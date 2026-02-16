16 de febrero de 2026
Minería: Argentina y Mendoza se preparan para el PDAC en Toronto

Argentina y Mendoza llegan a la PDAC de Toronto con expectativas y una agenda para la minería marcada por inversiones, geopolítica y debates pendientes.

 Por Marcelo López Álvarez

Como todos los años, en coincidencia de fechas con la Vendimia mendocina, del 1 al 4 de marzo, Toronto albergará el PDAC, la convención de minería más importante del mundo, y Argentina y Mendoza tendrán una vez más una importante participación en el encuentro canadiense.

El stand de Argentina se espera sea uno de los que más atención convoque por el particular momento económico y político, y seguramente Mendoza aprovechará con creces este escenario, que coincide con la apertura histórica de la provincia a la actividad minera.

Misión internacional

Alfredo Cornejo expuso ante empresarios en Londres sobre minería, energía y petróleo

La agenda de Mendoza y presencia institucional

Mendoza tendrá su participación especial (al igual que el año pasado) el miércoles 4 de marzo con una mañana dedicada a la minería provincial, con las disertaciones de la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra Jimena Latorre, el director de Minería Jerónimo Shantal, el CEO de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, y James Hedalen, CEO de Kobrea.

La participación argentina en la PDAC de Toronto volverá a condensar, en pocas jornadas, el cúmulo de expectativas y tensiones que atraviesan al sector. En un contexto internacional marcado por la volatilidad de los metales y por señales proteccionistas en las principales economías, el país se presentará ante inversores y operadores globales con una agenda ambiciosa, pero también con interrogantes abiertos.

Así lo planteó el especialista en comunicación minera y director de la publicación Club Minero, Daniel Bosque, quien siguió de cerca el pulso de cada encuentro y aportó una mirada crítica sobre los desafíos que se avecinan.

Mercado, precios y señales de alerta

“No hagamos papelones, se requiere urgente un cambio de tips y gráficos”, advirtió Bosque al describir el clima de mercado. La caída abrupta del oro y la plata, que algunos calificaron como “la peor desde 1983”, obliga a recalibrar discursos y proyecciones.

Sin embargo, el analista relativizó el impacto inmediato: “En la última PDAC, cuyo cierre coincidió con un primer ataque de aranceles de Donald Trump contra Canadá, la onza de oro estaba a 3.000 dólares y la de plata a 34. Las mineras y los inversores están muy bien; sólo tienen que abrir el paraguas en el momento indicado”.

Minerales críticos y geopolítica

El concepto de “minerales críticos” se convirtió en la consigna central del encuentro. “El que no diga ni piense minerales críticos se queda afuera del guion”, ironizó Bosque, al subrayar que la agenda geopolítica atraviesa hoy cualquier discusión minera.

En ese marco, la misión argentina se podría apoyar en una articulación inédita entre Cancillería, Economía y las provincias. El canciller Pablo Quirno formó parte de una cumbre clave en Estados Unidos, mientras que el Gobierno busca mostrar continuidad en su estrategia de atracción de inversiones.

En esa línea, el gobernador Alfredo Cornejo acompañará al presidente Javier Milei a Nueva York, apenas unos días después del PDAC, en busca de atraer inversiones a la Argentina, durante el encuentro organizado por la embajada argentina en Estados Unidos.

RIGI, inversiones y proyectos maduros

Bosque recordó que esa línea ya se había insinuado en Toronto el año pasado, con la presencia de Karina Milei. Desde la puesta en marcha del primer régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI), el sector vive un verdadero torbellino.

“En los estudios jurídicos y contables faltan manos para bajar de la nube contratos por activos en la Argentina, con chinos, coreanos o sin ellos”, describió Bosque. La exploración mostró buenos resultados durante el último verano y el foco ahora está puesto en los proyectos maduros, en la transición entre la prefactibilidad y las declaraciones de impacto ambiental que habilitan la construcción y puesta en marcha de los proyectos.

Renta minera, proveedores y debates pendientes

La bonanza de precios también expuso un debate incómodo: cómo se distribuye la renta minera. “Lo que pocos mencionan es cómo han cambiado las utilidades. El CAPEX no se movió tanto, pero las remesas se abultaron”, sostuvo el analista. Citó el caso de Veladero, donde —según estimaciones privadas— la proporción de utilidades que queda en el país se habría reducido, aun cuando el monto absoluto crece por el salto de precios.

Para las provincias, el desafío no se agota en la recaudación. Bosque fue contundente al hablar de los fondos de desarrollo asociados a los proyectos: “A veces la política se pierde la oportunidad de producir hechos y después lo hace mal y tarde”. El ejemplo de los fideicomisos para energías renovables en San Juan ilustra, a su juicio, las dificultades para transformar ingresos extraordinarios en infraestructura tangible.

La tensión se replica en la cadena de proveedores. La compra de insumos en el exterior, especialmente en Asia, reavivó el debate sobre el desarrollo local. “¿Están muertos los sueños metalmecánicos de las empresas argentinas? Claro que no dicen en las mineras, pero los chinos se llevan los contratos”, resumió Bosque, recogiendo una percepción extendida en el empresariado.

Y agregó, citando a un referente del sector: “Al gobierno nacional todo esto de la cadena de valor le chupa un huevo; lo único que quiere es que hagas rápido una mina y empieces a exportar”.

Con el trasfondo de cierres de empresas y pérdida de empleo industrial, el debate volvió a los despachos provinciales y al Congreso, donde asoman discusiones sensibles como la reforma de la Ley de Glaciares. “Por glaciares y por la reforma laboral habrá mucho ruido, votos por favores y judicializaciones”, anticipó Bosque, quien advirtió que la licencia social y la “marca prestigio” de la minería están en juego.

La misión argentina vuelve a Toronto con promesas y señales, pero también con la conciencia de un terreno resbaladizo. “Las calles de Ontario, después de la tormenta, son una buena metáfora de la minería argentina: en tiempos de deshielo, mucho cuidado con resbalarse”, concluyó.

