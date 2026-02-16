16 de febrero de 2026
Menos fuentes de trabajo

Más de 20 mil empresas cerraron durante el gobierno de Javier Milei

Los datos fueron proporcionados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Cuál es la situación de las empresas.

El cierre neto de empresas en noviembre último fue de 892, al tiempo que acumula en esos 11 meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores.

Cuántas empresas hay en Mendoza y qué dicen los datos sobre el empleo formal
ACTIVIDAD ECONÓMICA

la industria metalurgica de mendoza participara del pincipal foro de mineria global
PDAC 2026

La industria metalúrgica de Mendoza participará del pincipal foro de minería global
obra pública construcción
La construcción fue el rubro más afectado en el gobierno de Javier Milei, hasta el momento.

Cuál es la situación de las empresas

Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 empleados, mientras que en noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En consecuencia, en esos 24 meses, se produjo una caída neta -entre altas y bajas- de 21.938 empleadores. A su vez, disminuyó 290.602 el total de trabajadores o empleados.

Con 512.357 al finalizar 2023, hubo una caída del número de empresas hasta mediados de 2024 como consecuencia de la devaluación y de la “motosierra” que afectó en especial a la construcción. Luego hubo una desaceleración de la caída. A diciembre de 2024, el número llegaba a 499.682.

Una conclusión del Informe de Trabajo es que una proporción relevante de las firmas que ingresan al mercado no logra superar un ciclo de vida corto.

Durante los últimos cuatro trimestres (desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025), el 34% del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad.

