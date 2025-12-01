En Godoy Cruz, la protección animal se vive en cada rincón del departamento

Godoy Cruz continúa profundizando sus políticas públicas de salud y protección de tu mascota . Así, en noviembre, el departamento de Tenencia Responsable de Mascotas alcanzó más de 750 atenciones gratuitas en distintos barrios godoicruceños, consolidando el trabajo del programa Amor Animal. De manera tal que, el objetivo es promover la convivencia responsable y el acceso a servicios veterinarios esenciales.

Cabe destacar que, a lo largo del mes, los equipos municipales brindaron una gran cantidad de servicios gratuitos. Es que, se realizó: vacunación antirrábica, desparasitación, esterilizaciones, microchips, cursos online, campañas de adopción y talleres educativos para toda la comunidad.

En este barrio, más de 115 animales recibieron vacunación antirrábica, pipetas, desparasitación interna y externa, además de esterilizaciones gratuitas.

Aquí, se concretaron 14 esterilizaciones y se vacunaron 13 animales del lugar y de familias cercanas . Asimismo, como cada año, en diciembre se realizará la tradicional campaña anual de vacunación masiva para los caninos del refugio.

Asentamiento Urundel, hoy Barrio Joaquín Lavado

En esta ocasión, el equipo municipal acompañó el operativo de reubicación de familias y sus mascotas. De hecho, se trasladaron 35 animales con sus responsables. Además, se aplicaron microchips, vacunas antirrábicas, desparasitación y atención primaria.

También, se realizaron castraciones en ambos sectores.

Operativos en parques y espacios municipales de Godoy Cruz

Parque Benegas

Durante las jornadas de los sábados se colocaron microchips y más de 30 vacunas antirrábicas. Además, el móvil quirúrgico realizó 108 castraciones.

Quirófano fijo del Corralón Municipal

En este puesto, se atendieron 260 animales: 158 castraciones, 92 vacunas y 24 microchips.

Espacio Verde Luis M. Pescarmona

Se brindó atención veterinaria a 26 animales: 13 esterilizados y 13 vacunados y desparasitados.

Villa del Parque

La Unión Vecinal entregó 36 turnos de castración y se aplicaron 46 vacunas antirrábicas.

Adopciones responsables

Durante noviembre, 14 mascotas consiguieron un nuevo hogar, como resultado de las campañas de tenencia responsable y adopción.

Una política que crece junto a la comunidad de Godoy Cruz

Con estas acciones territoriales, el programa Amor Animal consolida su presencia en los barrios y refuerza su compromiso con la salud pública, la educación comunitaria y el bienestar animal. Cada operativo acerca servicios esenciales a vecinos y vecinas, promoviendo una convivencia responsable y fortaleciendo el vínculo humano–animal en Godoy Cruz.