Mendoza será sede del V Congreso Internacional del Agua: "Necesitamos un nuevo pacto hídrico"

Mendoza se prepara para recibir el V Congreso Internacional del Agua , que se realizará el 3 y 4 de diciembre y reunirá especialistas de más de diez países. En ese marco, el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli , adelantó los ejes del encuentro y subrayó la necesidad de impulsar “un nuevo pacto por el agua”, un concepto que resume el cambio de paradigma que exige el escenario actual.

A días del IV Congreso Internacional del Agua, el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli , habló con Andino Streaming sobre los desafíos que enfrenta Mendoza en un contexto de escasez hídrica estructural y cambio climático.

“ Empezamos en 2017 con el primer Congreso Internacional. Luego la pandemia generó un delay, pero siempre buscamos trabajar sobre la base de un cambio de paradigma , que es producto del impacto del cambio climático en el agua, sobre todo en una zona árida como Mendoza, que depende pura y exclusivamente de la nieve en la cordillera para poder tener agua”, explicó.

“Va a crecer la demanda, producto de que va a haber más gente y más temperatura. Al haber más temperatura, las plantas, los animales y nosotros transpiramos más. Y va a haber menos oferta de agua porque ya está demostrado científicamente que vamos a tener menos disponibilidad”, señaló.

Frente a esa brecha creciente, la clave es la planificación. Y allí se inscribe la propuesta del congreso. “Este año tiene una particularidad y está aclarada en el lema: un nuevo pacto por el agua".

Un oasis que cambió: urbanización, usos y conflictos

El superintendente explicó que Mendoza creció históricamente sobre una red de riego agrícola, y que los cambios urbanos modificaron por completo esa lógica.

“Las ciudades crecieron dentro del oasis y están atravesadas por la red de riego que fue preparada exclusivamente para un uso agrícola. Los cambios de uso, las urbanizaciones, las vías de comunicación y los hábitos urbanos han generado inconvenientes”, afirmó.

El avance sobre el piedemonte —un área frágil, de recarga hídrica y de riesgo aluvional— también obliga a pensar nuevas reglas.

“Antes del ordenamiento territorial se avanzó hacia el pedemonte. Hoy hay mucha población en un área frágil en todo sentido”, añadió.

Gobernanza y ordenamiento: el diálogo pendiente

Para Marinelli, los problemas actuales no responden solo a la infraestructura, sino a la falta de articulación institucional.

“Esto es un problema de gobernanza. Un intendente puede cumplir con su plan de ordenamiento, pero la metrópolis es viva y se comporta de manera conjunta", señaló.

En ese sentido destacó la importancia de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), que reúne información de todos los organismos provinciales y permite analizar cómo interactúan los territorios.

Escasez estructural y eficiencia: el verdadero desafío

Consultado sobre el principal reto para la gestión hídrica, Marinelli fue contundente. “La infraestructura es importante, pero no es el principal desafío. No hay más agua. La escasez se va a profundizar y lo que tenemos es mucho déficit. Si uno gasta mal el agua en la casa va a tener siempre déficit por más que no haya escasez.”

Por eso, insistió en la necesidad de mejorar la eficiencia en todos los niveles: “Lo principal es medir: no se puede administrar lo que no se conoce. Irigación tiene todo medido donde entrega el agua, pero de ahí para abajo no todo es así”, sostuvo.

Micromedición, tecnificación y nuevas herramientas

Entre las acciones previstas mencionó:

Avance de la micromedición en operadores comunitarios y municipios.

Necesidad de sumar a Maipú y Tupungato , que hoy tiene “ imposibilidad de dar una nueva conexión de agua ”.

Capacitaciones en buenas prácticas de riego para pequeños productores.

Creación de un nuevo catastro hídrico público , por primera vez en 140 años.

Desarrollo de un software de distribución y herramientas de transparencia abiertas al usuario.

“Si se aplican buenas prácticas, se puede ahorrar hasta un 20% de agua sin gastar un peso más”, resaltó.

Eficiencia o colapso: lo que viene

Marinelli advirtió que el nivel de eficiencia actual —cerca del 50%— es insostenible.

“Si tuviéramos un nivel de eficiencia mayor alcanzaría el agua. Si seguimos así, no va a alcanzar. La mayoría de los años malos que tenemos hoy van a ser la normalidad absoluta”, dijo.

La consecuencia será directa: “Lo que se va a achicar es la producción. El agua potable no".

V Congreso Internacional del Agua

El V Congreso Internacional del Agua buscará, justamente, sentar las bases de ese “nuevo pacto” que permita que Mendoza pueda enfrentar el escenario que ya llegó: la escasez como normalidad.

El evento se realizará el 3 y 4 de diciembre, en el Auditorio Bustelo. Especialistas locales, nacionales e internacionales, autoridades, empresarios y ciudadanía se reunirán en Mendoza para reflexionar juntos sobre un nuevo compromiso y una nueva visión de la sociedad por el agua. Será en un nuevo Congreso, organizado por el Departamento General de Irrigación y el Gobierno de Mendoza.