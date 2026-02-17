Becas YPF 2026: oportunidad para estudiantes mendocinos de carreras energéticas

La Fundación YPF lanzó la convocatoria para las Becas 2026 , destinadas a estudiantes de carreras de grado vinculadas al sector energético que cursen en universidades públicas de Argentina, incluyendo la provincia de Mendoza . El programa, que combina apoyo económico, mentoría profesional y formación complementaria, estará abierto hasta el 8 de marzo a través del sitio oficial: becas.fundacionypf.org.

Las becas están dirigidas a estudiantes de ingenierías, tecnicaturas, licenciaturas en ciencias de la Tierra, ambiente y nuevas tecnologías aplicadas a la industria energética .

La becas tienen como objetivo apoyar a futuros ingenieros y técnicos.

Se contemplan dos categorías: quienes comienzan primer año en 2026 y quienes ya cursan, con entre 50% y 70% de materias aprobadas . Todos los aspirantes deben acreditar su condición de alumno regular y cumplir los requisitos académicos y administrativos de la fundación.

El programa alcanza a universidades públicas de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Chubut, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Salta , ampliando oportunidades para estudiantes de todo el país. La selección combina mérito académico y situación socioeconómica , priorizando la inclusión de quienes enfrentan mayores dificultades económicas, según informó Iprofesional.

Mentoría y vinculación con la industria

Cada becario cuenta con un mentor profesional de YPF en la misma disciplina, que lo acompaña durante la beca para orientar sobre la carrera y la inserción laboral. Además, los estudiantes participan de visitas a yacimientos, refinerías y centros de monitoreo, permitiendo conocer procesos productivos y operaciones vinculadas al sector energético.

El programa incluye también instancias de innovación, como el “Ideatón”, donde los estudiantes trabajan en equipo sobre desafíos reales de la industria y presentan soluciones técnicas. Estas actividades buscan integrar formación académica y experiencia práctica.

formacion estudiantes fundacion ypf1 Las inscripciones estarán disponibles hasta el 8 de marzo.

Formación complementaria y apoyo económico

Los becarios reciben cursos en ciencia de datos, idiomas, habilidades blandas e innovación, dictados de forma virtual o híbrida. Estas capacitaciones refuerzan competencias transversales demandadas en el mercado energético y facilitan la integración de los estudiantes en entornos profesionales especializados.

El apoyo económico está destinado a cubrir gastos asociados a la carrera, favoreciendo la permanencia y continuidad de los estudios, especialmente en carreras técnicas y científicas con alta carga horaria.

Cómo postularse

La inscripción se realiza exclusivamente online, y el portal oficial detalla bases, requisitos y cronograma de selección. La publicación de resultados seguirá el calendario informado por la fundación.

De esta manera, las Becas 2026 ofrecen a los estudiantes de Mendoza y el resto del país una oportunidad integral de formación y vinculación con la industria energética, combinando estudio, práctica y desarrollo profesional.