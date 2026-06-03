¿Hay aguinaldo para la Asignación Universal por Hijo?: cronograma de junio y todos los detalles

El cronograma oficial de la Asignación Universal por Hijo ya fue confirmado por la ANSES para el mes de junio , llegando con un incremento en los montos. . Este ajuste responde de forma directa a la inflación. El esquema se activará según el DNI para ordenar el cobro de los beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social brindará un pequeño alivio al bolsillo de miles de familias mendocinas al aplicar un incremento del 2,58% en los haberes de la Asignación Universal por Hijo . Este ajuste responde de forma directa a la variación de la inflación registrada durante el mes de abril. De este modo, el monto de la AUH quedó establecido en $115.944,04 por cada menor a cargo.

Con la llegada del sexto mes del año y la liquidación de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), surge la duda recurrente sobre si esta asignación percibe el medio aguinaldo. La normativa vigente excluye a este programa de dicho beneficio extra, ya que el aguinaldo está reservado por ley para trabajadores registrados, jubilados y pensionados del sistema previsional . Las asignaciones contemplan montos fijos con actualizaciones periódicas, pero no integran el régimen de aguinaldos.

Es fundamental recordar que la ANSES retiene mensualmente el 20% del valor total de la prestación. Para poder cobrar ese dinero acumulado, los titulares tienen la obligación de presentar la Libreta AUH debidamente firmada en los centros de salud y escuelas, acreditando los controles médicos, el calendario de vacunación al día y la asistencia escolar regular de los niños. El trámite se realiza de manera virtual ingresando a la plataforma oficial del organismo con la Clave de la Seguridad Social.

¿Cuál es el cronograma de pago según el número de DNI?

Las fechas de acreditación confirmadas por la ANSES comenzarán a partir de la segunda semana del mes y se realizarán de manera escalonada. Quienes además cuenten con el beneficio de la Prestación Alimentar, verán depositado ese dinero de forma unificada en la misma jornada y en la misma cuenta bancaria. El ordenamiento quedó dispuesto de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 8 de junio

8 de junio DNI terminados en 1: 9 de junio

9 de junio DNI terminados en 2: 10 de junio

10 de junio DNI terminados en 3: 11 de junio

11 de junio DNI terminados en 4: 12 de junio

12 de junio DNI terminados en 5: 16 de junio

16 de junio DNI terminados en 6: 17 de junio

17 de junio DNI terminados en 7: 18 de junio

18 de junio DNI terminados en 8: 19 de junio

19 de junio DNI terminados en 9: 22 de junio

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Si sos titular de esta prestación, te recomendamos revisar con atención el día exacto que te corresponde según tu documento para evitar demoras innecesarias en los cajeros automáticos. Recordá también mantener al día la carga de tus formularios en la plataforma digital, ya que es la única manera de asegurar la continuidad del beneficio y no perder el dinero retenido por el organismo.