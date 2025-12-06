Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa para este sábado 6 de diciembre una jornada parcialmente nublada con lluvias y tormentas. Habrá descenso de la temperatura.
6 de diciembre de 2025
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con tormentas con granizo. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
Asimismo, desde el organismo indicaron que existe la posibilidad de tormentas con granizo.
Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 31 grados y la mínima a los 21 grados.