Mañana se disputa carrera desafiante en tierra de dinosaurios

La carrera se denomina Las Huellas, y será en el Parque Cretácico de Malargüe.

Por Claudio Altamirano







Elcira “Chiqui” Ibarra, integrante de la agrupación atlética Malargüe Corre, brindó detalles a SITIO ANDINO sobre la segunda edición del Trail Las Huellas, una propuesta deportiva que se correrá este domingo en el Parque Cretácico Huellas de Dinosaurios, combinando naturaleza, exigencia física y paisajes únicos del sur mendocino.

La competencia, organizada por Malargüe Corre, tendrá como escenario el Parque Municipal ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad de Malargüe y contará con dos circuitos pensados tanto para corredores experimentados como para quienes se inician en el trail running. Según explicó Ibarra, los trazados “conjugan sectores llanos donde se podrá trotar con otros tramos de subidas y bajadas”, lo que convierte a la carrera en una experiencia entretenida y desafiante.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 10.47.32 Detalles de la Carrera de este fin de semana en Malargüe La largada está prevista para las 9 de la mañana, pero los atletas deberán concentrarse desde las 8.30 horas en la zona de partida, ubicada en el ingreso al parque. En simultáneo se pondrán en marcha las dos distancias propuestas, 7K y 15K, permitiendo una amplia participación de deportistas locales y de la región.

En cuanto a las categorías y premiaciones, la referente de la organización indicó que en los 7 Kilómetros habrá premiación general tanto en la rama femenina como masculina, desde el primer hasta el décimo puesto. En tanto, la distancia mayor, de 15 kilómetros, contará con diferentes categorías, lo que permitirá reconocer el desempeño de los corredores según edades y niveles competitivos.

Desde la agrupación destacaron que el Trail Las Huellas no solo busca fomentar la actividad física y el deporte al aire libre, sino también poner en valor uno de los espacios naturales y turísticos más emblemáticos de Malargüe, consolidando al departamento como sede de eventos deportivos vinculados a la naturaleza y el turismo activo.

