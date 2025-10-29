Jerónimo Shantal: "Mendoza quiere minería sostenible pero bajo los controles y la normativa ambiental"

El director de Minería de la Provincia, Jerónimo Shantal , resaltó la importancia del regreso de la Argentina Mining a la Mendoza. Además, detalló de qué se tratan los proyectos presentados este martes en la Legislatura .

Después de 17 años, la Argentina Mining volvió a Mendoza, mientras el gobierno provincial intenta reactivar la industria . "Significa algo muy importante. Es un evento que inició acá, con mendocinos, que tuvo que irse por muchos años y vuelve cuando Mendoza se puso a la vanguardia de lo que necesita el ambiente y lo que necesita el mundo para poder generar más oportunidades", expresó Shantal en la Nave Cultural.

Argentina Mining 2025 El Secretario de Minería destacó el impulso minero de la Provincia: "Mendoza está viviendo algo único"

Argentina Mining 2025 Mendoza crea el primer Clúster Minero Energético: un impulso histórico para la minería sustentable en Cuyo

La legislación mendocina exige que los proyectos mineros como el de PSJ Cobre Mendocino , ubicado en Uspallata, cuente con la aprobación de la Legislatura. Este martes, el gobierno provincial presentó la Declaración de Impacto Ambiental en busca de la habilitación.

Argentina Mining Cuyo 2025 – Día 1 Después de 17 años, Mendoza vuelve a ser sede del encuentro que reúne a profesionales, inversores, académicos, expertos y pymes del sector minero nacional e internacional. pic.twitter.com/X8D7TTabTz

"Hemos aprobado una Declaración de Impacto Ambiental que podemos tomar como modelo porque exige estrictos controles, monitoreos, incluso participativos que incluyen a la comunidad que puede ser parte de los controles", detalló.

Además, agregó: "Presentamos en la Legislatura provincial Distrito Minero Malargüe Occidental II con la segunda etapa ya aprobada de 27 proyectos para explorar en Malargüe".

Shantal dijo que también presentaron dos proyectos de ley sobre regalías y la creación del Fondo de Compensación Ambiental. "Era una deuda que tenía la provincia de Mendoza con la Mesa del Cobre, porque era la única provincia que no tenía una ley de regalías", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MendozaGobierno/status/1983665323057561955&partner=&hide_thread=false Mendoza da un paso clave hacia una minería más transparente y sostenible



El nuevo proyecto de ley de regalías mineras propone reglas claras, control y una distribución justa de los recursos para potenciar el desarrollo en toda la provincia. pic.twitter.com/SfSuHrYCVt — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) October 29, 2025

En cambio, el Fondo de Compensación Ambiental es una exigencia nacional, del artículo 34 de la Ley General del Ambiente. "Mendoza quiere minería sostenible, pero bajo los controles y la normativa ambiental", expresó.

El dinero del fondo, que aportarán todas las empresas, se utilizará para prevenir contingencias o daños ambientales, como también para remediarlos si suceden. "Vamos a remediar rápido, el dinero los sacamos de ahí y después ese mismo fondo se ocupa de reclamar judicialmente la devolución de los gastos", explicó.