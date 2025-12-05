Fiesta Provincial de la Cerveza: paso a paso para solicitar el reintegro de las entradas.

Ante este panorama, desde la Municipalidad de Godoy Cruz indicaron que los que no puedan asistir al evento podrán solicitar la devolución del dinero de la entrada adquirida con anterioridad.

image Fiesta Provincial de la Cerveza, reprogramada por fuertes lluvias. Fiesta Provincial de la Cerveza, reprogramada Originalmente, la Fiesta Provincial de la Cerveza estaba prevista para desarrollarse el fin de semana del 5, 6 y 7 de diciembre, sin embargo, el pronóstico de tormentas que azota a toda la provincia de Mendoza, especialmente, entre viernes y sábado, obligó a los organizadores a mover los espectáculos principales:

La jornada del sábado 6/12 (con Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas) se pasa al lunes 8/12 .

La actuación del viernes 5/12 (con LBC y Eugue Quevedo y Damas Gratis) se realiza el martes 9/12 .

Qué pasa con las entradas: reintegro garantizado Ante el cambio de fechas, que inhabilita la asistencia de muchos debido a sus compromisos laborales, la organización de la Municipalidad de Godoy Cruz comunicó en detalle el procedimiento para las entradas y pre-compras:

Viernes 5/12 pasa para el m artes 9/12: LBC y Eugue Quevedo, Damas Gratis.

LBC y Eugue Quevedo, Damas Gratis. Sábado 6/12 pasa para el l unes 8/12: Piti Fernández, La Franela, Ciro y Los Persas.

Piti Fernández, La Franela, Ciro y Los Persas. Domingo 7/12: sin cambios. Validez automática: las entradas adquiridas para el viernes 5/12 y sábado 6/12 serán válidas automáticamente para las nuevas fechas (martes 9/12 y lunes 8/12, respectivamente). No se requiere ningún trámite para quienes sí puedan asistir.

Solicitud de devolución: quienes se manifiestan disconformes y no puedan asistir en los nuevos días laborables, tienen derecho a solicitar el reintegro total del valor de la entrada. El trámite debe realizarse a través del mismo canal de compra: Compra online: reclamo a través del portal: www.passline.com/devoluciones .

Compra presencial: trámite en la boletería del teatro Plaza .

Devolución de Pre-Cargas: También se podrá solicitar el reintegro de la pre-compra de productos o pre-carga de dinero en el sistema PopMeals ingresando a www.popmeals.net. Aunque la suspensión por seguridad es entendible, la elección de días hábiles ha sido el foco de las críticas. Desde la organización, insisten en que el objetivo de la postergación es la seguridad y la calidad del espectáculo.