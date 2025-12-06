6 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
El clima

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con tormentas con granizo. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de noviembre en Mendoza

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de noviembre en Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa para este sábado 6 de diciembre una jornada parcialmente nublada con lluvias y tormentas. Habrá descenso de la temperatura.

Asimismo, desde el organismo indicaron que existe la posibilidad de tormentas con granizo.

Lee además
Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza
El clima

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza
Atención mendocinos y turistas: rige una alerta amarilla por tormentas. 
Alerta amarilla

Calor, tormentas y granizo: el inoportuno pronóstico para el fin de semana en Mendoza

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 31 grados y la mínima a los 21 grados.

Pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • Para este domingo 7 de diciembre, el día estará parcialmente nublado con lluvias y tormentas. Se espera descenso de la temperatura y tiempo ventoso. La temperatura máxima rondaría los 25 grados y la mínima los 14 grados.
  • Respecto al lunes 8 de diciembre, mejoran las condiciones meteorológicas. Algo nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima rondaría los 30 grados y la mínima los 14 grados.
  • En cuanto al martes 9 de diciembre, la jornada estará algo nublado con ascenso de la temperatura, tormentas aisladas hacia la noche. Precipitaciones en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 34 grados y la mínima a los 16 grados.

Temas
Seguí leyendo

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Mendoza bajo fuego: lidera el ranking de las temperaturas más altas del país

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 3 de diciembre en Mendoza

Tormentas aisladas, el pronóstico para este martes 2 de diciembre en Mendoza

¿Hasta cuándo sigue la lluvia en Mendoza?

Así estará el pronóstico del tiempo para este lunes1 de diciembre en Mendoza

Tormentas aisladas, Zonda fuerte e inestabilidad: el pronóstico para este domingo en Mendoza

Rigen alertas amarilla y naranja por tormentas, granizo y Zonda este sábado en Mendoza: a qué zonas afectan

LO QUE SE LEE AHORA
Último feriado extralargo del año: cómo funcionará el comercio en Mendoza
Para tener en cuenta

Último feriado extralargo del año: cómo funcionará el comercio en Mendoza

Las Más Leídas

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes.
Parte médico

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes

La automotriz que lidera el boom de los autos chinos ya está en Mendoza video
BAIC by Lorenzo

La automotriz que lidera el boom de los autos chinos ya está en Mendoza

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor
expectativa

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor

La Justicia ordenó el vallado sobre Avenida General Roca. Hoy policías custodiaban el lugar.  video
Conmoción

Evoluciona favorablemente el niño internado tras el accidente fatal en Malargüe

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Javier Milei presentó los F-16 y dijo que ahora estaremos más seguros con los nuevos custodios del espacio argentino.
En Córdoba

Javier Milei presentó a los F-16 "como a los nuevos custodios del espacio argentino"

Por Sitio Andino Política
Tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es un modelo de autonomía.
Historia de superación

Discapacidad: tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es ejemplo de autonomía

Por Natalia Mantineo
Accidente fatal en Malargüe
Avanza la investigación

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

Por Claudio Altamirano