1 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Compromiso municipal con la salud pública

En Godoy Cruz, la protección animal se vive en cada rincón del departamento

Durante noviembre, el Departamento de Tenencia Responsable de Godoy Cruz desplegó operativos en barrios, refugios y espacios municipales

Salud animal en Godoy Cruz.

Salud animal en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

Godoy Cruz continúa profundizando sus políticas públicas de salud y protección de tu mascota. Así, en noviembre, el departamento de Tenencia Responsable de Mascotas alcanzó más de 750 atenciones gratuitas en distintos barrios godoicruceños, consolidando el trabajo del programa Amor Animal. De manera tal que, el objetivo es promover la convivencia responsable y el acceso a servicios veterinarios esenciales.

Cabe destacar que, a lo largo del mes, los equipos municipales brindaron una gran cantidad de servicios gratuitos. Es que, se realizó: vacunación antirrábica, desparasitación, esterilizaciones, microchips, cursos online, campañas de adopción y talleres educativos para toda la comunidad.

Lee además
La moto recuperada por la Policía, que había sido robada de una concesionaria de Godoy Cruz.
Operativos exitosos

Robos en la madrugada: recuperan un auto de un chofer de plataforma y una moto de una concesionaria
Godoy Cruz donó mobiliarios.
Reinserción y oficio

Godoy Cruz donó mobiliario escolar construido por jóvenes privados de libertad
image

Operativos en los barrios y puntos estratégicos de Godoy Cruz

  • Piedra Blanca

En este barrio, más de 115 animales recibieron vacunación antirrábica, pipetas, desparasitación interna y externa, además de esterilizaciones gratuitas.

  • Refugio Ángeles de 4 Patas

Aquí, se concretaron 14 esterilizaciones y se vacunaron 13 animales del lugar y de familias cercanas. Asimismo, como cada año, en diciembre se realizará la tradicional campaña anual de vacunación masiva para los caninos del refugio.

  • Asentamiento Urundel, hoy Barrio Joaquín Lavado

En esta ocasión, el equipo municipal acompañó el operativo de reubicación de familias y sus mascotas. De hecho, se trasladaron 35 animales con sus responsables. Además, se aplicaron microchips, vacunas antirrábicas, desparasitación y atención primaria.

También, se realizaron castraciones en ambos sectores.

Operativos en parques y espacios municipales de Godoy Cruz

  • Parque Benegas

Durante las jornadas de los sábados se colocaron microchips y más de 30 vacunas antirrábicas. Además, el móvil quirúrgico realizó 108 castraciones.

  • Quirófano fijo del Corralón Municipal

En este puesto, se atendieron 260 animales: 158 castraciones, 92 vacunas y 24 microchips.

  • Espacio Verde Luis M. Pescarmona

Se brindó atención veterinaria a 26 animales: 13 esterilizados y 13 vacunados y desparasitados.

  • Villa del Parque

La Unión Vecinal entregó 36 turnos de castración y se aplicaron 46 vacunas antirrábicas.

Adopciones responsables

Durante noviembre, 14 mascotas consiguieron un nuevo hogar, como resultado de las campañas de tenencia responsable y adopción.

Una política que crece junto a la comunidad de Godoy Cruz

Con estas acciones territoriales, el programa Amor Animal consolida su presencia en los barrios y refuerza su compromiso con la salud pública, la educación comunitaria y el bienestar animal. Cada operativo acerca servicios esenciales a vecinos y vecinas, promoviendo una convivencia responsable y fortaleciendo el vínculo humano–animal en Godoy Cruz.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz renovó el edificio de Tránsito y lo nombró en honor a Santiago Velázquez

Salud mental en las escuelas: Godoy Cruz realizó el Segundo Foro "Humanizar la Educación"

Nuevo barrio en Godoy Cruz: 80 familias recibieron su casa y comienza una nueva etapa urbana

Con presencia territorial, Godoy Cruz marcó el 25N y llamó a involucrarse contra las violencias

Godoy Cruz abre nuevas Master Class de panadería y repostería para vecinos

Godoy Cruz renovó el primer tramo de calle Rawson y avanza con nuevas etapas en diciembre

Lo fueron a buscar a su casa de Godoy Cruz y lo mataron de un tiro

Grave accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
El programa La garrafa en tu Barrio sigue llegando a los departamentos de Mendoza.
Atención

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 1 al 6 de diciembre y los valores

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

Jóvenes que cambian vidas a través del voluntariado. Aquí, sus historias. (Johanna, -segunda a de izq. a der.- y Milagros, -abajo-)
Derechos y oportunidades

Cómo el voluntariado está cambiando la vida de los jóvenes en Mendoza

Los accidentes viales en Alta Montaña dejaron un saldo trágico este 2025.
récord en fallecidos

Los accidentes viales en Alta Montaña: rutas en mal estado y falta de control

Te Puede Interesar

La lluvia tomó por sorpresa a los mendocinos este 1 de diciembre.
Pronóstico

¿Hasta cuándo sigue la lluvia en Mendoza?

Por Celeste Funes
Endurecen el control sobre Uber y Cabify en Mendoza: nuevas reglas y restricciones.
Boletin Oficial

Endurecen el control sobre Uber y Cabify en Mendoza: nuevas reglas y restricciones

Por Natalia Mantineo
San Rafael: una mujer de 74 años murió en su casa y la policía investiga un posible robo
Su vecina llamó al 911

San Rafael: una mujer de 74 años murió en su casa y la policía investiga un posible robo

Por Celeste Funes