamente para el pago del capital.

Legislatura El Gobierno de Mendoza sigue con la limpieza legislativa: avanzó otra etapa de la Ley Hojarasca

" Apruébese la solicitud del crédito al Banco de la Nación Argentina por hasta $1.571.799.000 en la línea inversiones. Y autorícese al ejecutivo municipal para realizar todos los trámites correspondientes para su gestión", dice el decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad ; y el ministro de Gobierno, Natalio Mema .

La amortización del capital se realizará en 54 cuotas mensuales y consecutivas, bajo el sistema de amortización “alemán”, con el primer vencimiento al séptimo mes desde la fecha en que se contabilice cada desembolso. Los intereses se abonarán de forma mensual, venciendo el primer servicio un mes después del registro contable de cada desembolso.

En detalle

La tasa de interés tendrá un esquema mixto:

Durante el primer año , será fija del 43% nominal anual .

A partir del segundo año y hasta el final del crédito, se aplicará la Tasa TAMAR Privada bonificada en 100 puntos básicos, es decir, la tasa mayorista promedio para depósitos a plazo fijo de más de mil millones de pesos en bancos privados, publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Esa tasa variable se mantendrá sin cambios durante cada período de interés y se ajustará al inicio del siguiente, de acuerdo con las publicaciones del BCRA. En caso de que la Tasa TAMAR Privada sea discontinuada, el Banco Nación podrá aplicar la tasa que la reemplace o, en su defecto, otra con rendimiento equivalente entre las que publique la autoridad monetaria.

En el caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Municipalidad, el banco quedará facultado a retener los montos necesarios hasta cubrir el importe de cada cuota de capital, sus servicios de intereses y gastos concernientes, de los fondos provenientes de la Participación Municipal que le correspondan a San Carlos, explica el decreto.