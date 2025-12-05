5 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Reprogramación

Fiesta Provincial de la Cerveza: paso a paso para solicitar el reintegro de las entradas

Habrá fuertes lluvias, por ello, se reprogramó la Fiesta Provincial de la Cerveza para salvaguardar la seguridad de asistentes, artistas y personal de trabajo.

Fiesta Provincial de la Cerveza: paso a paso para solicitar el reintegro de las entradas.

Fiesta Provincial de la Cerveza: paso a paso para solicitar el reintegro de las entradas.

Por Sitio Andino Sociedad

La Fiesta Provincial de la Cerveza desató una ola de críticas entre sus asistentes, tras la decisión de la organización de reprogramar dos de sus jornadas debido a la alerta meteorológica por fuertes lluvias. El traslado de dos de sus fechas provocó la disconformidad de muchos mendocinos y turistas que no podrán concurrir.

Fiesta Provincial de la Cerveza, reprogramada por fuertes lluvias.

Fiesta Provincial de la Cerveza, reprogramada por fuertes lluvias.

Fiesta Provincial de la Cerveza, reprogramada

Originalmente, la Fiesta Provincial de la Cerveza estaba prevista para desarrollarse el fin de semana del 5, 6 y 7 de diciembre, sin embargo, el pronóstico de tormentas que azota a toda la provincia de Mendoza, especialmente, entre viernes y sábado, obligó a los organizadores a mover los espectáculos principales:

  • La jornada del sábado 6/12 (con Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas) se pasa al lunes 8/12.

  • La actuación del viernes 5/12 (con LBC y Eugue Quevedo y Damas Gratis) se realiza el martes 9/12.

  • El domingo 7 de diciembre mantiene su fecha original sin cambios.

Qué pasa con las entradas: reintegro garantizado

Ante el cambio de fechas, que inhabilita la asistencia de muchos debido a sus compromisos laborales, la organización de la Municipalidad de Godoy Cruz comunicó en detalle el procedimiento para las entradas y pre-compras:

  • Viernes 5/12 pasa para el martes 9/12: LBC y Eugue Quevedo, Damas Gratis.
  • Sábado 6/12 pasa para el lunes 8/12: Piti Fernández, La Franela, Ciro y Los Persas.
  • Domingo 7/12: sin cambios.

  • Validez automática: las entradas adquiridas para el viernes 5/12 y sábado 6/12 serán válidas automáticamente para las nuevas fechas (martes 9/12 y lunes 8/12, respectivamente). No se requiere ningún trámite para quienes sí puedan asistir.

  • Solicitud de devolución: quienes se manifiestan disconformes y no puedan asistir en los nuevos días laborables, tienen derecho a solicitar el reintegro total del valor de la entrada. El trámite debe realizarse a través del mismo canal de compra:

    • Compra presencial: trámite en la boletería del teatro Plaza.

  • Devolución de Pre-Cargas: También se podrá solicitar el reintegro de la pre-compra de productos o pre-carga de dinero en el sistema PopMeals ingresando a www.popmeals.net.

Aunque la suspensión por seguridad es entendible, la elección de días hábiles ha sido el foco de las críticas. Desde la organización, insisten en que el objetivo de la postergación es la seguridad y la calidad del espectáculo.

