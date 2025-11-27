27 de noviembre de 2025
Susto por un principio de incendio en una escuela del centro

Un principio de incendio causó preocupación en una escuela del centro de la Ciudad de Mendoza. Afortunadamente, no hubo heridos.

El incendio ocurrió en calle Chile al 1.700, en plena Ciudad de Mendoza. Foto: Yemel Fil. 

 Por Pablo Segura

Momentos de preocupación se vivieron en un predio donde funcionan dos escuelas, en pleno centro de Mendoza, luego de un principio de incendio que generó una importante columna de humo, y cuyas llamas amenazaron también a la sede de la Alianza Francesa Mendoza.

El siniestro ocurrió en calle Chile al 1.700, donde funciona el CENS Enrique Gaviola y la escuela Carlos Varas Gazari.

En el interior de ese predio, por causas que se intentan esclarecer, se prendió fuego un montículo de hojas y las llamas tomaron, en parte, a la membrana asfáltica del techo, por lo que el personal del establecimiento debió actuar de inmediato para prevenir que el fuego se expandiera.

Afortunadamente, los trabajadores pudieron sofocar las llamas con los matafuegos y no se registraron heridos.

El principio de incendio causó susto y los docentes de los establecimientos comenzaron a organizarse por si hacía falta evacuar el edificio. Sin embargo, la rápida reacción de los trabajadores provocó que el fuego fuera apagado en cuestión de segundos.

El principio de incendio amenazó también a las instalaciones de la Alianza Francesa Mendoza, ubicada en el edificio colindante, donde los empleados también mostraron su preocupación por la enorme columna de humo.

Afortunadamente, en cuestión de minutos todo volvió a la normalidad y no hubo que lamentar heridos.

En la escena trabajaron efectivos policiales, y ahora se investigaba cómo se originaron las primeras llamas.

