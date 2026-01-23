"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre del corazón de la niña fallecida en Malargüe

El auto que era conducido por el sujeto que se encuentra detenido desde el momento de la tragedia.

A casi dos meses del siniestro vial que conmocionó a Malargüe , donde falleció la pequeña Selena Quiroga Benteo, y dejó gravemente herido a su hermanito , la familia habló sobre el proceso de duelo, la recuperación del niño de 10 años, y el pedido de justicia, en un hecho que sigue golpeando a toda la comunidad.

El pasado 4 de diciembre, Malargüe fue escenario de un trágico siniestro vial que marcó para siempre a una familia y sacudió a toda la comunidad . En Avenida General Roca (este), un conductor imputado y detenido por homicidio con dolo eventual atropelló a dos hermanitos, provocando la muerte en el acto de Selena Quiroga Benteo y dejando con heridas de gravedad a su hermano Renzo, de 10 años.

A casi dos meses de aquel hecho, Francisco Pinol , padre del niño de 10 años, y del "corazón de Selena", dialogó con el equipo de Noticiero Andino y describió el complejo momento que atraviesa la familia. “Estamos en un proceso de adaptación y recuperación" , principalmente con Renzo, explicó, señalando que el menor evoluciona favorablemente luego de haber sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas traumatológicas y estéticas en sus miembros inferiores.

Renzo fue atendido inicialmente en el Hospital Malargüe y luego derivado a los hospitales Teodoro Schestakow de San Rafael y Humberto Notti de Mendoza. Fue dado de alta el niño, y se encuentra en la capital provincial realizando tareas de rehabilitación, acompañado permanentemente por su entorno familiar.

En paralelo, el dolor por la pérdida de Selena sigue siendo profundo. “Perdimos una hija y hubo un quiebre completo en nuestras vidas para siempre”, expresó conmovido Pinol, médico rural que actualmente trabaja en la localidad pampeana de La Humada. Agradeció el acompañamiento de la comunidad malargüina durante estos meses, destacando la solidaridad y el apoyo constante recibidos, además de remarcar que Ricardo Quiroga, padre de Selena, esta constantemente acompañándolos, y que al igual que todos exige Justicia por su hija, articulando todos los medios posibles para que el caso continúe por las vías legales.

Cómo se sigue ante la pérdida de un hijo

Asimismo, señaló que varios integrantes de la familia están atravesando tratamientos psicológicos y psiquiátricos. “Fue un golpe muy duro que tenemos que enfrentar para poder seguir adelante”, sostuvo, remarcando la necesidad de contención profesional ante una tragedia de tal magnitud.

Respecto de la causa judicial, Pinol indicó que mantuvieron una reunión con la fiscal de Malargüe, quien les manifestó que el objetivo es que se haga justicia. No obstante, aclaró que los detalles del expediente los maneja el abogado de la familia. “No estamos con la cabeza para poder estar al tanto de todo y sobrevivir el día a día”, reconoció.

Finalmente, reclamó que la muerte de Selena no quede en el olvido ni se reduzca a “una estrella amarilla en el piso”, sino que genere una reflexión profunda en la sociedad. Lamentó además que personas cercanas al conductor, William Letelier, de 31 años, no hayan impedido que manejara en las condiciones en que lo hacía. “Era una tragedia anunciada”, concluyó, aludiendo a la conducción irresponsable, presuntamente a más de 120 kilómetros por hora y bajo los efectos del alcohol.