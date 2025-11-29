29 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Condiciones desfavorables

Rigen alertas amarilla y naranja por tormentas, granizo y Zonda este sábado en Mendoza: a qué zonas afectan

Varias regiones de la provincia de Mendoza se verán afectadas por distintos fenómenos meteorológicos. Todos los detalles y qué se espera pra el domingo.

Se esperan precipitaciones en varias localidades de Mendoza entre el sábado y el domingo.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza emitió dos alertas meteorológicas para este sábado 29 de noviembre, a raíz de la aparición de tormentas, granizo y viento Zonda; condiciones que se presentarán en varias localidades durante la jornada.

En primera instancia, el organismo envió una alerta amarilla (nivel de riesgo moderado) por probabilidad de tormentas, que afectarán al sur de Valle de Uco, Junín, Rivadavia, General Alvear y zona baja de San Rafael. No se descarta la caída de granizo.

En tanto, correrá Zonda en horas de la tarde, principalemente en la zona baja de Malargüe y el Valle de Uspallata.

Rige una alerta amarilla por tormentas este s&aacute;bado en Mendoza.

Por su parte, la alerta naranja (probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden representar un riesgo significativo para la sociedad, los bienes materiales y el ambiente) por tormentas con intensidad moderada rige en el este de Las Heras, Lavalle, La Paz, San Martín y Santa Rosa. En estos casos tampoco se descarta la caída de granizo.

Alerta meteorol&oacute;gica naranja por tormentas en Mendoza.

Tormentas, granizo y Zonda este sábado en Mendoza: qué dice el pronóstico del tiempo

El reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para hoy una jornada con cielo parcialmente nublado, con tormentas aisladas y descenso de la temperatura.

Además, se espera viento con circulación débil del sur desde las 12, abarcando toda la provincia durante la tarde, noche y madrugada del domingo. En Malargüe y Valle de Uspallata, presencia de viento Zonda leve entre las 14 y las 20.

Viento Zonda
Vuelve el Zonda a Mendoza, entre el s&aacute;bado 29 y el domingo 30 de noviembre.

En cuanto a las tormentas, iniciaría la convección cerca de las 14 en el oeste del Valle de Uco, extendiéndose luego hacia las zonas Este y Sur. Hacia la tarde/noche, se intensificarían. Lo dicho: no se descarta la caída de granizo.

En Alta Montaña, por su parte, el cielo estará parcialmente nublado, con algunas precipitaciones y viento moderado del oeste.

La temperatura máxima promedio para el llano será de 28 grados centígrados, en tanto que la mínima será de 19°C, con picos de 14°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco.

¿Siguen las tormentas y el Zonda en Mendoza? Qué dice el pronóstico de este domingo 30 de noviembre

El reporte meteorológico anticipa otra jornada con inestabilidad, nubosidad variable y poco cambio de la temperatura.

Se espera la circulación de viento leve, desde el sur hacia el norte, inicialmente en el Noreste, extendiéndose a toda la provincia hasta la medianoche.

Habrá viento Zonda significativo, a partir de las 11, que afectará a la precordillera, la ciudad cabecera y el sur de Malargüe, el Valle de Uspallata, el sur y oeste del Valle de Uco y el oeste de San Rafael. Las velocidades promedio serán de 50 kilómetros por hora, aunque las ráfagas podrían ser superiores en ciertos sectores, como el sur de Malargüe, donde el fenómeno se intensificará a partir de las 16.

En materia de tormentas, amanecerá nublado en toda la provincia, con lluvias matinales en el Este, principalmente sobre los límites con San Luis.

Hacia las 12, se espera una mejora parcial de las condiciones. Sin embargo, a partir de las 15, inicia nuevamente la convección en el Sur provincial, trasladándose al Valle de Uco cerca de las 19. Probabilidad de tormentas y precipitaciones durante la noche en el Gran Mendoza. En todos los casos, no se descarta la caída de granizo.

En Alta Montaña, cielo despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 26 gradoss centígrados (máxima) y los 13/16°C en su mínima.

