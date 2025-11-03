3 de noviembre de 2025
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

La causa que investiga el brutal homicidio de Emma Pilar Olguín (2 meses) en Las Heras, continúa deambulando en audiencias en el Polo Judicial Penal.

Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras.&nbsp;

 Por Pablo Segura

La causa que investiga el brutal homicidio de una bebé de 2 meses en Las Heras continúa deambulando en medio de un sinfín de planteos judiciales y lo que parecía ser un expediente que se iba a resolver rápidamente (por la cantidad de pruebas), aún sigue esperando el juicio, a más de dos años del crimen.

Tras asegurar ser inocente, esta semana dijo que iba a aceptar la acusación para ser condenado a perpetua en un juicio abreviado. Pero cuando llegó el momento de confesar y firmar la sentencia se arrepintió, dijo ser inocente y hasta negó que la bebé sea su hija, cuando en la causa hay un ADN que confirma la paternidad.

Así las cosas, se cayó el juicio abreviado y el expediente continúa a la espera de una elevación a juicio por jurado.

Todo esto ocurrió en la semana, en una nueva audiencia en el Polo Judicial Penal ante el juez David Mangiafico. Tras el arrepentimiento del imputado, todo pasó a un nuevo cuarto intermedio.

gustavo olguin, detenido homicidio bebé emma pilar.jpg

El expediente ha tenido un sinfín de batallas judiciales, en gran parte, por la data de las múltiples heridas que presentaba la bebé.

La madre planteó que todas las lesiones fueron provocadas horas antes del deceso, cuando la criatura había quedado al cuidado del padre. Hubo varios peritos que descartaron esto y aseguraron que la pequeña tenía golpes de “vieja data”.

Sin embargo, a través de sus abogados defensores, Iglesias logró el sobreseimiento. Ni eso provocó el fin de la instrucción, y ahora quien hace planteos es el padre, que intenta evitar ser juzgado por un jurado popular.

Cómo sigue la causa por homicidio

A pesar de esto, el expediente, tarde o temprano, llegará a debate bajo la calificación de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía. Por esto, arriesga una condena a prisión perpetua.

El crimen de la bebé Emma Pilar Olguín (2 meses) ocurrió en agosto del 2023 y estremeció a todo el barrio Infanta de Las Heras, como así también a gran parte de la sociedad mendocina.

La menor presentaba múltiples golpes en su cuerpo, sobre todo, en su pecho. Además, tenía signos de haber sido abusada sexualmente.

