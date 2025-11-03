Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, con ayuda de policías y funcionarios judiciales, realizaron esta madrugada el levantamiento del cadáver hallado este domingo en Uspallata, en tanto que de acuerdo a las primeras averiguaciones se determinó que los restos correspondían a un hombre con discapacidad que era buscado desde el miércoles pasado.
Es que, cerca de donde hallaron el cuerpo, los efectivos hallaron una camioneta VW Amarok con un carnet de discapacidad. Al investigar el nombre al que estaba tanto el rodado como la documentación, se identificó a Rubén Pombo, quien estaba desaparecido desde el miércoles pasado.
En este sentido, al menos por ahora, la justicia cree que el hombre no habría sido víctima de una muerte violenta, por lo que la hipótesis es que, posiblemente, se haya extraviado y perdido en esa zona de Uspallata.
El cuerpo hallado en Uspallata era de un hombre con discapacidad que estaba perdido