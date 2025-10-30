30 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
viáticos

Cuándo les pagarán a las autoridades de mesa de estas elecciones 2025

Tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, la Justicia Nacional Electoral define el cronograma de pago para quienes participaron como autoridades de mesa y delegados.

Cuándo les pagarán a las autoridades de mesa de estas elecciones 2025

Cuándo les pagarán a las autoridades de mesa de estas elecciones 2025

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

Luego de una extensa jornada electoral, muchos de los ciudadanos que trabajaron como autoridades de mesa en estas elecciones 2025 se preguntan cuándo cobrarán los viáticos correspondientes. La Justicia Nacional Electoral confirmó que el proceso de validación y liquidación de los pagos ya comenzó, y que el cobro estará disponible en las próximas semanas.

El pago se realizará a través del Correo Argentino o mediante transferencia electrónica ya que se habilitó la posibilidad de depositar en billeteras virtuales , según la opción elegida por cada participante al momento de la designación. En todos los casos, el organismo busca garantizar un proceso ágil, seguro y accesible, tanto para quienes prefieren canales digitales como para quienes opten por el cobro presencial.

Lee además
resultados elecciones 2025 en mendoza y argentina: todos los mapas y datos, distrito por distrito
Quién ganó en cada provincia y departamento

Resultados elecciones 2025 en Mendoza y Argentina: todos los mapas y datos, distrito por distrito
Los datos que dejó el escrutinio del domingo en Mendoza.
Más de lo que dejaron las comicios

Los que se quedaron en casa y la caída del voto en blanco: el pulso de las urnas en Mendoza

Cuánto cobrarán

De acuerdo con la Resolución 347/2025, quienes cumplieron funciones como autoridades de mesa recibirán $40.000 por la jornada electoral. Además, aquellos que completaron la capacitación previa reconocida por la Justicia Electoral percibirán otros $40.000, totalizando $80.000.

Por su parte, los delegados electorales —encargados de coordinar el funcionamiento de los establecimientos y asistir a las mesas— percibirán $120.000, en reconocimiento a la responsabilidad y carga horaria de su función.

Cómo consultar y hasta cuándo se puede cobrar

El documento oficial establece que los pagos podrán realizarse por vía electrónica o presencial en las sucursales del Correo Argentino. Quienes elijan esta última modalidad deberán ingresar a la página web del Correo para consultar el estado del cobro, utilizando su número de DNI.

El plazo máximo para percibir los viáticos será de un año desde la fecha de las elecciones, aunque se espera que sea en las próximas semanas.

Un rol clave en el proceso electoral

Las autoridades de mesa cumplen un papel central en el sistema democrático: son quienes abren, controlan y cierran cada mesa, supervisan el voto ciudadano y garantizan que todo el proceso se desarrolle con transparencia. Su tarea, muchas veces silenciosa, es esencial para asegurar que cada elección refleje la voluntad popular sin irregularidades.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025 en Luján de Cuyo: qué se juega en el Concejo Deliberante

Elecciones 2025 en Rivadavia: qué se juega en el Concejo Deliberante

Los votos en blanco hablan: ¿entendimos cómo votar con la doble Boleta Única en Mendoza?

Dónde pago la multa por no votar en estas elecciones 2025

Elecciones 2025 en La Paz: qué se juega en el Concejo Deliberante

Elecciones 2025 en Santa Rosa: qué se juega en el Concejo Deliberante

Elecciones 2025 en Maipú: qué se juega en el Concejo Deliberante

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
lfredo Cornejo no asistirá al encuentro con el presidente porque en su agenda figura un viaje a un destino internacional. 
Misión oficial

La prestigiosa ciudad a la que viajará Alfredo Cornejo, por lo que faltará al encuentro con Milei

Las Más Leídas

La planta de Jugos Australes 
Conflicto vitivinícola

La Justicia de Mendoza confirmó condena millonaria en dólares contra empresario de la vitivinicultura

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé. Fotos de Instagram
Felicidad

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé

Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino. 
Argentina Mining Cuyo 2025

Desde cuándo Mendoza producirá cobre para exportar al mundo

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de octubre

San Martín y Cipolletti, en Godoy Cruz, donde ocurrió el trágico accidente. 
tenía 56 años

Trágica muerte de un operario en Godoy Cruz

Te Puede Interesar

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible. Imagen generada con IA
Argentina Mining 2025

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible

Por Natalia Mantineo
El menor permanece internado en el hospital Notti de Guaymallén.
buscan al agresor

Tras una riña en Guaymallén, apuñalaron a un menor de 13 años

Por Pablo Segura
El Paso Internacional Los Libertadores operará con dotación máxima por el feriado de fin de octubre
Atención viajeros

Paso Los Libertadores: implementarán un operativo especial este fin de semana

Por Celeste Funes