Fiesta Provincial de la Cerveza: por alerta meteorológica se reprograman dos días del Festival

La esperada 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, programada inicialmente para este fin de semana (5, 6 y 7 de diciembre) en Godoy Cruz, ha sufrido una reprogramación de último momento a causa de los pronósticos de tormentas y condiciones climáticas adversas.
La Municipalidad de Godoy Cruz tomó la decisión para salvaguardar la seguridad de los miles de asistentes, artistas y el personal de trabajo, buscando asegurar el normal desarrollo de uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la provincia.
La Municipalidad ha detallado los procedimientos a seguir respecto a las entradas y las pre-compras realizadas:
Validez de Entradas: Las entradas adquiridas para el viernes 5/12 y sábado 6/12 serán válidas automáticamente para las nuevas fechas asignadas (martes 9/12 y lunes 8/12, respectivamente), sin necesidad de realizar ningún tipo de cambio.
Solicitud de Reintegro: Quienes no puedan asistir en las nuevas fechas tienen derecho a solicitar la devolución del dinero. El trámite debe realizarse a través del mismo canal de compra:
Devolución de Pre-Cargas: Aquellos que realizaron pre-compra de productos o pre-carga de dinero en el Sistema de Compra PopMeals pueden pedir el reintegro ingresando awww.popmeals.net con su usuario y solicitando la devolución.