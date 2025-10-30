30 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Argentina Mining 2025

Ulpiano Suarez y el potencial de Mendoza para ser uno de los polos mineros "más relevantes de la región"

Ulpiano Suarez, en la Argentina Mining Cuyo 2025, destacó la provincia de Mendoza como socia estratégica para una "minería moderna y sostenible".

Ulpiano Suarez y el potencial de Mendoza para ser uno de los foros mineros más relevantes de la región.

Ulpiano Suarez y el potencial de Mendoza para ser uno de los foros mineros "más relevantes de la región".

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, habló durante la apertura de Argentina Mining Cuyo 2025, y destacó el potencial de la provincia para convertirse en uno de "los foros más relevantes de la región" en materia de minería, gracias al "capital humano" y el "ecosistema de servicios profesionales" que ofrece.

El intendente participó el miércoles de la convención que reúne a los principales referentes del sector minero a nivel local e internacional, junto al gobernador Alfredo Cornejo; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; y el director de Argentina Mining, Javier Rojas, entre otros.

Lee además
elecciones 2025: ulpiano suarez voto y destaco la importancia de consolidar la democracia
Elecciones Legislativas

Elecciones 2025: Ulpiano Suarez votó y destacó la importancia de consolidar la Democracia
Ulpiano Suarez en la inauguración de Café Mundial.
Identidad mendocina

Nace Café Mundial: un homenaje a la memoria y los oficios que dieron forma a la Ciudad

“Es un enorme orgullo darles la bienvenida a esta gran Ciudad de Mendoza, en el marco de Argentina Mining 2025, un evento que regresa a nuestra provincia después de 17 años y que se consolida como uno de los foros más relevantes de la región", señaló Suarez sobre el evento que se realizará en la Nave Cultural hasta el 31 de octubre, con actividades, debates y reflexiones sobre el rumbo de la minería en Argentina y la región.

La provincia de Mendoza como socio estratégico

"Celebro el compromiso y la visión de empresarios, inversores y emprendedores, verdaderos motores del desarrollo productivo. Mendoza y su área metropolitana son un socio estratégico para una minería moderna y sostenible, gracias a nuestro capital humano, el ecosistema de servicios profesionales y la calidad de vida que ofrecemos. Estamos aquí para hablar de futuro, crecimiento e innovación, construyendo juntos una agenda que potencie a la provincia y al país“, declaró el intendente.

En ese sentido, aseguró: “Argentina atraviesa un momento clave: contamos con recursos estratégicos como el litio y el cobre que pueden posicionarnos como líderes en la transición energética global. Mendoza trabaja para atraer inversiones de primer nivel y desarrollar una minería moderna, sostenible y con los más altos estándares ambientales. Nuestro objetivo es que este crecimiento genere empleo de calidad, impulse una cadena de valor local y garantice que los beneficios se distribuyan de forma justa, promoviendo bienestar y desarrollo para todos los mendocinos".

29 de Octubre de 2025. Argentina Mining Cuyo 2025, Ulpiano Suárez, Intendente Capital de Mendoza
Ulpiano Suarez, en la Argentina Mining Cuyo 2025.

Ulpiano Suarez, en la Argentina Mining Cuyo 2025.

El desarrollo minero en Mendoza, dijo Suarez, debe basarse en información técnica, transparencia y participación ciudadana, dejando de lado el miedo y la desinformación: "Con decisiones firmes y el compromiso de una nueva generación de dirigentes, la provincia busca construir un futuro próspero que atraiga inversiones, genere confianza y mejore la calidad de vida de todos los mendocinos".

Argentina Mining Cuyo 2025

La Argentina Mining Cuyo 2025 es una convención internacional que se realizará hasta el viernes 31 y que reúne a los principales referentes del sector minero provincial, nacional e internacional, con conferencias, charlas técnicas y espacios de vinculación entre empresas, especialistas, cámaras, universidades e inversores

Durante la expo, Cornejo manifestó: “La economía argentina no puede seguir dependiendo solo del campo. El motor del agro no alcanza para sostener el desarrollo. Hoy se encendió otro motor, el del petróleo y el gas no convencionales. El tercer motor que debemos encender definitivamente es el de la minería y de los minerales críticos”.

Al mismo tiempo, Cornejo anunció cuatro proyectos para avanzar en minería: confirmó el envío a la Legislatura de la Ley de Regalías Mineras, las declaraciones de impacto ambiental de PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito Minero Occidental II, y la creación de un Fondo Compensador Ambiental.

Por su parte, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, enfatizó: “El primer proyecto que vuelva a producir cobre de un modo significativo en Argentina va a estar en Mendoza. Lo que eso implica en materia de cambio de enfoque, de visión, de consensos en una sociedad tan civil, con tanta civilidad como es la de Mendoza, habla mucho y muy bien de la clase de consenso que ustedes pueden lograr, y la clase de liderazgo que ustedes buscan y logran".

Temas
Seguí leyendo

Guillermo Francos adelantó que la reunión con los gobernadores va a ser "excelente"

Cuándo les pagarán a las autoridades de mesa de estas elecciones 2025

La prestigiosa ciudad a la que viajará Alfredo Cornejo, por lo que faltará al encuentro con Milei

Jerónimo Shantal: "Mendoza quiere minería sostenible pero bajo los controles y la normativa ambiental"

Mendoza crea el primer Clúster Minero Energético: un impulso histórico para la minería sustentable en Cuyo

Avance para el sector de la discapacidad: el Gobierno aplica una suba de hasta 35% en las prestaciones

Mauricio Badaloni en Argentina Mining 2025: "Si miramos para atrás, este evento parecía impensado en Mendoza"

Desde cuándo Mendoza producirá cobre para exportar al mundo

LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo les pagarán a las autoridades de mesa de estas elecciones 2025
viáticos

Cuándo les pagarán a las autoridades de mesa de estas elecciones 2025

Las Más Leídas

La planta de Jugos Australes 
Conflicto vitivinícola

La Justicia de Mendoza confirmó condena millonaria en dólares contra empresario de la vitivinicultura

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé. Fotos de Instagram
Felicidad

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé

Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino. 
Argentina Mining Cuyo 2025

Desde cuándo Mendoza producirá cobre para exportar al mundo

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de octubre

San Martín y Cipolletti, en Godoy Cruz, donde ocurrió el trágico accidente. 
tenía 56 años

Trágica muerte de un operario en Godoy Cruz

Te Puede Interesar

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible. Imagen generada con IA
Argentina Mining 2025

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible

Por Natalia Mantineo
El menor permanece internado en el hospital Notti de Guaymallén.
buscan al agresor

Tras una riña en Guaymallén, apuñalaron a un menor de 13 años

Por Pablo Segura
El Paso Internacional Los Libertadores operará con dotación máxima por el feriado de fin de octubre
Atención viajeros

Paso Los Libertadores: implementarán un operativo especial este fin de semana

Por Celeste Funes