24 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Deportes en el Sur de Mendoz

Mañana se disputa carrera desafiante en tierra de dinosaurios

Este domingo se correrá en Malargüe la Segunda Edición del Trail Las Huellas en distancias de 7K y 15K.

La carrera se denomina Las Huellas, y será en el Parque Cretácico de Malargüe.

La carrera se denomina Las Huellas, y será en el Parque Cretácico de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Elcira “Chiqui” Ibarra, integrante de la agrupación atlética Malargüe Corre, brindó detalles a SITIO ANDINO sobre la segunda edición del Trail Las Huellas, una propuesta deportiva que se correrá este domingo en el Parque Cretácico Huellas de Dinosaurios, combinando naturaleza, exigencia física y paisajes únicos del sur mendocino.

La competencia, organizada por Malargüe Corre, tendrá como escenario el Parque Municipal ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad de Malargüe y contará con dos circuitos pensados tanto para corredores experimentados como para quienes se inician en el trail running. Según explicó Ibarra, los trazados “conjugan sectores llanos donde se podrá trotar con otros tramos de subidas y bajadas”, lo que convierte a la carrera en una experiencia entretenida y desafiante.

Lee además
El mendocino Bruno Jacomy tuvo un gran Rally Dakar.
protagonista

Rally Dakar 2026: Bruno Jacomy, el mendocino que confirmó su crecimiento con un gran cuarto puesto
Recta final para la Temporada de Ruta mendocina.
polideportivo

La Temporada de Ruta mendocina sigue su marcha y Guaymallén recibe la 10ª fecha
WhatsApp Image 2026-01-24 at 10.47.32

Detalles de la Carrera de este fin de semana en Malargüe

La largada está prevista para las 9 de la mañana, pero los atletas deberán concentrarse desde las 8.30 horas en la zona de partida, ubicada en el ingreso al parque. En simultáneo se pondrán en marcha las dos distancias propuestas, 7K y 15K, permitiendo una amplia participación de deportistas locales y de la región.

En cuanto a las categorías y premiaciones, la referente de la organización indicó que en los 7 Kilómetros habrá premiación general tanto en la rama femenina como masculina, desde el primer hasta el décimo puesto. En tanto, la distancia mayor, de 15 kilómetros, contará con diferentes categorías, lo que permitirá reconocer el desempeño de los corredores según edades y niveles competitivos.

Desde la agrupación destacaron que el Trail Las Huellas no solo busca fomentar la actividad física y el deporte al aire libre, sino también poner en valor uno de los espacios naturales y turísticos más emblemáticos de Malargüe, consolidando al departamento como sede de eventos deportivos vinculados a la naturaleza y el turismo activo.

Temas
Seguí leyendo

Tetratlón de San Rafael: los grandes protagonistas que darán el presente en los 30 años

La Vuelta Ciclista de Mendoza cumple 50 años y celebra su historia en las rutas

El Tetratlón de San Rafael celebra 30 años y bate récords históricos en El Nihuil

Rally Dakar: Kevin Benavides ganó la etapa 13, Pau Navarro fue campeón y el mendocino Jacomy cerró top ten

Benavides campeón del Rally Dakar por 2 segundos y su grito eterno: "Vamos Argentina"

Rally Dakar 2026: Al-Attiyah no tuvo problemas y conquistó la gloria por sexta vez

Rally Dakar: Kevin Benavides metió victoria en la Etapa 12 en Challenger y Jacomy sigue firme en la general

Al-Attiyah triunfó en la Etapa 12 del Rally Dakar, amplió la ventaja y quedó a un paso de su sexto título

LO QUE SE LEE AHORA
(Foto gentileza). video
Rutas y emociones

Malargüe será paso clave de la caravana internacional de mujeres moteras

Las Más Leídas

El auto que era conducido por el sujeto que se encuentra detenido desde el momento de la tragedia. video
A casi dos meses del fatal momento

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre del corazón de la niña fallecida en Malargüe

Tensión en Godoy Cruz: una policía se atrincheró en una estación de servicio
En la tarde

Una policía se atrincheró en una estación de servicio de Godoy Cruz y fue reducida tras varias horas

Una famosa actriz habría acelerado la separación entre Facundo Arana y María Susini video
¿Fin del amor o escándalo?

Una famosa actriz habría acelerado la separación entre Facundo Arana y María Susini

Fuerte temporal con lluvia y granizo afectó a algunas localidades de Mendoza.
Fotos y videos

Las impresionantes imágenes de la tormenta en Uspallata: granizo y "un río" en un barrio

Virginia Gómez Coronel, la reina que honra su historia y el alma de la Vendimia. video
El Back de Vendimia 2026

Virginia Gómez Coronel, la reina que sanó sus heridas para brillar en Vendimia