Guaymallén: una batalla campal en el nudo vial dejó 7 detenidos

El lugar de cómidas rápidas donde fue la riña.

Una pelea que se inició en un boliche de Guaymallén y se trasladó a un conocido local de comidas rápidas en el nudo vial terminó en una batalla campal de la que participaron varios sujetos con palos y armas blancas, en tanto que, como consecuencia de esto, al menos siete personas fueron detenidas.

Según testigos, todo comenzó en un conocido boliche de Guaymallén, en horas de la madrugada. Al salir de ese local, algunos de los protagonistas se trasladaron al negocio de comidas rápidas mencionado, lo que reavivó el conflicto.

Peor aún, tras la riña, llegó al lugar otro grupo de sujetos, esta vez, con palos y armas blancas, por lo que la pelea se transformó en una batalla campal que, se extendió, hasta inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

Como resultado del operativo, al menos siete personas fueron detenidas, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se investigan las causas y responsabilidades del violento episodio.

Fuentes policiales dijeron que los sospechosos fueron derivados a distintas comisarías de Ciudad y que en las próximas horas se definirá la situación procesal de cada uno de ellos.

En tanto que los comerciantes manifestaron su preocupación por lo ocurrido, debido a que en los últimos meses se registran constantes incidentes en dicho local de comidas, sobre todo, a horas de la madrugada.