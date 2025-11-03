3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Qué son y para qué sirven

Terapias complementarias en Mendoza: crece el interés por una salud más integral

Las terapias complementarias son cada vez más elegidas por los mendocinos, como el reiki y las constelaciones familiares. La palabra de un psicólogo.

Las terapias complementarias son cada vez más elegidas por los mendocinos
Las terapias complementarias son cada vez más elegidas por los mendocinos
Por Carla Canizzaro

En Mendoza y en distintas partes del mundo, cada vez más personas se interesan en las llamadas terapias complementarias, un conjunto de prácticas que buscan acompañar los tratamientos médicos y psicológicos tradicionales desde una mirada integral del bienestar. El paciente interpreta su experiencia desde la necesidad que implica una estrategia de satisfacción hacia el mayor bienestar posible.

Para algunas personas, la complementariedad del tratamiento de la medicina tradicional apoyado en terapias complementarias puede ser de gran ayuda. En este sentido, cabe destacar que estas terapias no deben sustituir los tratamientos médicos tradicionales, sino complementarlos.

Lee además
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fuertes tormentas
Atención

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura
Cómo influye el oxígeno en la calidad y longevidad del vino: capacitación internacional en Mendoza.
Vitivinicultura solidaria

Cómo influye el oxígeno en la calidad y longevidad del vino: capacitación internacional en Mendoza

Qué son las terapias complementarias

En diálogo con Sitio Andino, el psicólogo Walter Motilla (MP 1645) y director clínico del Instituto Psicosalud, explicó que el término “terapias complementarias” resulta más adecuado que “terapias alternativas”, ya que estas no buscan reemplazar los tratamientos convencionales, sino “complementarlos, acompañarlos y ampliar su eficacia”.

-terapia-reiki.jpg
En Mendoza y en distintas partes del mundo, cada vez más personas se interesan en las llamadas terapias complementarias

En Mendoza y en distintas partes del mundo, cada vez más personas se interesan en las llamadas terapias complementarias

La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de equilibrio físico, mental, emocional y energético”, señaló el Licenciado. “Por eso, las terapias complementarias buscan integrar los distintos planos del ser humano desde una visión holística”.

Las terapias complementarias, aunque pueden usarse de forma independiente, alcanzan su mayor potencial cuando se integran en un modelo psicoterapeútico o médico con sustento clínico, ético y científico. "En este sentido, nuestra práctica profesional no trabaja desde el dogma ni desde lo mágico ni esotérico, sino desde la complementariedad y la evidencia", manifestó el Psicólogo a este medio.

En este sentido, el ser humano es un sistema complejo donde cuerpo, mente y energía interactúan constantemente. De esta manera, la psicoterapia sigue siendo el eje central para los profesionales, ya que utilizan las terapias complementarias como recursos que facilitan el proceso.

Meditación.jpg
Las terapias complementarias alcanzan su mayor potencial cuando se integran en un modelo psicoterapeútico

Las terapias complementarias alcanzan su mayor potencial cuando se integran en un modelo psicoterapeútico

"Por ejemplo, una sesión de hipnosis puede ayudar a acceder a memorias emocionales reprimidas que luego van a ser material para elaborar la psicoterapia". También, una práctica de meditación puede preparar el terreno para un trabajo más profundo de manejo de la ansiedad y del estrés.

Cuáles son las prácticas más elegidas en Mendoza

Entre las prácticas más utilizadas en Mendoza se encuentran la biodescodificación (que interpreta los síntomas físicos y emocionales como mensajes del cuerpo), las terapias energéticas como el reiki o la armonización bioenergética, y la programación neurolingüística (PNL), centrada en la reprogramación de patrones mentales y conductuales.

También se destacan disciplinas como el mindfulness y la meditación guiada, técnicas que promueven la atención plena y la regulación emocional, y la hipnosis clínica, reconocida por la Organización Mundial de la Salud por su eficacia en el abordaje de traumas, hábitos, bloqueos y manejo del dolor.

constelaciones familiares, meditación, terapia
Otras prácticas que ganan terreno son la aromaterapia, las flores de Bach y las constelaciones familiares, entre otras

Otras prácticas que ganan terreno son la aromaterapia, las flores de Bach y las constelaciones familiares, entre otras

Otras prácticas que ganan terreno son la aromaterapia, las flores de Bach, la musicoterapia, la cromoterapia y las constelaciones familiares, popularizadas en los últimos años a partir de producciones audiovisuales, como la popular serie Mi Otra Yo distribuida por Netflix.

Auge de las terapias complementarias

Según Motilla, el auge de estas terapias en Mendoza responde a una búsqueda social de abordajes más humanos, personalizados y holísticos, en contraposición a los modelos clínicos tradicionales, percibidos por muchos pacientes como rígidos o desactualizados.

El Psicólogo consultado por este medio, confirmó que en Argentina y en Mendoza particularmente, "el interés por estas disciplinas ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo porque la gente busca abordajes más humanos, personalizados y holísticos, donde se los acompañe y se los considere en su totalidad".

reiki hospital
El auge de estas terapias en Mendoza responde a una búsqueda social de abordajes más humanos

El auge de estas terapias en Mendoza responde a una búsqueda social de abordajes más humanos

"El terapeuta deja de ser alguien que cura para convertirse en un facilitador del proceso de expansión del ser, ayudando a integrar mente, emoción y energía en un mismo acto de sanación”, manifestó Walter Motilla.

De esta manera, las terapias complementarias consolidan su espacio en el ámbito local como parte de una nueva cultura de salud, donde la colaboración entre lo médico, lo psicológico y lo energético apunta a un objetivo común: el bienestar integral de la persona.

Temas
Seguí leyendo

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

Argentina Mining 2025: ¿Mendoza se proyecta como nuevo polo minero en el país?

En Mendoza, el agua enseña y une: un mes para valorarla y cuidarla

Mendoza ante el espejo de la minería: del rechazo al crecimiento del consenso

Tragedia en el Parque: un niño murió y otro resultó gravemente herido tras ser atropellados

El manejo del agua como eje de la nueva minería cuyana

Operativos en Maipú, Godoy Cruz y Ciudad: la Policía detuvo a cinco personas y secuestró droga

Ulpiano Suarez encabezó un encuentro del BID con referentes internacionales

LO QUE SE LEE AHORA
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fuertes tormentas
Atención

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

Las Más Leídas

Tensión y sorpresas en MasterChef Celebrity: el desafío que cambió todo este domingo video
Crece la exigencia

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

El operativo de rescate en Uspallata se inició el domingo y terminó en horas de la madrugada de hoy.
investigan cómo murió

El cuerpo hallado en Uspallata era de un hombre con discapacidad que estaba perdido

Te Puede Interesar

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre el río Mendoza con menor presupuesto del previsto. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Unirá Maipú, San Martín y Lavalle

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre la RP 31 con menor presupuesto del previsto

Por Florencia Martinez del Rio
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fuertes tormentas
Atención

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

Por Carla Canizzaro
La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario.
Ciclo lectivo 2026

La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario

Por Natalia Mantineo