Cayó el menor que hirió con un arma blanca a un joven en Malargüe

Un menor de 16 años fue detenido en Malargüe acusado de haber herido con un arma blanca a un joven durante un intento de robo ocurrido frente a una vivienda del departamento. El procedimiento fue realizado tras una rápida investigación policial que incluyó allanamientos simultáneos y el secuestro de elementos clave para la causa .

El Ministerio de Seguridad provincial informó que tras una intensa labor investigativa, personal de la Policía de Mendoza logró detener al presunto autor de un violento hecho ocurrido en Malargüe, donde un joven resultó herido con un arma blanca al intentar impedir un robo. El aprehendido es un adolescente de 16 años, conocido con el alias “Cocoy”, quien estaría vinculado a otras causas delictivas .

La detención se concretó este miércoles luego de cuatro allanamientos simultáneos llevados a cabo por efectivos de la División Investigaciones de Malargüe . Uno de los procedimientos permitió localizar al sospechoso en un domicilio de calle pública sin número, en el barrio Carbometal, donde fue reducido y puesto a disposición de la Justicia .

Durante el operativo, además, se procedió al secuestro de un teléfono celular y prendas de vestir que resultan de interés para el avance de la investigación, elementos que serán sometidos a peritajes en el marco de la causa judicial.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió en la madrugada del martes en una vivienda ubicada sobre calle Fortín Malargüe. Según se informó, los moradores escucharon ruidos provenientes de la vereda, donde se encontraba estacionado un vehículo de la familia.

Al salir a verificar la situación, observaron a dos individuos, presuntamente menores de edad, que intentaban forzar el rodado con fines delictivos. Ante esta situación, uno de los hijos de los propietarios intentó evitar el robo, lo que derivó en un forcejeo con uno de los sospechosos.

Durante la confrontación, el agresor extrajo un arma blanca y le asestó una puñalada a la víctima debajo de la axila, para luego darse a la fuga junto a su cómplice. El joven herido fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.