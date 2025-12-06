6 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública

Un hombre fue encontrado muerto en la vía pública de Godoy Cruz. Conocé todos los detalles del trágico hecho ocurrido en las últimas horas.

Por Sitio Andino Policiales

En horas de la tarde del viernes, cerca de las 19:35, un hombre fue hallado muerto en la vía pública. El hecho ocurrió en calle Azcuénaga, entre Rodríguez Peña y San Francisco del Monte, del departamento de Godoy Cruz.

Qué se sabe sobre el hombre hallado muerto en Godoy Cruz

Según fuentes oficiales, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un sujeto en la vía pública que se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Al llegar al lugar, la Policía constató que el hombre no presentaba signos vitales. Posteriormente, el personal del TEM confirmó la existencia de una herida cortante en el cuero cabelludo, específicamente en la región occipital, aparentemente causada por un objeto contuso o punzante.

