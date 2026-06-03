Día Mundial de la Bicicleta: por qué se celebra hoy, 3 de junio

Cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta , una efeméride establecida en 2018 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de promover la seguridad de los ciclistas e impulsar la incorporación de este medio de transporte en las políticas de movilidad sostenible de las ciudades como alternativa a los vehículos motorizados.

La bicicleta es mucho más que un medio de transporte. Gracias a su accesibilidad, favorece la inclusión y la integración social, contribuye al bienestar físico y ayuda a reducir la contaminación ambiental.

Además, para muchas personas representa un símbolo de libertad y crecimiento . Nos remite a la infancia, a aquel momento en que dejamos atrás las ruedas de apoyo y sentimos por primera vez la independencia sobre dos ruedas. También evoca recuerdos entrañables: los paseos con nuestros padres camino a la escuela, las enseñanzas de un familiar para mantener el equilibrio, las primeras salidas con amigos o las aventuras de la adolescencia.

Andar en bicicleta es uno de esos aprendizajes que permanecen para siempre . Una vez que se domina el equilibrio y se descubre la sensación de avanzar por cuenta propia, esa habilidad queda incorporada de manera natural, como parte de nuestra experiencia de libertad e independencia.

Bicicleta (2) Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta

La historia de la bicicleta

La historia de la bicicleta es el reflejo de una constante evolución tecnológica que acompañó los cambios de cada época. Su desarrollo proporcionó a la humanidad el primer sistema de transporte individual impulsado por dos ruedas.

Los primeros registros indican que la primera bicicleta fue inventada en 1817 por el alemán Barón Karl von Drais. Su creación, denominada Laufmaschine (que significa "máquina andante"), fue patentada en 1818 como el primer vehículo dirigible de dos ruedas propulsado por la fuerza humana. Desde entonces, la bicicleta ha experimentado una extraordinaria transformación.

Uno de los momentos más importantes en su evolución se produjo entre las décadas de 1960 y 1970. En un contexto marcado por profundos cambios sociales, especialmente por el avance de los derechos de las mujeres y nuevas formas de vida urbana, Estados Unidos vivió uno de los mayores períodos de popularidad de la bicicleta desde su invención, conocido como el "boom de la bicicleta".

El creciente interés por la actividad física y los hábitos saludables provocó que las ventas de bicicletas se duplicaran entre 1960 y 1970, y volvieran a duplicarse entre 1971 y 1975. En esa misma época nació la BMX, inspirada en los campeones de motocross. Su aparición en películas icónicas como E.T., Karate Kid y BMX Bandits, junto con el auge del estilo libre (freestyle BMX), consolidó su popularidad entre los jóvenes.

Actualmente, numerosas ciudades del mundo promueven activamente el uso de la bicicleta mediante el desarrollo de infraestructura específica y sistemas de movilidad sustentable. Cada vez más personas la eligen como una alternativa económica, saludable y ecológica para desplazarse. En ciudades como Ámsterdam, Nueva York o Londres, los sistemas de bicicletas compartidas permiten acceder fácilmente a este medio de transporte, favoreciendo una movilidad más eficiente y amigable con el ambiente.

ciclista, bicisenda, bicicleta, tiempo, clima, pronostico.jpg Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta Foto: Yemel Fil

La bicicleta y el medio ambiente

La bicicleta forma parte de las diez recomendaciones de la ONU para contribuir a la lucha contra el cambio climático. La organización promueve desplazarse a pie, en bicicleta o mediante transporte público para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los vehículos que utilizan combustibles fósiles.

Caminar o pedalear en lugar de conducir no solo disminuye la contaminación, sino que también mejora la salud y la condición física. Según la ONU, vivir sin automóvil puede reducir la huella de carbono hasta en dos toneladas de dióxido de carbono equivalente por año.

Por su bajo impacto ambiental y su eficiencia energética, la bicicleta se posiciona como uno de los medios de transporte más sostenibles disponibles para la población.

La bicicleta y la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que ofrecer infraestructura segura para actividades físicas como caminar o andar en bicicleta es fundamental para alcanzar una mayor equidad en salud.

Para millones de personas, especialmente en sectores urbanos con menos recursos, la bicicleta representa una alternativa de transporte accesible que, al mismo tiempo, contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer, diabetes y otras afecciones crónicas.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Ayuda a reducir el estrés

La bicicleta permite desplazarse con mayor libertad, evitando embotellamientos y transformando el trayecto cotidiano en una experiencia más agradable y relajante.

Mejora la condición física

Es una excelente actividad cardiovascular que puede adaptarse a distintos niveles de exigencia. Un estudio publicado en 2011 por el British Medical Journal reveló que las personas que recorrían al menos 32 kilómetros semanales en bicicleta tenían un 50 % menos de probabilidades de desarrollar complicaciones cardiovasculares.

Contribuye a una vida más larga

Una investigación realizada durante veinte años por la Universidad Bispebjerg, en Copenhague, concluyó que las mujeres que se desplazaban regularmente al trabajo en bicicleta vivían, en promedio, 3,9 años más que aquellas que realizaban trayectos con menor esfuerzo físico.

Protege las articulaciones

Al tratarse de una actividad de bajo impacto, resulta adecuada para personas con riesgo de lesiones articulares. Además, permite mejorar la resistencia física sin someter al cuerpo a esfuerzos excesivos.

Incrementa los niveles de energía

Diversos estudios señalan que la actividad física asociada al ciclismo favorece la liberación de dopamina, aumentando la energía y reduciendo significativamente la sensación de fatiga.

Favorece un mejor descanso

Pedalear durante al menos treinta minutos al día contribuye a regular los ritmos biológicos y disminuir los niveles de estrés. La exposición a la luz natural durante la actividad también ayuda a mejorar la calidad del sueño.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 3 de junio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.