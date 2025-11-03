Terapias complementarias en Mendoza: crece el interés por una salud más integral

En Mendoza y en distintas partes del mundo, cada vez más personas se interesan en las llamadas terapias complementarias , un conjunto de prácticas que buscan acompañar los tratamientos médicos y psicológicos tradicionales desde una mirada integral del bienestar. El paciente interpreta su experiencia desde la necesidad que implica una estrategia de satisfacción hacia el mayor bienestar posible.

Para algunas personas, la complementariedad del tratamiento de la medicina tradicional apoyado en terapias complementarias puede ser de gran ayuda. En este sentido, cabe destacar que estas terapias no deben sustituir los tratamientos médicos tradicionales , sino complementarlos.

En diálogo con Sitio Andino, el psicólogo Walter Motilla (MP 1645) y director clínico del Instituto Psicosalud, explicó que el término “terapias complementarias” resulta más adecuado que “terapias alternativas”, ya que estas no buscan reemplazar los tratamientos convencionales, sino “complementarlos, acompañarlos y ampliar su eficacia” .

“ La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de equilibrio físico, mental, emocional y energético ”, señaló el Licenciado. “Por eso, las terapias complementarias buscan integrar los distintos planos del ser humano desde una visión holística”.

Las terapias complementarias, aunque pueden usarse de forma independiente, alcanzan su mayor potencial cuando se integran en un modelo psicoterapeútico o médico con sustento clínico, ético y científico. "En este sentido, nuestra práctica profesional no trabaja desde el dogma ni desde lo mágico ni esotérico, sino desde la complementariedad y la evidencia", manifestó el Psicólogo a este medio.

En este sentido, el ser humano es un sistema complejo donde cuerpo, mente y energía interactúan constantemente. De esta manera, la psicoterapia sigue siendo el eje central para los profesionales, ya que utilizan las terapias complementarias como recursos que facilitan el proceso.

Meditación.jpg Las terapias complementarias alcanzan su mayor potencial cuando se integran en un modelo psicoterapeútico

"Por ejemplo, una sesión de hipnosis puede ayudar a acceder a memorias emocionales reprimidas que luego van a ser material para elaborar la psicoterapia". También, una práctica de meditación puede preparar el terreno para un trabajo más profundo de manejo de la ansiedad y del estrés.

Cuáles son las prácticas más elegidas en Mendoza

Entre las prácticas más utilizadas en Mendoza se encuentran la biodescodificación (que interpreta los síntomas físicos y emocionales como mensajes del cuerpo), las terapias energéticas como el reiki o la armonización bioenergética, y la programación neurolingüística (PNL), centrada en la reprogramación de patrones mentales y conductuales.

También se destacan disciplinas como el mindfulness y la meditación guiada, técnicas que promueven la atención plena y la regulación emocional, y la hipnosis clínica, reconocida por la Organización Mundial de la Salud por su eficacia en el abordaje de traumas, hábitos, bloqueos y manejo del dolor.

constelaciones familiares, meditación, terapia Otras prácticas que ganan terreno son la aromaterapia, las flores de Bach y las constelaciones familiares, entre otras

Otras prácticas que ganan terreno son la aromaterapia, las flores de Bach, la musicoterapia, la cromoterapia y las constelaciones familiares, popularizadas en los últimos años a partir de producciones audiovisuales, como la popular serie Mi Otra Yo distribuida por Netflix.

Auge de las terapias complementarias

Según Motilla, el auge de estas terapias en Mendoza responde a una búsqueda social de abordajes más humanos, personalizados y holísticos, en contraposición a los modelos clínicos tradicionales, percibidos por muchos pacientes como rígidos o desactualizados.

El Psicólogo consultado por este medio, confirmó que en Argentina y en Mendoza particularmente, "el interés por estas disciplinas ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo porque la gente busca abordajes más humanos, personalizados y holísticos, donde se los acompañe y se los considere en su totalidad".

reiki hospital El auge de estas terapias en Mendoza responde a una búsqueda social de abordajes más humanos

"El terapeuta deja de ser alguien que cura para convertirse en un facilitador del proceso de expansión del ser, ayudando a integrar mente, emoción y energía en un mismo acto de sanación”, manifestó Walter Motilla.

De esta manera, las terapias complementarias consolidan su espacio en el ámbito local como parte de una nueva cultura de salud, donde la colaboración entre lo médico, lo psicológico y lo energético apunta a un objetivo común: el bienestar integral de la persona.