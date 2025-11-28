Nueva línea de financiamiento: el gobierno implementará una línea de créditos para logística

El ministro de Producción de la Provincia, Rodolfo Vargas Arizu, anunció una nueva línea de financiamiento destinada al sector logístico. Los créditos estarán disponibles para micro, pequeña o mediana empresa (MiPyME).
El ministro Rodolfo Vargas Arizu comunicó la medida para beneficiar al sector. Qué particularidades tendrá el financiamiento.
El ministro de Producción de la Provincia, Rodolfo Vargas Arizu, anunció una nueva línea de financiamiento destinada al sector logístico. Los créditos estarán disponibles para micro, pequeña o mediana empresa (MiPyME).
Este viernes se realizó el “Foro Logístico 2025: Conectando Futuro”, organizado por el Ministerio y el Clúster Logístico de Mendoza, donde Vargas Arizu brindó un discurso y comunicó la nueva medida que beneficiará a las compañías.
“Este encuentro no solo es un foro, sino que es una señal política, ya que Mendoza decidió tomarse en serio el futuro logístico y construirlo con todos los actores en la mesa”, expresó el ministro.
Los créditos serán otorgados por el Banco BICE, tendrá la tasa de interés subsidiada por el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC). Los montos máximos a otorgar serán de mil salarios mínimos, lo que actualmente representa una cifra equivalente a $322 millones.
Sobre la tasa de interés, los primeros dos años será de 10 puntos porcentuales, el tercer año será de 5 puntos, y después a tasa completa o de 5 puntos durante todo el crédito.
“Los invito a participar activamente y a pensar la logística no como un problema a resolver sino como una gran oportunidad estratégica de nuestra provincia”, indicó Vargas Arizu.
El destino del monto recibido, que incluye el leasing, podrá destinarse a la compra de rodados, autoelevadores y otros bienes de inversión para las empresas beneficiarias.