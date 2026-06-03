A 256 años de su nacimiento, así fue la vida de Manuel Belgrano

Una mañana de junio de 1770 , en una casa de Buenos Aires , nacía Manuel Belgrano , un niño que con el paso de los años cambiaría para siempre la historia argentina . Nadie imaginaba entonces que aquel joven estudioso, apasionado por las ideas de progreso y libertad , terminaría creando la bandera nacional y convirtiéndose en uno de los principales protagonistas de la independencia.

Cada 3 de junio se recuerda el nacimiento de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano , una de las figuras más influyentes de la historia argentina. Abogado, economista, periodista, político y militar , su legado trascendió las batallas para convertirse en un símbolo de compromiso con la construcción de la Nación.

Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires , entonces parte del Virreinato del Río de la Plata . Era hijo del comerciante italiano Doménico Belgrano y Peri y de María Josefa González Casero . Creció en una familia numerosa y recibió una educación privilegiada para la época.

Sus primeros estudios los realizó en el Convento de Santo Domingo y posteriormente ingresó al Real Colegio de San Carlos, una institución que formó a numerosos protagonistas de la historia argentina. Más adelante viajó a España para estudiar Derecho y Ciencias Económicas, donde entró en contacto con las ideas de la Ilustración, que influirían profundamente en su pensamiento.

A su regreso al Río de la Plata fue designado secretario perpetuo del Consulado de Comercio, cargo desde el cual impulsó proyectos vinculados a la educación, el desarrollo económico, la agricultura y la industria. Para Belgrano, el progreso de una nación dependía del conocimiento y de la formación de sus ciudadanos.

Revolución e Independencia: la etapa más decisiva de Belgrano

La participación de Belgrano en la vida política se volvió decisiva durante las Invasiones Inglesas y, posteriormente, en la Revolución de Mayo de 1810. Como integrante de la Primera Junta, asumió distintas responsabilidades y terminó al frente de varias campañas militares en defensa de la causa revolucionaria.

Durante su conducción del Ejército del Norte promovió la utilización de una escarapela con los colores celeste y blanco para identificar a las tropas patriotas. Poco tiempo después, el 27 de febrero de 1812, creó la bandera argentina a orillas del río Paraná, en la actual ciudad de Rosario.

También fue protagonista de hechos históricos trascendentales como el Éxodo Jujeño y las victorias de Tucumán y Salta, fundamentales para sostener el proceso independentista. Además, apoyó activamente la declaración de la Independencia argentina, proclamada el 9 de julio de 1816 en Tucumán.

La muerte de un prócer que entregó todo por su país

Pese a la magnitud de su obra, los últimos años de Belgrano estuvieron marcados por problemas de salud y dificultades económicas. Alejado de los privilegios y sin haber acumulado fortuna, atravesó sus últimos días con una profunda humildad.

Falleció el 20 de junio de 1820 en su casa natal de Buenos Aires, apenas 17 días después de cumplir 50 años. Acompañado por algunos familiares y su médico personal, dejó este mundo en uno de los períodos más convulsionados de la historia argentina.

manuel belgrano.jpg De ser una pieza fundamental para la independencia a morir en el olvido: el triste final de Belgrano. Foto: Archivo

Como muestra de gratitud, le entregó a su médico su reloj de bolsillo, uno de los pocos bienes de valor que conservaba. Su muerte pasó casi inadvertida en medio de la crisis política que atravesaba el país, aunque con el tiempo su figura sería reconocida como una de las más importantes de la historia nacional.

Sus restos descansan actualmente en el atrio de la Basílica de Santo Domingo, muy cerca del lugar donde comenzó su formación académica. Cada 20 de junio, fecha de su fallecimiento, Argentina conmemora el Día de la Bandera en homenaje al hombre que imaginó un símbolo capaz de unir a todo un país.

Fuente: Argentina.gob.ar