Fiesta Provincial de la Cerveza: por alerta meteorológica se reprograman dos días del Festival

La esperada 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza , programada inicialmente para este fin de semana (5, 6 y 7 de diciembre) en Godoy Cruz , ha sufrido una reprogramación de último momento a causa de los pronósticos de tormentas y condiciones climáticas adversas.

La Municipalidad de Godoy Cruz tomó la decisión para salvaguardar la seguridad de los miles de asistentes, artistas y el personal de trabajo, buscando asegurar el normal desarrollo de uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la provincia.

La organización logró establecer un nuevo cronograma de días para reprogramar el evento lo antes posible:

La Municipalidad ha detallado los procedimientos a seguir respecto a las entradas y las pre-compras realizadas:

Validez de Entradas: Las entradas adquiridas para el viernes 5/12 y sábado 6/12 serán válidas automáticamente para las nuevas fechas asignadas (martes 9/12 y lunes 8/12, respectivamente), sin necesidad de realizar ningún tipo de cambio.

Solicitud de Reintegro: Quienes no puedan asistir en las nuevas fechas tienen derecho a solicitar la devolución del dinero. El trámite debe realizarse a través del mismo canal de compra:

Online: En el portal www.passline.com/devoluciones.

Presencial: En la boletería del Teatro Plaza.

Devolución de Pre-Cargas: Aquellos que realizaron pre-compra de productos o pre-carga de dinero en el Sistema de Compra PopMeals pueden pedir el reintegro ingresando a www.popmeals.net con su usuario y solicitando la devolución.

"La suspensión tiene como único objetivo garantizar una experiencia segura y de calidad para todos los vecinos y turistas que participan de este importante evento cultural y turístico de la provincia", señaló la organización del festival, lamentando los inconvenientes generados por causas ajenas a la Municipalidad.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de Godoy Cruz para cualquier actualización o detalle del cronograma de bandas y horarios.