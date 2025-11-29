Vacaciones de verano en Mendoza: reservas condicionadas y al límite de la fecha de viaje.

La provincia de Mendoza se encamina a una temporada de vacaciones de verano marcada por un profundo contraste. Mientras que el turismo de alta gama , centrado en el circuito del vino y los servicios con valor agregado, reporta un buen nivel de reservas desde octubre, el alojamiento de cabañas y hoteles de baja categoría atraviesa una situación "dramática".

Diego Stortini , vicepresidente de la Federación Económica Mendoza (FEM) y miembro de la Cámara de Turismo de Tunuyán, describió una realidad para las vacaciones de verano que podría definirse como "exacerbadamente diferente o heterogénea".

De acuerdo con su percepción, el segmento que atiende a un público de ingresos medios y altos -incluyendo hoteles de vino y establecimientos céntricos- se mantiene fuerte.

El empresario destacó que el público nacional de este segmento "se defiende muy bien y hay reservas desde octubre". Sin embargo, destaca que existe una "clara caída de público internacional", en comparación con años anteriores.

Respecto a las tarifas, Stortini considera que la región posee precios competitivos. "A pesar de la inflación interna, en términos de dólares, las tarifas se han mantenido más competitivas. Se consiguen alojamientos en bodegas y establecimientos de calidad entre 100 y 200 dólares", expresó.

Valle de Uco En el Valle de Uco, existe una "clara caída de público internacional", en comparación con años anteriores.

Valle de Uco: crisis en cabañas y hoteles populares

La cara opuesta de la temporada la viven los asociados a Cámaras de cabañas, apart hotel y alojamientos de 1 a 3 estrellas, donde la situación es "dramática".

"No hay reservas, octubre fue duro, noviembre ha sido duro y no hay consultas que sean sustanciosas para el verano", lamentó Stortini.

Lo más grave para este sector es que el problema va más allá del precio. El representante de la FEM indicó que algunos establecimientos que intentaron bajar sus tarifas, incluso de USD 100 a USD 50, no lograron aumentar la ocupación.

"El precio no es un factor de elección... es un tema ya de que esa demanda ha perdido volumen en la provincia", sentenció Stortini, anticipando un "enero complejo" para Mendoza, a excepción quizás de San Rafael y la zona sur.

valle de uco Las reservas de cabañas en el Valle de Uco vienen muy lentas.

Potrerillos: la reserva se define "sobre la hora"

En la zona de alta montaña, Fernando Perera, miembro de la Asociación Turística de Potrerillos, compartió la expectativa de que el público nacional demorará su decisión.

Perera confirmó que, si bien hay "mucha consulta", la modalidad del turismo cambió: la gente está "reservando más sobre la fecha".

Motivo de la demora: el turista promedio realiza la "cuentita mensual" y decide vacacionar con el remanente de último momento, ya que viajar dejó de ser una prioridad inmediata.

Amplia oferta: Potrerillos se presenta como un destino flexible, con un "abanico bastante amplio" que incluye camping, cabañas, posadas y hoteles, ajustándose a todo tipo de bolsillos.

Tarifas de referencia: una cabaña básica para cuatro personas en la zona se ubica alrededor de los 100.000 pesos, variando si incluye desayuno o servicios adicionales.

cabañas potrerillos En Potrerillos, las reservas se realizan muy sobre la hora.

Pese a la incertidumbre, Perera mantiene la expectativa: "Tenemos toda la expectativa y todo el valle se está preparando... para que el día llegue con prestaciones y demás, que esté a pleno".

La situación en San Rafael

Desde el Sur provincial indicaron que las expectativas son altas para las vacaciones de verano, sobre todo, luego del gran fin de semana largo vivido, en el que la reserva alcanzó el 90% de ocupación.

image San Rafael promociona el turismo en el país.

Tal como los empresarios de Potrerillos, señalan que "las consultas existen, pero las reservas se concretan muy sobre la hora". Otro dato interesante es el tema de la estadía que se repite desde hace años y que no supera las tres noches.