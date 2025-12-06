Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

Un conductor de 31 años que manejaba un BMW atropelló el jueves a dos menores en Avenida General Roca de la ciudad de Malargüe , hecho que provocó la muerte en el acto de Selena Quiroga Benteo, de 13 años, y dejó herido a su hermano de 10. El Ministerio Público Fiscal , informó sobre la causa caratulada provisoriamente como homicidio culposo.

En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal informó avances en la investigación del hecho ocurrido el jueves en Avenida General Roca (este), donde un conductor de 31 años, al mando de un BMW, atropelló a dos menores. El impacto provocó la muerte en el acto de Selena Quiroga Benteo , de 13 años, mientras que su hermano, de 10, resultó herido y fue trasladado al Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.

El comunicado oficial detalla que “se encuentra aprehendido el conductor del vehículo, cuyo dosaje de alcohol en sangre dio positivo con un resultado de 0,14 g/l”. Según trascendió de fuentes confiables, además se le habrían practicado otros análisis toxicológicos previstos por la Justicia.

El Ministerio Público Fiscal agregó que, respecto de la calificación del hecho, el fiscal a cargo, Nicolás Muñoz Casado, continúa tomando declaraciones testimoniales. También se espera el informe final de Policía Científica y del Cuerpo Médico Forense, entre otras pericias, para determinar la mecánica del siniestro y el grado de responsabilidad del conducto r.

Disposiciones de la Justicia local

Desde el primer momento, la Policía de Mendoza y las autoridades judiciales dispusieron un vallado perimetral sobre Avenida General Roca, desde la esquina cercana al lugar de la colisión hasta donde quedó detenido el vehículo involucrado. El rodado permanecía allí este viernes bajo custodia policial.

El hecho, que ha conmocionado a la comunidad malargüina y tuvo amplia repercusión en toda la provincia, generó un fuerte pedido de justicia por parte de la familia de las víctimas, allegados y referentes de distintas instituciones educativas. La Escuela Secundaria Técnica Minera, donde Selena iba a ingresar en 2026, expresó “rogamos por justicia ante este dolor tan grande y nos unimos en el acompañamiento a todos quienes hoy atraviesan este difícil momento”, mensaje que se replicó en centenares de publicaciones en redes sociales.