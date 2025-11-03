El operativo de rescate en Uspallata se inició el domingo y terminó en horas de la madrugada de hoy.

Por Pablo Segura







Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, con ayuda de policías y funcionarios judiciales, realizaron esta madrugada el levantamiento del cadáver hallado este domingo en Uspallata, en tanto que de acuerdo a las primeras averiguaciones se determinó que los restos correspondían a un hombre con discapacidad que era buscado desde el miércoles pasado.

Es que, cerca de donde hallaron el cuerpo, los efectivos hallaron una camioneta VW Amarok con un carnet de discapacidad. Al investigar el nombre al que estaba tanto el rodado como la documentación, se identificó a Rubén Pombo, quien estaba desaparecido desde el miércoles pasado.

En este sentido, al menos por ahora, la justicia cree que el hombre no habría sido víctima de una muerte violenta, por lo que la hipótesis es que, posiblemente, se haya extraviado y perdido en esa zona de Uspallata.

El cuerpo hallado en Uspallata era de un hombre con discapacidad que estaba perdido Los restos de Pombo habían sido hallados en Ruta 7 a la altura del kilómetro 1.160, sobre la quebrada de Ranchillos, en Alta Montaña.

camioneta La camioneta de la víctima, abandonada cerca de donde fue encontrado el cuerpo, en Uspallata. Tras el hallazgo, en la noche del domingo y hasta horas de la madrugada, Gendarmería Nacional Argentina, la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza y justicia, trabajaron en la escena. Con el levantamiento del cuerpo y la confirmaron de la identificación, ahora la justicia espera por la causa de muerte, para confirmar qué fue lo que pasó con Pombo.