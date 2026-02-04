Cayó el presunto autor de un robo en un conocido local de hamburguesas

El acusado quedó a disposición de la justicia por el robo a TBT.

Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje de Ciudad detuvieron anoche al presunto autor del robo al local de hamburguesas TBT, hecho ocurrido el pasado 23 de enero, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio, cuando dos delincuentes rompieron el blindex y se llevaron la caja con unos $500.000 en efectivo.

El sospechoso, identificado como Sergio Benenati (40) , fue capturado cerca de las 23.30 del martes en Paso de los Andes y Suipacha, en la Ciudad de Mendoza, quedando a disposición de la fiscalía de robos y hurtos, donde definirán su situación procesal en las próximas horas.

Según los detectives, Benenati fue uno de los dos ladrones que perpetraron el robo mencionado en la mañana del 23 de enero, sustrayendo una importante cantidad de dinero.

El sospechoso había sido identificado tras una serie de tareas de inteligencia y desde hace varios días algunos policías lo buscaban intensamente.

Anoche, minutos antes de las 0, los policías de la Unidad Especial de Patrullaje de Capital, dependiente de la Policía de Mendoza, advirtieron la presencia del acusado en calles de la Quinta Sección. Entonces lo siguieron.

Fue así que, en Paso de los Andes y Suipacha de la Ciudad de Mendoza, concretaron su captura, para luego trasladarlo a una comisaría.

Ahora el trabajo será de la justicia. El acusado quedó en manos de la fiscalía de robos y hurtos que deberá imputarlo (si así lo cree el fiscal) por el robo mencionado. En tanto que todavía continúa la búsqueda de su cómplice.

El robo al local de hamburguesas TBT sorprendió a los vecinos de la Quinta Sección en la mañana del 23 de enero.

Minutos después de las 6, dos sujetos rompieron el blindex del negocio y uno de los delincuentes ingresó al inmueble, de donde sustrajo la caja registradora con unos $500.000 en efectivo. Luego, ambos, escaparon corriendo.