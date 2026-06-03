3 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Asignación Universal por Hijo

¿Hay aguinaldo para la Asignación Universal por Hijo?: cronograma de junio y todos los detalles

ANSES confirmó el calendario de pagos de junio y los nuevos montos con aumento para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

¿Hay aguinaldo para la Asignación Universal por Hijo?: cronograma de junio y todos los detalles

¿Hay aguinaldo para la Asignación Universal por Hijo?: cronograma de junio y todos los detalles

Por Sitio Andino Sociedad

El cronograma oficial de la Asignación Universal por Hijo ya fue confirmado por la ANSES para el mes de junio, llegando con un incremento en los montos. . Este ajuste responde de forma directa a la inflación. El esquema se activará según el DNI para ordenar el cobro de los beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social brindará un pequeño alivio al bolsillo de miles de familias mendocinas al aplicar un incremento del 2,58% en los haberes de la Asignación Universal por Hijo. Este ajuste responde de forma directa a la variación de la inflación registrada durante el mes de abril. De este modo, el monto de la AUH quedó establecido en $115.944,04 por cada menor a cargo.

Anses, AUH.jpg

¿Hay aguinaldo para los beneficiarios de la AUH?

Con la llegada del sexto mes del año y la liquidación de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), surge la duda recurrente sobre si esta asignación percibe el medio aguinaldo. La normativa vigente excluye a este programa de dicho beneficio extra, ya que el aguinaldo está reservado por ley para trabajadores registrados, jubilados y pensionados del sistema previsional. Las asignaciones contemplan montos fijos con actualizaciones periódicas, pero no integran el régimen de aguinaldos.

Es fundamental recordar que la ANSES retiene mensualmente el 20% del valor total de la prestación. Para poder cobrar ese dinero acumulado, los titulares tienen la obligación de presentar la Libreta AUH debidamente firmada en los centros de salud y escuelas, acreditando los controles médicos, el calendario de vacunación al día y la asistencia escolar regular de los niños. El trámite se realiza de manera virtual ingresando a la plataforma oficial del organismo con la Clave de la Seguridad Social.

¿Cuál es el cronograma de pago según el número de DNI?

Las fechas de acreditación confirmadas por la ANSES comenzarán a partir de la segunda semana del mes y se realizarán de manera escalonada. Quienes además cuenten con el beneficio de la Prestación Alimentar, verán depositado ese dinero de forma unificada en la misma jornada y en la misma cuenta bancaria. El ordenamiento quedó dispuesto de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio
mujer, madre, computadora, AUH, ANSES

Si sos titular de esta prestación, te recomendamos revisar con atención el día exacto que te corresponde según tu documento para evitar demoras innecesarias en los cajeros automáticos. Recordá también mantener al día la carga de tus formularios en la plataforma digital, ya que es la única manera de asegurar la continuidad del beneficio y no perder el dinero retenido por el organismo.

Temas
Seguí leyendo

Al grito de Ni Una Menos, Mendoza volvió a manifestarse por la violencia de género

Furor por la bici: el transporte que revoluciona Mendoza

El Gobierno habilitó a talleres privados para realizar la RTO y cambia el sistema de revisión vehicular

Once años después, una cifra estremecedora mantiene vivo el grito de Ni Una Menos

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de junio: números ganadores del sorteo 3379

Belgrano, Malvinas y una fecha cargada de significado: por qué hoy se celebra el Día del Soldado

3 de junio: el motivo por el que la bicicleta tiene su propio día en todo el mundo

Nació un 3 de junio, creó la bandera argentina y murió en el olvido: la historia de Manuel Belgrano

Lee además
De cuánto es el aumento y cuándo se cobra en junio 2026

Anses confirmó cuánto cobrarán los jubilados con bono y aguinaldo en junio
¿Tuviste un accidente de tránsito y no sabés cómo reclamar al seguro? Estos son los pasos clave

Un simple descuido puede dejarte sin cobertura tras un accidente de tránsito
LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno habilitó a talleres mecánicos particulares para realizar la RTO.

El Gobierno habilitó a talleres privados para realizar la RTO y cambia el sistema de revisión vehicular

Las Más Leídas

Emoción por Juan Cruz Yacopini: así fue el momento en que volvió a caminar

La imagen que esperaban sus seguidores: Juan Cruz Yacopini volvió a ponerse de pie

Las casas chinas ya se venden en Mendoza: cuáles son sus características y cuánto cuestan

Llegaron a Mendoza las casas chinas que se montan en horas y cuestan la mitad que una tradicional

Apartoso choque en San José, Guaymallén. 

Terrible accidente en Guaymallén: mirá las fotos

La exministra de Seguridad pasó por la provincia, luego de haberse opuesto a una decisión presidencial.

Bullrich reveló qué le dijo Milei tras su renuncia y abrió la puerta a cambios en Zona Fría

Todo explotó entre Zunino y Sol en Gran Hermano: así fue el fuerte enfrentamiento

El cara a cara entre Franco Zunino y Sol Abraham que encendió Gran Hermano