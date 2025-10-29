29 de octubre de 2025
Sitio Andino
Argentina Mining

Mauricio Badaloni en Argentina Mining 2025: "Si miramos para atrás, este evento parecía impensado en Mendoza"

El integrante de la Unión Industrial Argentina (UIA) celebró el regreso del evento y destacó el rol de la logística en la industria minera. Qué dijo Badaloni.

Mauricio Badaloni en Argentina Mining: Si miramos para atrás, este evento parecía impensado en Mendoza

Mauricio Badaloni en Argentina Mining: "Si miramos para atrás, este evento parecía impensado en Mendoza"

Daniel Cano
Por Sitio Andino Economía

Mauricio Badaloni, integrante de la Comisión Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), estuvo presente en la Argentina Mining 2025 en la Nave Cultural. El referente en materia de logística destacó el rol de este rubro en el desarrollo de la minería y celebró el regreso del evento a la provincia de Mendoza.

"Uno siempre está viendo el presente, pero cuando uno mira un poquito para atrás, nos parecía que esto era impensado para hacerlo en Mendoza", expresó el director del Grupo Andesmar y presidente de la Fundación Andesmar.

Badaloni indicó que la provincia tiene potencial minero, pero siempre se quedaba en un rol expectante. "Hoy se ve traducido en hechos concretos, vemos un San Jorge que cada está más cerca, un gobierno provincial que gana con un amplio apoyo, incluso en Uspallata. Creo que permite correr el velo del temor, de que todo es imposible", comentó.

El rol de la logística en la minería

El empresario contó que ha desarrollado la logística en varias provincias, pero en Mendoza no se ha logrado en el rubro minero. "Me pone contento saber que eso va a suceder y que estamos cada vez más cerca. La logística lo es todo, porque todo hay que llevarlo y después hay que traerlo", indicó.

A su vez, destacó la importancia de la Argentina Mining 2025 y este tipo de encuentros para formarse y vincularse. "Con Rodolfo (Vargas Arizu) lo hemos hablado muchas veces, tenemos que traer estos eventos porque acá uno ve a los jóvenes que se proyectan, el emprendedurismo, ve que hay capacitaciones de temas muy específicos que hacen a un efecto de evolucionar como sociedad y de aprender", expresó.

Badaloni indicó que Mendoza va a tener que capacitarse en minería, pero también en todas las actividades que trae aparejadas. "Los jóvenes se van a tener que proyectar, como también los geólogos. Me parece que nos debíamos una hermosa oportunidad, más sabiendo que el mineral que abunda acá es el cobre y este hace a la electromovilidad, la sustentabilidad y la sostenibilidad" concluyó.

