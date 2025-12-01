1 de diciembre de 2025
Así estará el pronóstico del tiempo para este lunes1 de diciembre en Mendoza

Ascenso en la temperatura para este lunes en la provincia de Mendoza. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo para este lunes1 de diciembre en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa en este lunes 1 de diciembre ascenso de la temperatura y precipitaciones en la mañana. Además se presentarán vientos leves del noreste.

Temperaturas promedio para la jornada: Mínima (Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco): 10°C. Mínima (zona Norte, Este y resto de zona Sur): 16°C. Máxima provincial: 27°C.

Se prevén algunas tormentas este domingo en Mendoza. No se descarta granizo.
Tormentas aisladas, Zonda fuerte e inestabilidad: el pronóstico para este domingo en Mendoza
Se esperan precipitaciones en varias localidades de Mendoza entre el sábado y el domingo.
Rigen alertas amarilla y naranja por tormentas, granizo y Zonda este sábado en Mendoza: a qué zonas afectan

En alta montaña el cielo estará parcialmente nublado, frío y ventoso.

Pronóstico del tiempo para el Martes 2 de diciembre

Para este martes el pronóstico avizora un cielo algo nublado con ascenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Amanecerá inestable en la zona Este con probabilidad de lluvias durante la mañana. Hacia las 14:00 horas, cielo nublado sobre el Valle de Uco. Durante la tarde se desarrollan tormentas en el Este. Hacia la tarde-noche, en el Valle de Uco.

No se descarta la caída de granizo. Existe la posibilidad de que las tormentas se extiendan hacia la zona Sur.

Por su parte en Alta Montaña se mantendrá el cielo despejado durante toda la jornada. Máxima: 32°C | Mínima: 15°C

