La Justicia de Mendoza confirmó condena millonaria en dólares contra empresario de la vitivinicultura

La Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Justicia de Mendoza confirmó el laudo arbitral que pone fin al litigio entre Iberte S.R.O. y la empresa EcoGreen International LLC, vinculada al empresario vitivinícola Marcelo Bocardo . La sentencia que algunos califican de histórica en la vitivinicultura establece que los codemandados, EcoGreen, Jugos Australes S.A. y Bocardo, deben responder solidariamente ante Iberte por 12.195.750 dólares , suma que, con los intereses desde la mora, superaría los 16 millones de la moneda norteamericana .

El fallo consolida la posición de Iberte (la misma empresa que mantiene el conflicto legal con Fecovita ), al determinar que existió un i ncumplimiento contractual esencial , al no haberse entregado el producto acordado -vino y mosto concentrado- pese a haberse recibido el pago correspondiente.

La Cámara afirmó que Iberte no actuó como un mero inversor sin riesgo, sino como parte contratante que cumplió con sus obligaciones y se vio privada de lo que legalmente le correspondía. La justicia consideró probado que Iberte sufrió un perjuicio económico directo como consecuencia del incumplimiento.

El tribunal también destacó la importancia de la garantía prendaria sobre las acciones de Bocardo , lo que refuerza la dimensión de la responsabilidad personal, más allá de la estrictamente empresarial.

Marcelo Bocardo, el empresario vitivinícola que deberá afrontar el millonario pago a Iberte después de la confirmación de la Justicia de Mendoza

Según el abogado de Iberte, Carlos Aguinaga, “cuando se pacta una obligación, su incumplimiento sistemático configura más que una mera mora; la responsabilidad puede alcanzar al deudor principal, a los garantes y a quienes se benefician de la estructura societaria que rodea el contrato”.

En este caso, Bocardo y sus sociedades quedan señalados como responsables del daño ocasionado y deberán abonar la suma que, con intereses, supera los 16 millones de dólares.

Destino social de los fondos recuperados

Desde la empresa se confirma que Iberte destinará los fondos recuperados a proyectos de bien público. Juan José Retamero, había anticipado que todo lo obtenido en los juicios por recupero de sumas abonadas sin recibir el producto se canalizaría, a través de una fundación, hacia iniciativas sociales y comunitarias.

IMG_9923 Juan José Retamero, el empresario español con variadas inversiones en la Argentina.

Vitivinícultura: Un precedente relevante para el ámbito comercial

El abogado de Iberte destacó, además, que la sentencia representa una confirmación del daño causado por Marcelo Bocardo y sus implicancias penales, ya que la causa penal en su contra fue elevada a juicio. La condena civil y la imposición de garantías constituyen un mensaje claro sobre la responsabilidad de quienes incumplen obligaciones contractuales, reforzando la certeza jurídica para los contratantes en el ámbito comercial y financiero.

La resolución de la Cámara de Mendoza no solo ratifica la condena millonaria a EcoGreen, Jugos Australes y Bocardo, sino que subraya que el incumplimiento contractual sistemático puede generar consecuencias económicas y legales significativas, tanto para las sociedades involucradas como para sus directivos responsables.