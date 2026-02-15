Señal de crisis: más de 153 mil trabajadores registrados perdieron su empleo en 2025

Un total de 153.847 trabajadores registrados perdieron su empleo sin causa atribuible al trabajador durante 2025 y comenzaron a percibir la Prestación por Desempleo, según datos oficiales de la Seguridad Social.

La cifra dimensiona el impacto de los despidos formales en el último año y muestra una tendencia creciente en la asistencia estatal. Solo en diciembre se registraron 103.654 prestaciones activas, el nivel mensual más alto del período, con un pago promedio de $276.944.

El mayor número de cesantías se concentró en la industria manufacturera , con 36.648 trabajadores que debieron recurrir al seguro de desempleo. Le siguieron el comercio, con 32.630 casos, y la construcción, con 25.311.

Se trata de tres sectores con fuerte incidencia en la actividad económica nacional y en distintas economías regionales , donde la desaceleración productiva y el ajuste en costos impactaron directamente en el empleo formal.

Dónde se concentraron las pérdidas de empleo

En términos territoriales, la provincia de Buenos Aires encabezó el listado con 44.145 personas que comenzaron a cobrar la prestación tras quedar desempleadas. Más atrás se ubicaron Córdoba (7.825), Santa Fe (7.675) y la Ciudad de Buenos Aires (6.720).

El dato refleja una concentración en los principales polos industriales y comerciales del país, aunque el fenómeno alcanza a todas las provincias.

Un termómetro del mercado laboral

El número de trabajadores que debieron recurrir al seguro de desempleo funciona como un indicador del nivel de despidos formales en la economía. Los más de 153 mil casos registrados en 2025 evidencian la magnitud del ajuste en distintos sectores productivos y el impacto directo sobre el empleo registrado.

El pico alcanzado en diciembre confirma, además, que el proceso no se detuvo hacia el cierre del año, sino que mostró un aumento en la cantidad de personas que quedaron fuera del mercado laboral formal y necesitaron asistencia estatal.