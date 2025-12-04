#Taboola
Fiesta Provincial de la Cerveza: por alerta meteorológica se reprograman dos días del Festival

El Municipio de Godoy Cruz tomó la decisión para salvaguardar la seguridad de los miles de asistentes, artistas y el personal de trabajo, buscando asegurar el normal desarrollo

image

La Municipalidad de Godoy Cruz tomó la decisión para salvaguardar la seguridad de los miles de asistentes, artistas y el personal de trabajo, buscando asegurar el normal desarrollo de uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la provincia.

El nuevo calendario de la Fiesta Provincial de la Cerveza

La organización logró establecer un nuevo cronograma de días para reprogramar el evento lo antes posible:

  • La jornada del SÁBADO 6/12 se realizará el LUNES 8/12 (Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas).
  • La jornada del VIERNES 5/12 se realizará el MARTES 9/12 (LBC y Eugue Quevedo y Damas Gratis).
  • El día DOMINGO 7 de diciembre se mantiene en su fecha original sin modificaciones.

Entradas y devoluciones: guía rápida

La Municipalidad ha detallado los procedimientos a seguir respecto a las entradas y las pre-compras realizadas:

  • Validez de Entradas: Las entradas adquiridas para el viernes 5/12 y sábado 6/12 serán válidas automáticamente para las nuevas fechas asignadas (martes 9/12 y lunes 8/12, respectivamente), sin necesidad de realizar ningún tipo de cambio.
  • Solicitud de Reintegro: Quienes no puedan asistir en las nuevas fechas tienen derecho a solicitar la devolución del dinero. El trámite debe realizarse a través del mismo canal de compra:

Online: En el portal www.passline.com/devoluciones.

Presencial: En la boletería del Teatro Plaza.

  • Devolución de Pre-Cargas: Aquellos que realizaron pre-compra de productos o pre-carga de dinero en el Sistema de Compra PopMeals pueden pedir el reintegro ingresando a www.popmeals.net con su usuario y solicitando la devolución.

"La suspensión tiene como único objetivo garantizar una experiencia segura y de calidad para todos los vecinos y turistas que participan de este importante evento cultural y turístico de la provincia", señaló la organización del festival, lamentando los inconvenientes generados por causas ajenas a la Municipalidad.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de Godoy Cruz para cualquier actualización o detalle del cronograma de bandas y horarios.

