Cabalgata en Malargüe terminó con un herido tras una caída en zona de montaña

Valle de Los Molles, al oeste de Malargüe.

Un joven turista de 26 años sufrió una caída de caballo mientras participaba de una cabalgata integrada por siete personas en el Sendero de la Laguna Turquesa, ubicado en la zona cordillerana de Malargüe, entre Los Molles y Las Leñas. El accidentado fue asistido a distancia y permaneció estable hasta su traslado.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que este sábado en horas de la tarde y durante una travesía a caballo por el conocido Sendero de la Laguna Turquesa, un recorrido de montaña de difícil acceso que se encuentra alejado de los centros urbanos y a varias horas de distancia desde la Ruta Provincial 222. Según se informó, el joven perdió el equilibrio y cayó del animal, sufriendo lesiones que motivaron la activación de un operativo de asistencia.

Detalles del suceso ocurrido al oeste de Malargüe Uno de los integrantes del grupo contaba con comunicación satelital, lo que permitió establecer contacto inmediato con personal médico y de emergencias, quienes guiaron la atención inicial a distancia. De acuerdo al parte médico preliminar, el hombre se encontraba consciente, estable y fue inmovilizado con un collar cervical como medida preventiva, además de recibir medicación para el dolor.

Debido a la complejidad del terreno, las condiciones propias de la montaña y la imposibilidad de realizar un descenso seguro durante la noche, se resolvió que el grupo permaneciera en el lugar y armara un campamento hasta el amanecer. La evacuación se planificó para la mañana siguiente, aprovechando la luz natural y mejores condiciones de seguridad.

Operativo de rescate del herido Con las primeras horas del día, personal policial y de Bomberos Voluntarios inició el operativo de asistencia y traslado, desplazándose hasta el sitio del accidente para acompañar el descenso del lesionado. Las tareas demandaron un importante esfuerzo logístico debido a la geografía del lugar y la distancia a recorrer a caballo. Desde los organismos intervinientes se recordó la importancia de extremar las medidas de seguridad al realizar actividades en zonas de montaña, contar con equipos de comunicación adecuados y evaluar las condiciones físicas y del terreno antes de emprender travesías de este tipo.

