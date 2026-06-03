Furor por la bicicleta: más de 170.000 usuarios eligen las dos ruedas para moverse en Mendoza.

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta , la provincia de Mendoza consolida una transformación histórica en su matriz de transporte. Lo que comenzó a fines de junio de 2023 con la instalación de las primeras estaciones de BiciTran , hoy se convirtió en una de las alternativas de movilidad más elegidas por los habitantes del Gran Mendoza para trasladarse de manera sustentable, rápida y económica.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, el sistema no ha parado de expandirse, logrando una adopción masiva de la bicicleta que superó las expectativas iniciales y que marca un quiebre en la cultura vial de la provincia.

Un dato interesante para los aficionados es que este miércoles, al celebrarse el Día de la Bicicleta , los usuarios que estén registrados podrán utilizar el servicio de manera gratuita. El horario del beneficio se extiende hasta las 22.

Bicicleta en auge: más de 173.000 mendocinos hacen uso de este transporte para movilizarse.

Bicicleta: un transporte en pleno crecimiento

El impacto de las dos ruedas en los departamentos del área Metropolitana se ve reflejado de forma contundente en las estadísticas de uso de BiciTran:

Comunidad activa: ya son 173.000 los usuarios registrados que eligen la bicicleta como alternativa diaria de movilidad.

Récord de traslados: se han contabilizado más de 432 mil viajes realizados desde su puesta en marcha en agosto de 2023.

Mayor cobertura: actualmente, la red cuenta con 555 bicicletas activas y 90 estaciones habilitadas estratégicamente distribuidas.

bicitran.jpeg Desde la puesta en marcha del BiciTran, se han realizado más de 430 mil traslados.

Más allá de la comodidad, el verdadero triunfo del sistema se mide en el aire que respiramos. El uso sostenido de BiciTran ha permitido reducir en un 45% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la región. Cada pedaleada de los mendocinos representa un paso decisivo hacia una ciudad más limpia, responsable y en sintonía con el entorno.

El sistema funciona las 24 horas, los 365 días del año. Si bien las tareas operativas de balanceo y distribución de rodados se realizan de 6 a 22 hs, las bicicletas quedan a disposición fuera de ese horario. Para mayor seguridad, la app cuenta con un mapa en tiempo real que muestra cuántas bicis hay libres en cada estación.

¿Cuánto cuesta y cómo funciona el servicio?

El costo base para utilizar BiciTran durante 60 minutos equivale exactamente al valor de un pasaje de colectivo en Mendoza: $1.400. En caso de exceder la hora de uso continuo, se aplica un cargo adicional, aunque la renta puede extenderse adquiriendo otro "boleto" desde la misma app.

Para quienes realizan un uso intensivo, existen opciones de abonos muy convenientes:

Abono de 5 viajes: $3920 (se pueden usar de forma consecutiva, con una espera de 1 minuto entre viajes en la estación).

$3920 (se pueden usar de forma consecutiva, con una espera de 1 minuto entre viajes en la estación). Abono semanal : $13.720 (abono para viajar por 7 días, permite hasta 5 viajes por día. Siempre se debe respetar el tiempo máximo por viaje).

: $13.720 (abono para viajar por 7 días, permite hasta 5 viajes por día. Siempre se debe respetar el tiempo máximo por viaje). Abono mensual: $31.920 (vigencia de 30 días para traslados diarios).

$31.920 (vigencia de 30 días para traslados diarios). Abono Anual: $299.600 (la opción más económica a largo plazo para usuarios frecuentes).

BICITRAN app.jpeg El valor por viaje es equivalente al del pasaje de colectivo, es decir, $1.400.

El servicio está diseñado principalmente para mayores de 18 años, pero es posible ser usuario desde los 16 años. En el caso de los menores de entre 16 y 18 años, el registro debe ser realizado bajo la responsabilidad de un adulto (padre, madre o tutor legal), quien deberá completar un formulario especial y adjuntar la documentación requerida por la plataforma.