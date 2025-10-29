30 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Argentina Mining 2025

Jerónimo Shantal: "Mendoza quiere minería sostenible pero bajo los controles y la normativa ambiental"

El director de Minería de la Provincia celebró el regreso del evento al territorio mendocino y detalló las propuestas presentadas en la Legislatura.

Jerónimo Shantal: Mendoza quiere minería sostenible pero bajo los controles y la normativa ambiental

Jerónimo Shantal: "Mendoza quiere minería sostenible pero bajo los controles y la normativa ambiental"

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Sofía Pons

El director de Minería de la Provincia, Jerónimo Shantal, resaltó la importancia del regreso de la Argentina Mining a la Mendoza. Además, detalló de qué se tratan los proyectos presentados este martes en la Legislatura.

Después de 17 años, la Argentina Mining volvió a Mendoza, mientras el gobierno provincial intenta reactivar la industria. "Significa algo muy importante. Es un evento que inició acá, con mendocinos, que tuvo que irse por muchos años y vuelve cuando Mendoza se puso a la vanguardia de lo que necesita el ambiente y lo que necesita el mundo para poder generar más oportunidades", expresó Shantal en la Nave Cultural.

Lee además
Mendoza se convierte en la primera provincia de la región en establecer un espacio de cooperación interinstitucional
Argentina Mining 2025

Mendoza crea el primer Clúster Minero Energético: un impulso histórico para la minería sustentable en Cuyo
El Secretario de Minería destacó el impulso minero de la Provincia: Mendoza está viviendo algo único
Argentina Mining 2025

El Secretario de Minería destacó el impulso minero de la Provincia: "Mendoza está viviendo algo único"
Embed

El avance de PSJ Cobre Mendocino y los proyectos de ley complementarios

La legislación mendocina exige que los proyectos mineros como el de PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata, cuente con la aprobación de la Legislatura. Este martes, el gobierno provincial presentó la Declaración de Impacto Ambiental en busca de la habilitación.

"Hemos aprobado una Declaración de Impacto Ambiental que podemos tomar como modelo porque exige estrictos controles, monitoreos, incluso participativos que incluyen a la comunidad que puede ser parte de los controles", detalló.

Además, agregó: "Presentamos en la Legislatura provincial Distrito Minero Malargüe Occidental II con la segunda etapa ya aprobada de 27 proyectos para explorar en Malargüe".

Shantal dijo que también presentaron dos proyectos de ley sobre regalías y la creación del Fondo de Compensación Ambiental. "Era una deuda que tenía la provincia de Mendoza con la Mesa del Cobre, porque era la única provincia que no tenía una ley de regalías", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MendozaGobierno/status/1983665323057561955&partner=&hide_thread=false

En cambio, el Fondo de Compensación Ambiental es una exigencia nacional, del artículo 34 de la Ley General del Ambiente. "Mendoza quiere minería sostenible, pero bajo los controles y la normativa ambiental", expresó.

El dinero del fondo, que aportarán todas las empresas, se utilizará para prevenir contingencias o daños ambientales, como también para remediarlos si suceden. "Vamos a remediar rápido, el dinero los sacamos de ahí y después ese mismo fondo se ocupa de reclamar judicialmente la devolución de los gastos", explicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/energiayamb_mza/status/1983668762122580316&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Mauricio Badaloni en Argentina Mining 2025: "Si miramos para atrás, este evento parecía impensado en Mendoza"

Desde cuándo Mendoza producirá cobre para exportar al mundo

Javier Rojas: "Argentina Mining Cuyo vuelve a Mendoza después de 15 años para acercar la actividad minera a la comunidad"

Los anuncios de Cornejo en Argentina Mining 2025: regalías mineras y nuevos proyectos de cobre

Argentina Mining Cuyo: la minería argentina muestra su nueva cara en Mendoza

Avanza PSJ Cobre Mendocino: obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental y busca aval legislativo

Educación y minería se unen en la Expo Argentina Mining para la Mendoza del futuro

Jimena Latorre se reunió con una empresa minera canadiense interesada en invertir en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de marzo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 29 de octubre de 2025

Las Más Leídas

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de octubre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de octubre los estatales

El menor está internado en el hospital Central. 
circulaba en bicicleta

Un menor está grave tras ser atropellado en Las Heras

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé. Fotos de Instagram
Felicidad

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé

Resultados elecciones 2025 en Mendoza y Argentina: todos los mapas y datos, distrito por distrito
Quién ganó en cada provincia y departamento

Resultados elecciones 2025 en Mendoza y Argentina: todos los mapas y datos, distrito por distrito

Por las heladas, productores de diversas comunas realizan quemas de defensa activa
¿Cuándo mejora el tiempo?

Productores activaron quemas por las heladas, pero el frío fue menor al esperado

Te Puede Interesar

Jerónimo Shantal: Mendoza quiere minería sostenible pero bajo los controles y la normativa ambiental
Argentina Mining 2025

Jerónimo Shantal: "Mendoza quiere minería sostenible pero bajo los controles y la normativa ambiental"

Por Sofía Pons
Mendoza se convierte en la primera provincia de la región en establecer un espacio de cooperación interinstitucional
Argentina Mining 2025

Mendoza crea el primer Clúster Minero Energético: un impulso histórico para la minería sustentable en Cuyo

Por Sitio Andino Economía
Avance para el sector de la discapacidad: el Gobierno aplica una suba de hasta 35% en las prestaciones
anuncio

Avance para el sector de la discapacidad: el Gobierno aplica una suba de hasta 35% en las prestaciones

Por Sitio Andino Política