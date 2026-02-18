Conflicto en Fate: dictan conciliación y frenan las cesantías por dos semanas

El Gobierno suspendió este miércoles por 15 días los despidos en la empresa Fate, l uego de una mediación entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, e l encuentro promovido por la Secretaría de Trabajo apuntó a la suspensión de los despidos . La resolución ordenó dejar sin efecto las cesantías , al mismo tiempo que obligó a retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.

Esta medida se activó tras el sorpresivo anuncio del cierre definitivo de la planta en San Fernando, luego de 80 años de servicio, y el despido de 920 trabajadores que quedaron en la calle.

Hasta el momento, ambas partes deben abstenerse de tomar medidas de fuerza o acciones que alteren la relación laboral mientras dure el período de negociación.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Secretaría de Trabajo, expresó a través de un comunicado que, previo a la conciliación obligatoria, la cartera comandada por Julio Cordero “llevó adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo” entre la empresa y el sindicato.

“Se tramitaron acuerdos de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, uno de los cuales fue homologado y otro se encuentra pendiente de ratificación, debido a la negatividad sindical. El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, concluyó.

Cierra Fate, la histórica fábrica de neumáticos

La emblemática fábrica argentina de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, lo que provocará la desvinculación de alrededor de 900 trabajadores entre operarios, técnicos y personal administrativo de la empresa, en un golpe para la industria manufacturera nacional.

La decisión, comunicada este 18 de febrero de 2026 por el directorio de la firma, marca el final de más de 80 años de producción en el país de una de las marcas de neumáticos más tradicionales del mercado local y regional.

La decisión se produce en medio de una profunda crisis del sector manufacturero argentino, atravesado por una caída de la producción, un desplome de la industria automotriz —principal mercado para los neumáticos— y una fuerte presión de importaciones desde Asia que reducen la competitividad de la producción local.