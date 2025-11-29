29 de noviembre de 2025
Mujeres mendocinas que hacen historia en la ciencia: investigación con impacto social y sanitario

Sophia Di Catalado y María Florencia Linardelli son mendocinas e investigadoras del Conicet, trabajan en campos diferentes pero igual de cruciales para la sociedad.

Sophia Di Cataldo y María Florencia Linardelli son mendocinas e investigadoras del Conicet

 Por Carla Canizzaro

Desde laboratorios que analizan patógenos emergentes hasta investigaciones que ponen en el centro a las mujeres rurales y el trabajo de cuidados, dos científicas mendocinas avanzan en campos diferentes pero igual de cruciales para la sociedad. Dos investigadoras del Conicet en Mendoza se ocupan de generar conocimiento en un contexto nacional adverso.

Sophia Di Cataldo y María Florencia Linardelli representan a una generación de mujeres que abren camino, producen conocimiento valioso y sostienen la ciencia.

Sophia Di Cataldo: la veterinaria que investiga bacterias para prevenir enfermedades zoonóticas

La joven científica mendocina Sophia Di Cataldo, investigadora asistente en el Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (Imbecu), perteneciente al CCT Mendoza CONICET, fue distinguida con el premio "Jóvenes Mendocinos Destacados" por su aporte a la salud pública.

El galardón (entregado por el Consejo Empresario Mendocino en la categoría académica, científica y tecnológica) la tomó por sorpresa.

Su camino se forjó desde la universidad, en grupos de investigación en parasitología y voluntariados con fauna

Su investigación analiza cómo bacterias transmitidas por garrapatas y pulgas circulan entre zorros, perros y humanos, y qué riesgos implican para la población.

Desde el Laboratorio de Medicina y Endocrinología de la Fauna Silvestre del IMBECU, su trabajo combina el análisis de fauna silvestre, estudios de campo y comparación de datos epidemiológicos del Ministerio de Salud. En una provincia donde faltan registros sistemáticos de enfermedades transmitidas por vectores, su aporte resulta clave.

"La idea es conocer qué bacterias están presentes en Mendoza para generar planes de vigilancia y control, tanto para salud humana como animal y ecosistémica", explicó Sophia en diálogo con Sitio Andino.

Su investigación analiza cómo bacterias transmitidas por garrapatas y pulgas circulan entre zorros, perros y humanos

La ciencia y la maternidad: un desafío ampliado

Sophia, veterinaria y doctora en medicina de la conservación, es madre de un bebé pequeño. Y ese dato, lejos de ser menor, atraviesa su experiencia como científica.

Sophia, veterinaria y doctora en medicina de la conservación, es madre de un bebé pequeño

"Ser mujer en la ciencia es complejo. Este trabajo exige atención constante y, desde que soy madre, mis oportunidades laborales se vieron limitadas. No lo cambiaría por nada, pero no es lo mismo ser madre que ser padre", reflexionó.

Una vocación temprana

Su camino se forjó desde la universidad, en grupos de investigación en parasitología y voluntariados con fauna. Luego completó un doctorado en Chile y regresó al país para ingresar al Conicet, donde continúa investigando y formando a jóvenes científicos.

Su camino se forjó desde la universidad, en grupos de investigación en parasitología y voluntariados con fauna

"En tiempos de globalización, estudiar enfermedades zoonóticas es fundamental. El COVID comenzó como una zoonosis. Conocer estos patógenos nos permite prevenir futuras crisis sanitarias”, afirmó.

María Florencia Linardelli: la investigadora que visibiliza los cuidados invisibles en la ruralidad

La carrera de María Florencia Linardelli, investigadora asistente del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Conicet, comenzó desde un lugar poco habitual: el trabajo social. Su formación en las políticas públicas y la salud mental la llevó a interesarse por un tema crucial y históricamente subestimado: el trabajo de cuidados que realizan, en su mayoría, las mujeres.

"Investigo el cuidado que prestan las familias (y dentro de ellas, sobre todo las mujeres) ante situaciones de enfermedad. Son cuidados no remunerados, invisibilizados y poco considerados por las políticas sanitarias", explicó Linardelli a este medio.

María Florencia Linardelli es investigadora asistente del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Conicet

Sus estudios se centran especialmente en poblaciones rurales, donde las singularidades del territorio intensifican las desigualdades. Desde allí analiza problemáticas sociosanitarias, el impacto de la falta de reconocimiento y las políticas públicas necesarias para redistribuir y valorar los cuidados.

De la curiosidad infantil a la investigación social

Su interés por comprender la realidad comenzó temprano: "Siempre fui una niña curiosa, muy interesada en leer y preguntarme por qué las cosas eran como eran y si podían ser diferentes”, recordó.

Durante su carrera, se integró en equipos de investigación desde muy joven. Luego, a través de pasantías, becas doctorales y posdoctorales del CONICET, consolidó su camino académico.

Ser investigadora en tiempos críticos

A diferencia de las ciencias duras, la investigación social depende fuertemente de presupuestos estatales. Y hoy ese apoyo está en crisis.

"Es un momento muy difícil para pensar mi futuro como investigadora. El ataque presupuestario, los discursos anticientíficos y la falta de recursos hacen imposible planificar a mediano plazo, algo esencial en investigación", señaló.

Florencia también destacó los obstáculos que enfrentan las mujeres

La precariedad afecta no solo a quienes estudian temas de cuidados y género (históricamente subfinanciados) sino también a quienes trabajan desde el sur global bajo estándares pensados para países con presupuestos millonarios.

Florencia también destacó los obstáculos que enfrentan las mujeres: "Aunque ingresamos en gran número al sistema científico, seguimos en los escalones inferiores. Los sesgos de género afectan evaluaciones, subsidios y ascensos", afirmó.

La universidad pública y las políticas científicas me permitieron formarme La universidad pública y las políticas científicas me permitieron formarme

La maternidad (es madre de un niñi de tres años) también se vuelve un punto crítico. "Volver al ritmo de la investigación con un bebé pequeño fue muy desafiante. Las instituciones todavía no logran compatibilizar la vida familiar con la carrera científica".

Pese a todo, encuentra sentido en su labor: "La universidad pública y las políticas científicas me permitieron formarme. Creo en la investigación orientada al bienestar de las mayorías, en pensar sociedades más justas y equitativas".

Dos historias, una misma fuerza

Aunque trabajan en áreas distintas (una en medicina de la conservación y epidemiología, la segunda en sociología rural y estudios del cuidado) ambas comparten un mismo compromiso: producir conocimiento que mejore la vida de las personas.

En un contexto desafiante para la ciencia argentina, sus trayectorias muestran que la investigación no se sostiene solo con laboratorios o financiamiento; se sostiene también con vocación, convicción y un profundo sentido social.

Ambas comparten un mismo compromiso: producir conocimiento que mejore la vida de las personas

Son dos ejemplos de mujeres mendocinas que hacen historia: desde la biología y desde las ciencias sociales, desde la fauna silvestre y desde las comunidades rurales, desde la búsqueda de comprender la vida para poder cuidarla mejor.

