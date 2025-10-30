Cuándo les pagarán a las autoridades de mesa de estas elecciones 2025

Luego de una extensa jornada electoral, muchos de los ciudadanos que trabajaron como autoridades de mesa en estas elecciones 2025 se preguntan cuándo cobrarán los viáticos correspondientes . La Justicia Nacional Electoral confirmó que el proceso de validación y liquidación de los pagos ya comenzó, y que el cobro estará disponible en las próximas semanas .

El pago se realizará a través del Correo Argentino o mediante transferencia electrónica ya que se habilitó la posibilidad de depositar en billeteras virtuales , según la opción elegida por cada participante al momento de la designación. En todos los casos, el organismo busca garantizar un proceso ágil, seguro y accesible , tanto para quienes prefieren canales digitales como para quienes opten por el cobro presencial.

De acuerdo con la Resolución 347/2025 , quienes cumplieron funciones como autoridades de mesa recibirán $40.000 por la jornada electoral . Además, aquellos que completaron la capacitación previa reconocida por la Justicia Electoral percibirán otros $40.000 , totalizando $80.000 .

Por su parte, los delegados electorales —encargados de coordinar el funcionamiento de los establecimientos y asistir a las mesas— percibirán $120.000 , en reconocimiento a la responsabilidad y carga horaria de su función.

Cómo consultar y hasta cuándo se puede cobrar

El documento oficial establece que los pagos podrán realizarse por vía electrónica o presencial en las sucursales del Correo Argentino. Quienes elijan esta última modalidad deberán ingresar a la página web del Correo para consultar el estado del cobro, utilizando su número de DNI.

El plazo máximo para percibir los viáticos será de un año desde la fecha de las elecciones, aunque se espera que sea en las próximas semanas.

Un rol clave en el proceso electoral

Las autoridades de mesa cumplen un papel central en el sistema democrático: son quienes abren, controlan y cierran cada mesa, supervisan el voto ciudadano y garantizan que todo el proceso se desarrolle con transparencia. Su tarea, muchas veces silenciosa, es esencial para asegurar que cada elección refleje la voluntad popular sin irregularidades.