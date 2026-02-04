4 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Tienen 19 y 26 años

Robo, fuga y choque en pleno centro: dos detenidos tras una larga persecución

Dos hombres, uno de ellos con tobillera electrónica, fueron atrapados tras robar una moto en el microcentro y protagonizar un escape que incluyó un choque contra un patrullero.

Robo, fuga y choque en pleno centro: dos detenidos tras una larga persecución

Robo, fuga y choque en pleno centro: dos detenidos tras una larga persecución

 Por Luis Calizaya

En horas del mediodía de este miércoles, una intensa persecución policial se desató en pleno microcentro de Capital tras el robo de una moto estacionada. Dos personas fueron detenidas luego de chocar contra un móvil de Preventores, huir a pie y confirmarse que uno de los sospechosos, de 19 años, llevaba una tobillera electrónica por una causa de violencia de género.

Robo y fuga en Capital: cómo detuvieron a los responsables

El hecho comenzó pasadas las 13, cuando personal de Preventores de Ciudad detectó, a través de las cámaras de monitoreo, a dos individuos forzando los seguros de una moto estacionada en la intersección de San Juan y Lavalle. Al no lograr su cometido, se retiraron en dirección oeste.

Lee además
Robó en un ex edificio de la obra social de prensa y fue detenido
in fraganti

Robó en un ex edificio de la obra social de prensa y fue detenido
El acusado quedó a disposición de la justicia por el robo a TBT. 
en plena ciudad de mendoza

Cayó el presunto autor de un robo en un conocido local de hamburguesas

Minutos después, fueron detectados en calle Gutiérrez y avenida 9 de Julio, a la altura de la Subsecretaría de Cultura, cuando intentaban sustraer otra moto bajo la misma modalidad. Al arribar el personal de seguridad municipal, los sospechosos emprendieron la fuga, que culminó tras impactar contra un móvil de Preventores en la intersección con Montevideo.

Pese al choque, ambos lograron incorporarse y escaparon a pie, arrojando en el camino cascos y una llave tipo destripador. Tras un seguimiento mediante las cámaras de seguridad, se logró la detención de Cristian David Herrera, de 26 años, en Chile y Sarmiento, en inmediaciones de la plaza Independencia. En tanto, Leandro Uriel Flores Campos, de 19 años, fue aprehendido en Sobremonte y Paso de los Andes.

Durante la requisa, se constató que Flores Campos portaba una tobillera electrónica, vinculada a una causa por violencia de género.

Ambos quedaron imputados y fueron trasladados a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ESTRADA), dependencia del Servicio Penitenciario.

Temas
Seguí leyendo

Destrozó un comercio en la Ciudad de Mendoza, robó un celular y huyó: su cara quedó registrada

Cayó el ladrón que robó supermercados Carrefour Express en Ciudad y Godoy Cruz

Robo armado a un taxista en Las Heras: lo amenazaron y huyeron con dinero en efectivo

Así trabaja el equipo que asiste a víctimas de delito en Mendoza

Importante robo en un local de neumáticos de Guaymallén

Violento robo a una mujer en Las Heras: la víctima terminó internada

Cayó el menor que hirió con un arma blanca a un joven en Malargüe

Apoyo aéreo y persecución: así desactivaron un robo en una vivienda de Las Heras

LO QUE SE LEE AHORA
Complicado. Walter Bento, a horas de saber cuántos años de cárcel recibirá. 
mega juicio por coimas

Cuántos años de cárcel puede recibir Walter Bento: hoy se lleva a cabo la audiencia para definir penas

Las Más Leídas

Murió un hombre tras un vuelco en la Ruta 40, a la altura de San Carlos
accidente vial

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos

Inestabilidad en el llano, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en Mendoza
El clima

Inestabilidad en el llano, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en Mendoza

Complicado. Walter Bento, a horas de saber cuántos años de cárcel recibirá. 
mega juicio por coimas

Cuántos años de cárcel puede recibir Walter Bento: hoy se lleva a cabo la audiencia para definir penas

La defensa de Walter Bento no se rinde y planteó nuevas nulidades. Fotos: Cristian Lozano. video
pedido de nulidad rechazado

Juicio a Walter Bento: un planteo de la defensa atrasó la discusión de las penas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero