Robo, fuga y choque en pleno centro: dos detenidos tras una larga persecución

En horas del mediodía de este miércoles, una intensa persecución policial se desató en pleno microcentro de Capital tras el robo de una moto estacionada. Dos personas fueron detenidas luego de chocar contra un móvil de Preventores, huir a pie y confirmarse que uno de los sospechosos, de 19 años, llevaba una tobillera electrónica por una causa de violencia de género.

Robo y fuga en Capital: cómo detuvieron a los responsables El hecho comenzó pasadas las 13, cuando personal de Preventores de Ciudad detectó, a través de las cámaras de monitoreo, a dos individuos forzando los seguros de una moto estacionada en la intersección de San Juan y Lavalle. Al no lograr su cometido, se retiraron en dirección oeste.

Minutos después, fueron detectados en calle Gutiérrez y avenida 9 de Julio, a la altura de la Subsecretaría de Cultura, cuando intentaban sustraer otra moto bajo la misma modalidad. Al arribar el personal de seguridad municipal, los sospechosos emprendieron la fuga, que culminó tras impactar contra un móvil de Preventores en la intersección con Montevideo.

Pese al choque, ambos lograron incorporarse y escaparon a pie, arrojando en el camino cascos y una llave tipo destripador. Tras un seguimiento mediante las cámaras de seguridad, se logró la detención de Cristian David Herrera, de 26 años, en Chile y Sarmiento, en inmediaciones de la plaza Independencia. En tanto, Leandro Uriel Flores Campos, de 19 años, fue aprehendido en Sobremonte y Paso de los Andes.

Durante la requisa, se constató que Flores Campos portaba una tobillera electrónica, vinculada a una causa por violencia de género. Ambos quedaron imputados y fueron trasladados a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ESTRADA), dependencia del Servicio Penitenciario.

