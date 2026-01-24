24 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 24 de enero

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este sábado 24 de enero.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 24 de enero de 2026.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 24 de enero de 2026.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este sábado 24 de enero de 9 a 18, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. 
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 23 de enero
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 22 de enero de 2026.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 22 de enero

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 21 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 20 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 19 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 18 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 17 de enero

El balance de Hebe Casado tras su viaje a Chile: qué dijo de las mejoras en los pasos fronterizos

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 16 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 15 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Se esperan más tormentas este sábado en Mendoza.
El clima

Tormentas fuertes y granizo: el pronóstico para este sábado 24 en Mendoza

Las Más Leídas

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso
Malargüe

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso

El auto que era conducido por el sujeto que se encuentra detenido desde el momento de la tragedia. video
A casi dos meses del fatal momento

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre del corazón de la niña fallecida en Malargüe

Tensión en Godoy Cruz: una policía se atrincheró en una estación de servicio
En la tarde

Una policía se atrincheró en una estación de servicio de Godoy Cruz y fue reducida tras varias horas

Una famosa actriz habría acelerado la separación entre Facundo Arana y María Susini video
¿Fin del amor o escándalo?

Una famosa actriz habría acelerado la separación entre Facundo Arana y María Susini

Fuerte temporal con lluvia y granizo afectó a algunas localidades de Mendoza.
Fotos y videos

Las impresionantes imágenes de la tormenta en Uspallata: granizo y "un río" en un barrio