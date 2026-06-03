¿Por qué el Día del Soldado Argentino se celebra el 3 de junio? La historia detrás de la fecha

Mientras gran parte del país recuerda el nacimiento de Manuel Belgrano , miles de hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas encuentran en esta fecha un homenaje especial. Cada 3 de junio , Argentina celebra el Día del Soldado Argentino , una efeméride que reconoce la vocación de servicio , el compromiso con la Nación y el legado de quienes dedicaron su vida a defenderla.

A 256 años del nacimiento de Belgrano, hoy se celebra el Día del Soldado Argentino.

La conmemoración tiene lugar cada 3 de junio en homenaje al nacimiento de Manuel Belgrano , una de las figuras más relevantes de la historia nacional. La fecha fue instituida oficialmente en 1994 mediante la Ley N.º 24.323 , que estableció esta jornada como un reconocimiento a los soldados argentinos y a los valores que representan.

La elección de Belgrano no fue casual. Además de ser el creador de la bandera nacional y uno de los protagonistas de la independencia , fue un militar comprometido con la construcción del país y con la defensa de los ideales de libertad, soberanía y justicia .

Más allá de recordar una fecha histórica, el Día del Soldado Argentino busca poner en valor el servicio que prestan quienes integran las Fuerzas Armadas. Se trata de una jornada dedicada a reconocer el esfuerzo cotidiano de hombres y mujeres que desarrollan tareas fundamentales para la defensa nacional y el bienestar de la comunidad.

manuel belgrano El ejército argentino recuerda el nacimiento de Belgrano, creador de la bandera y prócer nacional. Foto: Archivo

Asimismo, la fecha rinde homenaje a quienes sirvieron a la Patria a lo largo de la historia y recuerda especialmente a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, cuyo sacrificio permanece vivo en la memoria colectiva de los argentinos.

El rol del Ejército Argentino en la actualidad

En la actualidad, el Ejército Nacional cumple funciones que van mucho más allá de la defensa territorial. Sus integrantes participan en operativos de asistencia ante emergencias climáticas, colaboran en campañas sanitarias, brindan apoyo logístico en distintos puntos del país y forman parte de misiones internacionales de paz.

Además, desempeñan tareas fundamentales en regiones aisladas, donde contribuyen al acompañamiento de comunidades y al fortalecimiento de la presencia del Estado.

Fuente: argentina.gob.ar