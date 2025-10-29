29 de octubre de 2025
{}
Argentina Mining Cuyo 2025

Desde cuándo Mendoza producirá cobre para exportar al mundo

El gobierno envió a la Legislatura la DIA del proyecto PSJ Cobre Mendocino, con lo que será la única mina en explotar este mineral. El CEO de la empresa adelantó los tiempos.

Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino.

Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino. 

 Por Cecilia Zabala

Este miércoles el gobierno de Mendoza envió a la Legislatura provincial la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino, que -de aprobarse- se convertiría en el único proyecto de cobre en explotación en la Argentina, un mineral estratégico de demanda mundial para la transición energética. La autoridad minera hizo obervaciones, que la empresa dijo estar en condiciones de cumplir.

La Argentina Minning Cuyo vuelve a Mendoza
Sustentabilidad y tecnología

Argentina Mining Cuyo: la minería argentina muestra su nueva cara en Mendoza
Avanza PSJ Cobre Mendocino: obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental y busca aval legislativo.
Minería

Avanza PSJ Cobre Mendocino: obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental y busca aval legislativo

Cabe recordar que la legislación mendocina establece que todo proyecto minero debe tener ratificación legislativa de su Declaración de Impacto Ambiental.

El costo total de construir San Jorge se estima en 560 millones de dólares. Podría tener una vida útil inicial de 16 años, pero si las condiciones del mercado lo permiten, la producción podría extenderse a 27 años, bajando la ley de corte.

Adecuaciones al proyecto

El presidente de PSJ se refirió además a las observaciones hechas al proyecto y aseguró que están "en condiciones de adecuarse". "Como empresa proponente ofrecemos un informe de Impacto Ambiental, el Estado lo evalúa y concluye con un documento donde hace todas las consideraciones y da instruccuiones aprobando esa propuesta y diciendo cómo debe llevarse e a cabo. Nosotros consideramos que eso es absolutamente viable, estamos en condiciones técnicas, económicas y financieras de poder cumplirlo", aseguró.

cerro-san-jorge-1536x864.jpeg
PSJ Cobre Mendocino.

PSJ Cobre Mendocino.

Cuándo se extraerá cobre en Mendoza

"El proyecto se encuentra en una fase avanzada. Una vez obtenidos todos los permisos ambientales -falta el aval legislativo- se viene proceso de factibilización del proyecto, ingeniería de detalles y cierre del financiamiento. Será en un plazo breve, probablemente 12 meses posterior a la aprobación legislativa estemos en condiciones de empezar la construcción de la mina", explicó Gregorio.

Una vez concluida esa etapa de factibilización, continuará la construcción de la mina, con un tiempo estimado de entre 18 y 24 meses. Luego vendrá el inicio de la operación.

Generación de empleo

Según explicó Gregorio, para la etapa de construcción de la mina, se prevé emplear unas 3900 personas entre puestos directos e indirectos. Luego, para la operacion, se prevé generar 2400 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Compre mendocino Mendoza puede abastecer la mina, tiene la capacidad de abastecer los bienes y servicios necesarios para que podamos entrar en funcionamiento.

Un proyecto estratégico para la transición energética

PSJ Cobre Mendocino se ubica a 37 km de Uspallata y 97 km de la ciudad de Mendoza. Representa la primera iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los proyectos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera -que dejó de producir en 2018-, orientado a la producción de insumos críticos para tecnologías limpias y la transición energética global.

El expediente enviado a l aLegislatura incluye los informes técnicos elaborados por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, el informe técnico de la FUNC, y los dictámenes sectoriales emitidos por diversos organismos provinciales y nacionales, y el Informe Final Único elaborado por la CEIAM en el que tuvo intervención el Consejo Provincial del Ambiente.

Entre las entidades que emitieron opinión se encuentran la Municipalidad de Las Heras, el Departamento General de Irrigación, las direcciones Provinciales de Vialidad, Hidráulica, Transición Energética, Planificación Territorial, Gestión de Bienes Registrables del Estado, Biodiversidad y Ecoparque, el área de Patrimonio Cultural y Museos, la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), el Ente Mendoza Turismo (Emetur).

Producción, logística y energía

Las cifras proyectadas para el proyecto prevén 40.000 toneladas anuales de cobre fino y 40.000 onzas de oro, con una ley del concentrado del 26% y una humidificación del 9%. En tanto que para transportar el mineral, se estima un flujo de 15 a 20 camiones diarios.

