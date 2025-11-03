Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

La causa que investiga el brutal homicidio de una bebé de 2 meses en Las Heras continúa deambulando en medio de un sinfín de planteos judiciales y lo que parecía ser un expediente que se iba a resolver rápidamente (por la cantidad de pruebas), aún sigue esperando el juicio, a más de dos años del crimen.
Tras asegurar ser inocente, esta semana dijo que iba a aceptar la acusación para ser condenado a perpetua en un juicio abreviado. Pero cuando llegó el momento de confesar y firmar la sentencia se arrepintió, dijo ser inocente y hasta negó que la bebé sea su hija, cuando en la causa hay un ADN que confirma la paternidad.
Así las cosas, se cayó el juicio abreviado y el expediente continúa a la espera de una elevación a juicio por jurado.
Los insólitos planteos del hombre acusado de matar a su bebé en Las Heras
Todo esto ocurrió en la semana, en una nueva audiencia en el Polo Judicial Penal ante el juez David Mangiafico. Tras el arrepentimiento del imputado, todo pasó a un nuevo cuarto intermedio.
La madre planteó que todas las lesiones fueron provocadas horas antes del deceso, cuando la criatura había quedado al cuidado del padre. Hubo varios peritos que descartaron esto y aseguraron que la pequeña tenía golpes de “vieja data”.
Sin embargo, a través de sus abogados defensores, Iglesias logró el sobreseimiento. Ni eso provocó el fin de la instrucción, y ahora quien hace planteos es el padre, que intenta evitar ser juzgado por un jurado popular.
Cómo sigue la causa por homicidio
A pesar de esto, el expediente, tarde o temprano, llegará a debate bajo la calificación de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía. Por esto, arriesga una condena a prisión perpetua.