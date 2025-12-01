Así estará el pronóstico del tiempo para este lunes1 de diciembre en Mendoza.

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa en este lunes 1 de diciembre ascenso de la temperatura y precipitaciones en la mañana . Además se presentarán vientos leves del noreste.

Temperaturas promedio para la jornada: Mínima (Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco): 10°C . Mínima (zona Norte, Este y resto de zona Sur): 16°C . Máxima provincial: 27°C .

Para este martes el pronóstico avizora un cielo algo nublado con ascenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Amanecerá inestable en la zona Este con probabilidad de lluvias durante la mañana. Hacia las 14:00 horas, cielo nublado sobre el Valle de Uco. Durante la tarde se desarrollan tormentas en el Este. Hacia la tarde-noche, en el Valle de Uco.

No se descarta la caída de granizo. Existe la posibilidad de que las tormentas se extiendan hacia la zona Sur.

Por su parte en Alta Montaña se mantendrá el cielo despejado durante toda la jornada. Máxima: 32°C | Mínima: 15°C