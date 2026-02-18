YPF y Santander: la nueva ofensiva de los bancos en la disputa con las billeteras virtuales

La alianza estratégica entre YPF y Santander Argentina , presentada hoy para integrar servicios financieros dentro de la aplicación APP YPF , no es un movimiento aislado ni meramente tecnológico del sistema bancario.

Evidentemente, se inscribe en la disputa amplia y estructural que atraviesa al sistema financiero argentino , con la creciente tensión entre los bancos tradicionales y las billeteras virtuales (que tiene también su capítulo en la reforma laboral), y el intento de las entidades bancarias por recuperar protagonismo en un terreno que, hasta ahora, había sido colonizado por las fintech .

La movida de Santander con YPF se suma a la que hace días anunció el Banco Macro , asociándose en un 50 % con Personal Pay , la billetera de la telefónica del Grupo Clarín .

El acuerdo prevé que Santander administre las cuentas virtuales de YPF Digital , habilitando dentro de la aplicación la gestión de saldos, transferencias y pagos , además de la posibilidad de remunerar automáticamente los fondos mediante fondos comunes de inversión del banco .

APP YPF supera los siete millones de descargas, cuenta con tres millones de usuarios activos y más de 2,6 millones de cuentas virtuales activas, con un volumen de operaciones que alcanza cientos de pagos por minuto en la red comercial de la compañía.

El cambio de modelo financiero

Más allá de los números, la clave está en el modelo. Durante la última década, las billeteras digitales y las fintech lograron intermediar pagos, captar saldos y construir relaciones directas con millones de usuarios, muchas veces al margen, o en los bordes, del sistema bancario tradicional. Este fenómeno encendió alertas en las entidades financieras, que observaron cómo una porción creciente de los flujos cotidianos de dinero se desplazaba hacia plataformas no bancarias, con reglas, costos y dinámicas propias.

La respuesta del sistema bancario comenzó a tomar forma en los últimos años a través de dos estrategias complementarias: el desarrollo de soluciones propias y la asociación con grandes plataformas de consumo masivo.

La alianza entre YPF y Santander se inscribe claramente en este segundo camino. Al integrarse como proveedor financiero dentro de una aplicación de uso cotidiano y alto nivel de recurrencia, el banco logra reinsertarse en la vida financiera diaria de los usuarios sin exigirles abandonar el entorno digital que ya utilizan.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 10.26.43 AM Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina junto a Horacio Marín, presidente y CEO de YPF

El control del cliente

Este esquema responde al concepto de finanzas embebidas, un modelo que permite ofrecer servicios financieros directamente dentro de plataformas no bancarias. Para los bancos, este enfoque representa una vía para disputar el control del vínculo con el cliente final, sin renunciar a su fortaleza principal: la infraestructura regulatoria, la escala operativa y los estándares de seguridad.

En el caso de Santander, la alianza le permite combinar esas capacidades con la capilaridad territorial y digital de YPF, una empresa con presencia física en más de 1.650 puntos de venta y una fuerte penetración en hábitos de consumo cotidianos.

Estrategia digital y disputa por los flujos financieros

Desde la óptica de YPF, el acuerdo también cumple una función estratégica. La compañía avanza en la consolidación de un ecosistema digital integral, donde los pagos, los servicios y las soluciones financieras convergen en una única experiencia. Este proceso no solo fortalece la relación con sus clientes, sino que amplía las fuentes de valor del negocio digital, al incorporar instrumentos financieros que generan rendimientos sobre los saldos y mejoran la retención de usuarios.

El trasfondo del acuerdo remite, además, a un debate más profundo sobre quién controlará los flujos financieros en la economía digital. Las billeteras virtuales crecieron al calor de la simplicidad operativa y la experiencia de usuario, pero enfrentan límites regulatorios y restricciones para ofrecer ciertos productos.

Los bancos, en cambio, poseen licencias, capacidad de fondeo y expertise financiero, aunque históricamente han mostrado menor agilidad tecnológica. La integración entre ambos mundos aparece como una solución pragmática a la que recurre el sistema financiero tradicional en un escenario de competencia creciente.