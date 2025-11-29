29 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Telekino: de cuánto es el espectacular pozo y a qué hora se sortea este domingo 30 de noviembre

La edición 2404 del Telekino del domingo 30 de noviembre tendrá otro millonario pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta qué hora podés adquirir tu cartón.

Telekino: de cuánto es el espectacular pozo y a qué hora se sortea este domingo 30 de noviembre

Telekino: de cuánto es el espectacular pozo y a qué hora se sortea este domingo 30 de noviembre

 Por Luis Calizaya

Este domingo 30 de noviembre se llevará adelante el sorteo N° 2404 de Telekino, que tiene un pozo acumulado de 170 millones de pesos. Este sorteo, que se llevará adelante a las 15 (transmisión por Canal 9 Buenos Aires), pone en juego también cinco premios de $1.700.000 al número del cartón.

Además, si se aciertan los 15 números, el premio mayor incluye un auto 0km.

Lee además
El Telekino acumula $170 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $170 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
El sorteo 2403 del domingo entregó el pozo millonario que ganó un mendocino.
¡Qué suerte!

De dónde es y qué números acertó el mendocino que ganó $150 millones en el Telekino
Telekino-pozo-2404
Telekino-Ganador-2404

¿Hasta qué hora puedo jugar al Telekino de este domingo 30 de noviembre?

Los cartones se adquieren en las agencias oficiales de lotería de todo el país y tienen un valor de $1.700. El cartón contiene dos jugadas (Telekino y Rekino), de quince números cada una. Y un número de cartón con el cual se accede a un premio extra. La venta de apuestas se cierra los días sábados a las 19.

¿Qué es el Telekino y cómo se juega?

El Telekino es un popular juego familiar de lotería organizado desde 2022 por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires (previamente lo administró la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán), creado en abril de 1992.

Consiste en la extracción individual, desde un bolillero o aparato de sorteo, sin reposición, de quince bolillas de entre una serie de veinticinco, numeradas en forma correlativa desde el 1 (uno) al 25, ambos inclusive, las que se habrán introducido previamente en el citado bolillero.

Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25. Se realiza un sorteo semanal en el que se extraen 15 bolillas, mediante las cuales se determinará si hubo ganador con 15 aciertos, quien se llevará el pozo máximo.

De no haberlo, el pozo queda vacante y se buscarán ganadores con 14 y de no resultar ningún ganador se buscarán los que hayan obtenido 13, y así sucesivamente hasta llegar a 12. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

¿Qué es el Rekino y cómo se juega?

En la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino.

El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

¿Cuándo se sortea el Telekino?

El Telekino se sortea todos los domingos a las 15 y puede seguirse en vivo por Canal 9 (Buenos Aires) o desde el streaming oficial del juego.

¿Cómo se cobran los premios del Telekino?

Sólo se pagarán premios a aquellos tenedores de cupones ganadores que presenten los mismos al momento del cobro.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (15 y 14 aciertos), que serán pagados por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

Cabe recordar que el premio sufrirá una retención impositiva, que representa el 31% del 90% del total de premio.

Temas
Seguí leyendo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2403 y números ganadores del domingo 23 de noviembre

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 23 de noviembre

A qué hora se sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 30 de noviembre

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio histórico de este domingo 30 de noviembre

Rigen alertas amarilla y naranja por tormentas, granizo y Zonda este sábado en Mendoza: a qué zonas afectan

San Martín fue sede de una mesa de trabajo para mejorar la gestión de residuos en la zona Este

Convocatoria a audiencia pública: "Proyecto minero Potasio Cancambria"

Mendoza será sede del V Congreso Internacional del Agua: "Necesitamos un nuevo pacto hídrico"

LO QUE SE LEE AHORA
Se esperan precipitaciones en varias localidades de Mendoza entre el sábado y el domingo.
Condiciones desfavorables

Rigen alertas amarilla y naranja por tormentas, granizo y Zonda este sábado en Mendoza: a qué zonas afectan

Las Más Leídas

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes. Imagen generado con IA
Ciclo lectivo 2026

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes

Distinción especial para la provincia de Mendoza por obras viales.
Infraestructura estratégica

Mendoza ganó dos premios por las obras de la Panamericana y la Variante Palmira

Se esperan precipitaciones en varias localidades de Mendoza entre el sábado y el domingo.
Condiciones desfavorables

Rigen alertas amarilla y naranja por tormentas, granizo y Zonda este sábado en Mendoza: a qué zonas afectan

La emanación de gases tóxicos generó alarma en San Rafael.
Se abrió una investigación

Nube tóxica en San Rafael: la sustancia era explosiva y la Justicia ya tomó medidas

Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar
En Ciudad

Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar

Te Puede Interesar

Las provincias y entidades vitivinicolas reclaman a Luis Caputo cambios en la desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura
Desregulación vitivinícola

INV: provincias y entidades vitivinícolas reclaman a Luis Caputo parar la desregulación

Por Marcelo López Álvarez
Robo frustrado en San Martín: tres detenidos con inhibidor y amplio prontuario
Justo a tiempo

Video: así cayó una banda en San Martín con un inhibidor y un largo prontuario tras un robo frustrado

Por Sitio Andino Policiales
Crecen las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.
Tensión internacional

Trump endurece la presión sobre Maduro: ultimátum en una llamada y amenaza de nuevas acciones militares

Por Sitio Andino Mundo