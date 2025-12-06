6 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Avanza la investigación

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

El fatal incidente dejó una víctima de 13 años y un niño herido. La Justicia analiza pericias y testimonios para definir la acusación.

Accidente fatal en Malargüe

Accidente fatal en Malargüe

En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal informó avances en la investigación del hecho ocurrido el jueves en Avenida General Roca (este), donde un conductor de 31 años, al mando de un BMW, atropelló a dos menores. El impacto provocó la muerte en el acto de Selena Quiroga Benteo, de 13 años, mientras que su hermano, de 10, resultó herido y fue trasladado al Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.

Lee además
Congreso Provincial de Discapacidad en Malargüe.
Continúa este sábado

Malargüe debate inclusión en el X Congreso Provincial de Discapacidad
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 6 de diciembre de 2025.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 6 de diciembre 2025

Está detenido el sujeto que provocó la muerte de la menor de edad

El comunicado oficial detalla que “se encuentra aprehendido el conductor del vehículo, cuyo dosaje de alcohol en sangre dio positivo con un resultado de 0,14 g/l”. Según trascendió de fuentes confiables, además se le habrían practicado otros análisis toxicológicos previstos por la Justicia.

El Ministerio Público Fiscal agregó que, respecto de la calificación del hecho, el fiscal a cargo, Nicolás Muñoz Casado, continúa tomando declaraciones testimoniales. También se espera el informe final de Policía Científica y del Cuerpo Médico Forense, entre otras pericias, para determinar la mecánica del siniestro y el grado de responsabilidad del conductor.

Disposiciones de la Justicia local

Desde el primer momento, la Policía de Mendoza y las autoridades judiciales dispusieron un vallado perimetral sobre Avenida General Roca, desde la esquina cercana al lugar de la colisión hasta donde quedó detenido el vehículo involucrado. El rodado permanecía allí este viernes bajo custodia policial.

El hecho, que ha conmocionado a la comunidad malargüina y tuvo amplia repercusión en toda la provincia, generó un fuerte pedido de justicia por parte de la familia de las víctimas, allegados y referentes de distintas instituciones educativas. La Escuela Secundaria Técnica Minera, donde Selena iba a ingresar en 2026, expresó “rogamos por justicia ante este dolor tan grande y nos unimos en el acompañamiento a todos quienes hoy atraviesan este difícil momento”, mensaje que se replicó en centenares de publicaciones en redes sociales.

Temas
Seguí leyendo

Evoluciona favorablemente el niño internado tras el accidente fatal en Malargüe

Un nuevo ambientalismo en Malargüe abre paso al proyecto de minería San Romeleo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 5 de diciembre 2025

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Empresarios de Malargüe y Chile avanzan en un corredor turístico estratégico por el Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 4 de diciembre 2025

En el Día de la Discapacidad familias de Malargüe reclaman por una inclusión real

La minería que abastece al agro y responde a la fuerte demanda de cobre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
La Ciudad de Mendoza se enciende por las Fiestas: premios, decoración y un concurso navideño imperdible.
Incentivos para comprar

La Ciudad de Mendoza se enciende por las Fiestas: premios, decoración y un concurso navideño imperdible

Las Más Leídas

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes.
Parte médico

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes

La automotriz que lidera el boom de los autos chinos ya está en Mendoza video
BAIC by Lorenzo

La automotriz que lidera el boom de los autos chinos ya está en Mendoza

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor
expectativa

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor

La Justicia ordenó el vallado sobre Avenida General Roca. Hoy policías custodiaban el lugar.  video
Conmoción

Evoluciona favorablemente el niño internado tras el accidente fatal en Malargüe

Fiesta Provincial de la Cerveza: paso a paso para solicitar el reintegro de las entradas. video
Reprogramación

Fiesta Provincial de la Cerveza: paso a paso para solicitar el reintegro de las entradas

Te Puede Interesar

Javier Milei presentó los F-16 y dijo que ahora estaremos más seguros con los nuevos custodios del espacio argentino.
En Córdoba

Javier Milei presentó a los F-16 "como a los nuevos custodios del espacio argentino"

Por Sitio Andino Política
Tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es un modelo de autonomía.
Historia de superación

Discapacidad: tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es ejemplo de autonomía

Por Natalia Mantineo
Accidente fatal en Malargüe
Avanza la investigación

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

Por Claudio Altamirano