¿Sabés que votás en Rivadavia? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026.

El próximo 22 de febrero serán las elecciones 2026 en 6 de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza para renovar bancas en el Concejo Deliberante . Qué se vota en Rivadavia y cuál será la Boleta Única de Papel que se encontrarán los votantes.

El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur , decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales, por lo que los ciudadanos de ese municipio deberán ir a las urnas este mes, al igual que en Luján de Cuyo, San Rafael, Maipú, Santa Rosa y La Paz .

En esta oportunidad, se votará por la renovación de la mitad de los concejales , es decir, cinco nuevos ediles para los próximos cuatro años.

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación en febrero será el de Boleta Única Papel (BUP) , que contendrá una sola categoría (concejales) , con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha.

Quiénes encabezan las listas de candidatos en Rivadavia

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)

Estefanía Torralba

Edgardo Mira

Frente Patria

César Estavilla

Paola Molina

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Magalí Cozzari

Diego Mariano Jofré

Frente Libertario Demócrata

Miriam Moreno

Osvaldo Salinas

Partido Sembrar

Rodrigo Godoy

Corina Caruso

Frente Verde

Miriam “Mimí” Di Pietro

Maxi Ibañez

Fuerza Justicialista Rivadavia

Pamela Ochoa

Nelson Santarelli

Concejo Deliberante de Rivadavia.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Rivadavia

El concejo rivadaviense tiene 10 bancas: 4 de Interbloque Sembrar, 4 de CM y 2 del PJ. De estas, en las elecciones de febrero se renovarán 3 cargos de Interbloque Sembrar (la de Estela Pichilli, Víctor Agüero y Juan Carlos Arguello), 1 de CM (Laura Abate), y 1 de PJ (Juan Manuel Villalba).

Mientras que seguirán en sus bancas Silvana Ruth Francese (UCR-Cambia Mendoza), Alejandro José Flores (UCR-Cambia Mendoza), Evangelina Laura Abate Cano (UCR-Cambia Mendoza), Marta Alicia Viviana Kihn Engelhardt (Interbloque Sembrar) y Laura Johanna Genovese (Unión por la Patria-Partido Justicialista).

Documentos habilitados para votar

Se podrá votar con: Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda «No válido para votar» y DNI Tarjeta siempre que estén en buen estado. Se deberá presentar el documento que figura en el padrón o uno más actualizado. No podés votar si llevás un DNI anterior al que figura registrado.