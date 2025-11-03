3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
esta mañana

Guaymallén: una batalla campal en el nudo vial dejó 7 detenidos

Un enfrentamiento entre varias personas a la salida de un boliche de Guaymallén, terminó en caos en inmediaciones de la Terminal de ómnibus.

El lugar de cómidas rápidas donde fue la riña.

El lugar de cómidas rápidas donde fue la riña.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Una pelea que se inició en un boliche de Guaymallén y se trasladó a un conocido local de comidas rápidas en el nudo vial terminó en una batalla campal de la que participaron varios sujetos con palos y armas blancas, en tanto que, como consecuencia de esto, al menos siete personas fueron detenidas.

Según testigos, todo comenzó en un conocido boliche de Guaymallén, en horas de la madrugada. Al salir de ese local, algunos de los protagonistas se trasladaron al negocio de comidas rápidas mencionado, lo que reavivó el conflicto.

Lee además
El accidente vial ocurrió a la altura de kilómetro 8, en Guaymallén. 
heridos leves

Terrible vuelco en Guaymallén: el conductor manejaba alcoholizado
descubriendo la guitarra: taller gratuito en guaymallen
Educación y arte

Descubriendo la guitarra: taller gratuito en Guaymallén

Peor aún, tras la riña, llegó al lugar otro grupo de sujetos, esta vez, con palos y armas blancas, por lo que la pelea se transformó en una batalla campal que, se extendió, hasta inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

Guaymallén: una batalla campal en el nudo vial dejó 7 detenidos

Personal policial intervino rápidamente y logró controlar la situación tras varios minutos de tensión.

Como resultado del operativo, al menos siete personas fueron detenidas, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se investigan las causas y responsabilidades del violento episodio.

Fuentes policiales dijeron que los sospechosos fueron derivados a distintas comisarías de Ciudad y que en las próximas horas se definirá la situación procesal de cada uno de ellos.

En tanto que los comerciantes manifestaron su preocupación por lo ocurrido, debido a que en los últimos meses se registran constantes incidentes en dicho local de comidas, sobre todo, a horas de la madrugada.

Temas
Seguí leyendo

Club Pedro Molina: la entidad barrial que resiste al tiempo y busca crecer

"Gracias, León Gieco": arte y sensibilidad en una exposición que celebra la esperanza

Quien era el hombre fallecido en el choque frontal de Guaymallén

Un hombre murió en un tremendo choque en Guaymallén y un joven está grave

Robo en La Barraca Mall: cómo fue el momento en que una mujer le sustrajo el celular a un jubilado

Video: acusan a esta mujer de un robo en un centro comercial de Guaymallén

Tras una riña en Guaymallén, apuñalaron a un menor de 13 años

Choque en cadena causa demoras en la Costanera de Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
El operativo de rescate en Uspallata se inició el domingo y terminó en horas de la madrugada de hoy.
investigan cómo murió

El cuerpo hallado en Uspallata era de un hombre con discapacidad que estaba perdido

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos
Comportamiento canino

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

Te Puede Interesar

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Por Sitio Andino Policiales
Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.
Opciones para el verano

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Por Natalia Mantineo
Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo
Misión oficial

Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo

Por Florencia Martinez del Rio