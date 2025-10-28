28 de octubre de 2025
Más de lo que dejaron las comicios

Los que se quedaron en casa y la caída del voto en blanco: el pulso de las urnas en Mendoza

El escrutinio de las elecciones 2025 dejó datos llamativos: el municipio con más ausentismo, el que tuvo más problemas con la boleta única y las diferencias por región.

Los datos que dejó el escrutinio del domingo en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Facundo La Rosa

Los resultados del escrutinio de las elecciones 2025 permiten leer algo más que nombres ganadores y perdedores. Las urnas también dejaron una radiografía del comportamiento del electorado mendocino, marcado por algunas diferencias entre departamentos en cuanto a participación, voto en blanco y preferencias políticas.

Aunque la asistencia general superó a la de los comicios de 2023, estuvo por debajo de las legislativas de 2021 y hubo comunas donde la apatía fue protagonista. A la vez, el voto en blanco mostró una baja en comparación con 2023, dato que puede vincularse con el mayor nivel de familiaridad de los mendocinos con la boleta única por las experiencias de hace dos años atrás. Sin embargo, se repitió un fenómeno del pasado: ese tipo de sufragio creció en las categorías que aparecían debajo en la papeleta.

En las elecciones 2025 de Mendoza hubo doble boleta única: cómo fue la participación ciudadana y qué nivel de voto en blanco se registró.

Elecciones 2025: el departamento de Mendoza donde la gente prefirió "quedarse en casa"

Con el 99,79% de las mesas escrutadas, la participación electoral en Mendoza fue del 69,83% del padrón, la más baja para un comicio de medio término desde el retorno de la democracia. Aun así, superó el promedio nacional, que se ubicó en 67,92%.

Si bien algunas comunas superaron el 70% de concurrencia, hubo otras que rondaron el 60%. Es decir, donde cuatro de cada diez electores habilitados para votar optaron por quedarse en casa y no ejercer su derecho.

Es el caso de Malargüe, que marcó un 63,85% de participación. De 25.711 empadronados, votaron 16.108 personas. En particular, la Zona Sur registró la menor participación de toda la provincia, con 66,54% de asistencia. Incluso en Malargüe y General Alvear, además de legisladores nacionales y provinciales, se elegían concejales municipales. Pero ni esa situación logró revertir el desinterés ciudadano.

El nivel de participación ciudadana el domingo, fue el más bajo para una elección de medio término en Mendoza.

En el extremo opuesto se ubicó La Paz, otro municipio gobernado por el peronismo, que exhibió números muy superiores: un 77,08% de participación. Está claro que el intendente Fernando Ubieta movilizó la estructura local, ya que —junto a Santa Rosa— fue uno de los dos únicos departamentos donde Fuerza Justicialista se impuso sobre La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Con una particularidad: en esos territorios no se votó ediles, por lo tanto los jefes comunales no arriesgaban la representación en sus Concejos Deliberantes.

De hecho, el segundo distrito electoral, al que pertenecen La Paz y Santa Rosa, fue el que registró el mayor nivel de presentismo de Mendoza, con 71,50% de asistencia.

El ranking de participación electoral por departamento

  1. La Paz: 77,08%
  2. Junín: 73,96
  3. San Carlos: 73,32%
  4. Luján de Cuyo: 72,60%
  5. Santa Rosa: 72,09%
  6. Maipú: 71,81%
  7. Rivadavia: 71,70%
  8. Tunuyán: 71,32%
  9. Tupungato: 71,05%
  10. San Martín: 69,98%
  11. Guaymallén: 69,94%
  12. Godoy Cruz: 69,11%
  13. Ciudad de Mendoza: 69,02%
  14. Las Heras: 68,16%
  15. San Rafael: 67,50%
  16. Lavalle: 66,79%
  17. General Alvear: 66,28%
  18. Malargüe: 63,85%
    (Promedio provincial: 69,83%)
    (Promedio nacional: 67,92%)

El voto en blanco y la influencia de la boleta única

En comparación con las elecciones de 2023, en estos comicios se redujo el número de votos en blanco y nulos, aunque se mantuvo una constante: su peso aumentó en las categorías inferiores de la boleta.

En la boleta única nacional, el porcentaje se ubicó dentro de los niveles históricos en Mendoza: 2,45% en blanco (26.019 sufragios) y 2,83% anulados (30.145 votos). En cuanto a la papeleta provincial, la categoría de senadores provinciales, la primera que encontró el elector, marcó 7,25% de votos en blanco y 2,96% de nulos. El pico se dio en el cuarto distrito (8,48%/3,31%) y el piso en el primero (6,09% y 2,81%, respectivamente).

El voto en blanco en las elecciones 2025 no tuvo tanto peso como en 2023.

En la fila de diputados provinciales, los porcentajes son mayores: 11,88% de votos en blanco y 2,09% de nulos. Nuevamente la cuarta sección electoral supera al resto de las regiones, con 8,48% de blancos y 3,31% anulados.

En cuanto a los doce departamentos que eligieron concejales, los ciudadanos de Lavalle fueron los que menos marcaron ese casillero: el 15,93%. Malargüe, además de ser la comuna con menor participación ciudadana, registró un 13,80% de votos en blanco en la categoría de ediles. La de menor registro es la capital, con 8,60%.

En relación a los votos nulos, nuevamente Malargüe lidera el ranking, con 5,10%; seguida por San Martín (3,37%) y San Carlos (3,33%). La Ciudad de Mendoza figura debajo del listado, con 2,27% de nulos.

