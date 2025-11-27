Alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo en Mendoza: desde cuándo y a qué zonas afectará

Rige una alerta amarilla en Mendoza Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Sociedad







La Dirección de Defensa Civil de Mendoza emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas, con posibilidad de granizo, para este jueves 27 de enero en varias zonas de la provincia. Las condiciones se extenderían a lo largo del fin de semana.

El organismo provincial advirtió que las fuertes lluvias y posible precipitación de piedra afectarán en lo que resta del día al este de Las Heras, Lavalle, zona Este, Valle de Uco y zona Sur, pudiendo extenderse hacia la madrugada del viernes.

El pronóstico para este jueves ya anticipaba esas condiciones. “Hacia las 20/21 se activa la convección, especialmente en el sur del Valle de Uco y la zona Sur, incluyendo Malargüe”, había informado Contingencias Climáticas.

alerta amarilla tormentas 27-11-25 Rige una alerta amarilla por tormentas y granizo en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Tormentas, granizo y viento Zonda en Mendoza del 28 al 30 de noviembre: a qué zonas afectará El pronóstico extendido indica que la inestabilidad se mantendría a lo largo del viernes y el fin de semana, por lo tanto no se descarta que se emitan nuevas alertas meteorológicas.

Este viernes 28 de noviembre se prevé el ingreso de viento sur, que se mantendrá a lo largo del día. Iniciará entre las 4 y las 5 en la zona Sur, y alrededor de las 7 en las zonas Norte y Este, donde podría alcanzar velocidades promedio de 35 kilómetros por hora. El fenómeno se extendería hasta las 23.

En materia de precipitaciones, se espera un “amanecer inestable” en la zona Sur y el sur del departamento de La Paz. Hacia las 15, cielo más seminublado en el Valle de Uco y la zona Este, con convección desde las 18, que afectará al Este y el Sur provincial. “Se esperan tormentas de lluvias débiles a moderadas, sin descartar la caída de granizo”, advirtieron desde Defensa Civil. tormenta produccion granizo helada No se descarta la caída de granizo en los próximos días en Mendoza. En cuanto al sábado 29 de noviembre , se proyecta circulación débil de viento , de sur a norte, desde las 12, abarcando toda la provincia durante la tarde, noche y la madrugada del domingo. Intensidad moderada en la franja este de la provincial.

Asimismo, se pronosticó viento Zonda leve entre las 14 y las 20 en la ciudad cabecera de Malargüe y el sur de ese departamento .

Amanecerá inestable en toda la franja este provincial (desde el este al sur). A partir de las 14 se iniciará la convección en el oeste del Valle de Uco, extendiéndose progresivamente hacia las zonas Este y Sur. Las condiciones se mantendrán a lo largo de la jornada. No se descarta la caída de granizo .

, se proyecta , de sur a norte, desde las 12, abarcando toda la provincia durante la tarde, noche y la madrugada del domingo. Intensidad moderada en la franja este de la provincial. Asimismo, se pronosticó . Amanecerá (desde el este al sur). A partir de las 14 se iniciará la convección en el oeste del Valle de Uco, extendiéndose progresivamente hacia las zonas Este y Sur. . El domingo 30 de noviembre, por su parte, se prevé la ocurrencia de viento Zonda importante en el departamento de Malargüe.