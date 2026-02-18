18 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Crisis industrial

Conflicto en Fate: dictan conciliación y frenan las cesantías por dos semanas

La medida fue dispuesta tras una mediación impulsada por la Secretaría de Trabajo y obliga a retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.

El Gobierno suspendió este miércoles por 15 días los despidos en la empresa Fate,.

El Gobierno suspendió este miércoles por 15 días los despidos en la empresa Fate,.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro promovido por la Secretaría de Trabajo apuntó a la suspensión de los despidos. La resolución ordenó dejar sin efecto las cesantías, al mismo tiempo que obligó a retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.

Lee además
cierra fate, la historica fabrica de neumaticos: despediran a casi 900 trabajadores
crisis industrial

Cierra Fate, la histórica fábrica de neumáticos: despedirán a casi 900 trabajadores
Más de 20 mil empresas cerraron durante el gobierno de Javier Milei
Menos fuentes de trabajo

Más de 20 mil empresas cerraron durante el gobierno de Javier Milei
fate

Esta medida se activó tras el sorpresivo anuncio del cierre definitivo de la planta en San Fernando, luego de 80 años de servicio, y el despido de 920 trabajadores que quedaron en la calle.

Hasta el momento, ambas partes deben abstenerse de tomar medidas de fuerza o acciones que alteren la relación laboral mientras dure el período de negociación.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Secretaría de Trabajo, expresó a través de un comunicado que, previo a la conciliación obligatoria, la cartera comandada por Julio Cordero “llevó adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo” entre la empresa y el sindicato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MinCapHum_Ar/status/2024156289736040942&partner=&hide_thread=false

“Se tramitaron acuerdos de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, uno de los cuales fue homologado y otro se encuentra pendiente de ratificación, debido a la negatividad sindical. El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, concluyó.

Cierra Fate, la histórica fábrica de neumáticos

La emblemática fábrica argentina de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, lo que provocará la desvinculación de alrededor de 900 trabajadores entre operarios, técnicos y personal administrativo de la empresa, en un golpe para la industria manufacturera nacional.

La decisión, comunicada este 18 de febrero de 2026 por el directorio de la firma, marca el final de más de 80 años de producción en el país de una de las marcas de neumáticos más tradicionales del mercado local y regional.

La decisión se produce en medio de una profunda crisis del sector manufacturero argentino, atravesado por una caída de la producción, un desplome de la industria automotriz —principal mercado para los neumáticos— y una fuerte presión de importaciones desde Asia que reducen la competitividad de la producción local.

Temas
Seguí leyendo

Cuántas empresas hay en Mendoza y qué dicen los datos sobre el empleo formal

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 18 de febrero de 2026

Exportaciones: Perú alcanza un récord histórico y desplaza a Argentina al quinto lugar en Latinoamérica

Mendoza acelera el desarrollo en Vaca Muerta y proyecta perforaciones piloto para 2026

Cuánto gana un bancario en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT

Por qué no cobré la Beca Progresar de febrero 2026

YPF y Santander: la nueva ofensiva de los bancos en la disputa con las billeteras virtuales

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en febrero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
La Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT 
reclamo

Paro de la CGT: ¿qué pasará con la atención en los bancos?

Las Más Leídas

La obra vial que benefica a San Martín, Junín y Rivadavia avanza rápidamente.
Vialidad

La Doble Vía del Este avanza "por encima de lo planificado" y proyectan la conexión con la Ruta 7

Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones

La Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT 
reclamo

Paro de la CGT: ¿qué pasará con la atención en los bancos?

El robo ocurrió en calle Cervantes al 1900 de Godoy Cruz. 
la policía atrapó al ladrón

Godoy Cruz: pánico por el robo de un auto con una niña a bordo

Cómo funcionará el transporte público en Mendoza durante la jornada de paro de la CGT.
Para tener en cuenta

A horas del paro de la CGT: qué ocurrirá con el transporte en Mendoza