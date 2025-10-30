Ulpiano Suarez y el potencial de Mendoza para ser uno de los polos mineros "más relevantes de la región"

Ulpiano Suarez y el potencial de Mendoza para ser uno de los foros mineros "más relevantes de la región".

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , habló durante la apertura de Argentina Mining Cuyo 2025 , y destacó el potencial de la provincia para convertirse en uno de "los foros más relevantes de la región" en materia de minería , gracias al "capital humano" y el "ecosistema de servicios profesionales" que ofrece.

El intendente participó el miércoles de la convención que reúne a los principales referentes del sector minero a nivel local e internacional, junto al gobernador Alfredo Cornejo ; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero ; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre ; y el director de Argentina Mining, Javier Rojas , entre otros.

“Es un enorme orgullo darles la bienvenida a esta gran Ciudad de Mendoza , en el marco de Argentina Mining 2025 , un evento que regresa a nuestra provincia después de 17 años y que se consolida como uno de los foros más relevantes de la región ", señaló Suarez sobre el evento que se realizará en la Nave Cultural hasta el 31 de octubre, con actividades, debates y reflexiones sobre el rumbo de la minería en Argentina y la región.

"Celebro el compromiso y la visión de empresarios, inversores y emprendedores, verdaderos motores del desarrollo productivo. Mendoza y su área metropolitana son un socio estratégico para una minería moderna y sostenible, gracias a nuestro capital humano, el ecosistema de servicios profesionales y la calidad de vida que ofrecemos. Estamos aquí para hablar de futuro, crecimiento e innovación, construyendo juntos una agenda que potencie a la provincia y al país“, declaró el intendente.

En ese sentido, aseguró: “Argentina atraviesa un momento clave: contamos con recursos estratégicos como el litio y el cobre que pueden posicionarnos como líderes en la transición energética global. Mendoza trabaja para atraer inversiones de primer nivel y desarrollar una minería moderna, sostenible y con los más altos estándares ambientales. Nuestro objetivo es que este crecimiento genere empleo de calidad, impulse una cadena de valor local y garantice que los beneficios se distribuyan de forma justa, promoviendo bienestar y desarrollo para todos los mendocinos".

29 de Octubre de 2025. Foto: Cristian Lozano

El desarrollo minero en Mendoza, dijo Suarez, debe basarse en información técnica, transparencia y participación ciudadana, dejando de lado el miedo y la desinformación: "Con decisiones firmes y el compromiso de una nueva generación de dirigentes, la provincia busca construir un futuro próspero que atraiga inversiones, genere confianza y mejore la calidad de vida de todos los mendocinos".

Argentina Mining Cuyo 2025

La Argentina Mining Cuyo 2025 es una convención internacional que se realizará hasta el viernes 31 y que reúne a los principales referentes del sector minero provincial, nacional e internacional, con conferencias, charlas técnicas y espacios de vinculación entre empresas, especialistas, cámaras, universidades e inversores

Durante la expo, Cornejo manifestó: “La economía argentina no puede seguir dependiendo solo del campo. El motor del agro no alcanza para sostener el desarrollo. Hoy se encendió otro motor, el del petróleo y el gas no convencionales. El tercer motor que debemos encender definitivamente es el de la minería y de los minerales críticos”.

Al mismo tiempo, Cornejo anunció cuatro proyectos para avanzar en minería: confirmó el envío a la Legislatura de la Ley de Regalías Mineras, las declaraciones de impacto ambiental de PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito Minero Occidental II, y la creación de un Fondo Compensador Ambiental.

Por su parte, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, enfatizó: “El primer proyecto que vuelva a producir cobre de un modo significativo en Argentina va a estar en Mendoza. Lo que eso implica en materia de cambio de enfoque, de visión, de consensos en una sociedad tan civil, con tanta civilidad como es la de Mendoza, habla mucho y muy bien de la clase de consenso que ustedes pueden lograr, y la clase de liderazgo que ustedes buscan y logran".