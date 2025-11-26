El rol del notariado en el debate ambiental y de la minería en Mendoza

En el contexto del tratamiento legislativo de diversos proyectos relacionados al desarrollo de la minería en Mendoza y la tensión permanente entre la necesidad de desarrollo económico y la preservación de los recursos naturales , el rol de los profesionales del derecho cobra un rol lejos de la concepción tradicional que limita al escribano a la mera certificación de actos.

En ese sentido, el Colegio Notarial de Mendoza se posicionó esta semana como un actor central en el debate sobre la sostenibilidad , al celebrar la jornada "Actuación Notarial desde una Perspectiva Ambiental".

La presencia de la Ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , junto a las autoridades del colegio, señaló la voluntad política e institucional de alinear la seguridad jurídica con los regímenes de protección ambiental .

La presidenta del Colegio Notarial, Valeria Álvarez , trazó las líneas de lo que considera una expansión de la misión notarial . En su discurso, Álvarez subrayó que la fe pública ya no puede entenderse únicamente como un instrumento de certeza jurídica entre privados, sino que conlleva una responsabilidad social ineludible . "Nuestra misión se expande, debemos contribuir al entorno que habitamos. La fe pública no sólo da certeza jurídica, sino que debe dejar un planeta habitable para las generaciones venideras ", sentenció.

Un enfoque que sugiere que el notariado busca trascender su función burocrática para convertirse en un garante ético de los procesos de transformación territorial.

escribanos mineria 1 Las autoridades del Colegio Notarial junto Guillermo Pensado (derecha) de CAMEN durante la charla sobre minería y ambiente

La justicia preventiva y la cuestión minera

Uno de los puntos más relevantes de la jornada fue la intervención de la vicepresidenta del Colegio, Mariana Andraos, quien introdujo el concepto de “justicia preventiva”. En el ámbito del derecho ambiental, donde el daño una vez consumado suele ser irreversible, la intervención previa del notario en la conformación de contratos y actas se presenta como una barrera de contención.

Andraos fue enfática al vincular esta función con la matriz productiva, específicamente la minería. "El asesoramiento notarial tiende a evitar conflictos, asesorando para encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y el cumplimiento de la ley para no afectar el ambiente", explicó. Bajo esta premisa, el escribano actúa como el primer filtro de legalidad, asegurando que toda actividad extractiva cumpla rigurosamente con las leyes de impacto ambiental antes de su ejecución.

Sintonía con el Ejecutivo

A su turno, la ministra Latorre abogó por una “estrategia intergeneracional sostenible”, destacando que el diálogo interdisciplinario es fundamental para la provincia. La funcionaria reconoció que la intervención de notarios en la formación de contratos es vital para mantener la coherencia con la regulación ambiental vigente.

La capacitación técnica, a cargo de la especialista en Derecho de los Recursos Naturales, Dra. Leticia Krannichfeldt, y el posterior panel de debate sobre Ordenamiento Territorial y Derecho de Aguas, reforzaron el perfil técnico del encuentro.

Uno de los participantes del encuentro, el presidente de la Camen, Guillermo Pensado, se refirió al evento y al desarrollo de la actividad minera en Aconcagua Radio.