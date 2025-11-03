3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
investigan cómo murió

El cuerpo hallado en Uspallata era de un hombre con discapacidad que estaba perdido

Gendarmería Nacional Argentina pudo identificar el cuerpo hallado este domingo en Uspallata, tras un extenso operativo en Alta Montaña.

El operativo de rescate en Uspallata se inició el domingo y terminó en horas de la madrugada de hoy.

El operativo de rescate en Uspallata se inició el domingo y terminó en horas de la madrugada de hoy.

 Por Pablo Segura

Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, con ayuda de policías y funcionarios judiciales, realizaron esta madrugada el levantamiento del cadáver hallado este domingo en Uspallata, en tanto que de acuerdo a las primeras averiguaciones se determinó que los restos correspondían a un hombre con discapacidad que era buscado desde el miércoles pasado.

Es que, cerca de donde hallaron el cuerpo, los efectivos hallaron una camioneta VW Amarok con un carnet de discapacidad. Al investigar el nombre al que estaba tanto el rodado como la documentación, se identificó a Rubén Pombo, quien estaba desaparecido desde el miércoles pasado.

Lee además
La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata
elecciones 2025: mendoza consolida su apoyo a la mineria y proyecta expansion del sector
Argentina Mining

Elecciones 2025: Mendoza consolida su apoyo a la minería y proyecta expansión del sector

En este sentido, al menos por ahora, la justicia cree que el hombre no habría sido víctima de una muerte violenta, por lo que la hipótesis es que, posiblemente, se haya extraviado y perdido en esa zona de Uspallata.

camioneta
La camioneta de la víctima, abandonada cerca de donde fue encontrado el cuerpo, en Uspallata.

La camioneta de la víctima, abandonada cerca de donde fue encontrado el cuerpo, en Uspallata.

Tras el hallazgo, en la noche del domingo y hasta horas de la madrugada, Gendarmería Nacional Argentina, la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza y justicia, trabajaron en la escena.

Con el levantamiento del cuerpo y la confirmaron de la identificación, ahora la justicia espera por la causa de muerte, para confirmar qué fue lo que pasó con Pombo.

Temas
Seguí leyendo

Importante operativo para rescatar a un hombre perdido en Uspallata

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

Guaymallén: una batalla campal en el nudo vial dejó 7 detenidos

Terrible vuelco en Guaymallén: el conductor manejaba alcoholizado

Godoy Cruz impulsa una charla clave sobre seguridad ciudadana

Accidente vial en Maipú le costo la vida a un hombre mayor

Justicia restaurativa en Mendoza: los delitos leves se transforman en trabajo comunitario

LO QUE SE LEE AHORA
El lugar de cómidas rápidas donde fue la riña.
esta mañana

Guaymallén: una batalla campal en el nudo vial dejó 7 detenidos

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos
Comportamiento canino

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

Te Puede Interesar

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Por Sitio Andino Policiales
Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.
Opciones para el verano

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Por Natalia Mantineo
Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo
Misión oficial

Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo

Por Florencia Martinez del Rio