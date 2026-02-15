15 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
preocupante

Señal de crisis: más de 153 mil trabajadores registrados perdieron su empleo en 2025

Industria, comercio y construcción concentraron la mayor cantidad de despidos. El pico alcanzado en diciembre confirma que el proceso no se detuvo hacia el cierre del año.

empleo desempleo informalidad
Por Sitio Andino Economía

Un total de 153.847 trabajadores registrados perdieron su empleo sin causa atribuible al trabajador durante 2025 y comenzaron a percibir la Prestación por Desempleo, según datos oficiales de la Seguridad Social.

La cifra dimensiona el impacto de los despidos formales en el último año y muestra una tendencia creciente en la asistencia estatal. Solo en diciembre se registraron 103.654 prestaciones activas, el nivel mensual más alto del período, con un pago promedio de $276.944.

Lee además
Cuántas empresas hay en Mendoza y qué dicen los datos sobre el empleo formal
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Cuántas empresas hay en Mendoza y qué dicen los datos sobre el empleo formal
Con cambios a último momento, la Cámara de Senadores le dio media sanción a la reforma laboral
Congreso

Con cambios a último momento, la Cámara de Senadores le dio media sanción a la reforma laboral

Los sectores con más despidos

El mayor número de cesantías se concentró en la industria manufacturera, con 36.648 trabajadores que debieron recurrir al seguro de desempleo. Le siguieron el comercio, con 32.630 casos, y la construcción, con 25.311.

Se trata de tres sectores con fuerte incidencia en la actividad económica nacional y en distintas economías regionales, donde la desaceleración productiva y el ajuste en costos impactaron directamente en el empleo formal.

Dónde se concentraron las pérdidas de empleo

En términos territoriales, la provincia de Buenos Aires encabezó el listado con 44.145 personas que comenzaron a cobrar la prestación tras quedar desempleadas. Más atrás se ubicaron Córdoba (7.825), Santa Fe (7.675) y la Ciudad de Buenos Aires (6.720).

El dato refleja una concentración en los principales polos industriales y comerciales del país, aunque el fenómeno alcanza a todas las provincias.

Un termómetro del mercado laboral

El número de trabajadores que debieron recurrir al seguro de desempleo funciona como un indicador del nivel de despidos formales en la economía. Los más de 153 mil casos registrados en 2025 evidencian la magnitud del ajuste en distintos sectores productivos y el impacto directo sobre el empleo registrado.

El pico alcanzado en diciembre confirma, además, que el proceso no se detuvo hacia el cierre del año, sino que mostró un aumento en la cantidad de personas que quedaron fuera del mercado laboral formal y necesitaron asistencia estatal.

Temas
Seguí leyendo

De Tucumán a Tunuyán: la vida itinerante de Óscar Pérez, trabajador golondrina que sostiene a su familia

Vitivinicultura: la paradoja de la uva Moscatel, auge exportador y resistencia cultural

Feriado de Carnaval: Mendoza supera el 80% de ocupación y consolida el turismo interno

Se considera "emprendedora serial", apostó por el arte y crea la vajilla de reconocidas bodegas: la historia de Milada

Ópticas con descuento usando Banco Nación: lo que tenés que saber

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 15 de febrero de 2026

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con los despidos e indemnizaciones si avanza la reforma laboral

PSJ Cobre Mendocino inicia el armado de equipos técnicos para avanzar hacia la construcción de la mina

LO QUE SE LEE AHORA
Historia de vida de Milada: eligió Mendoza, apostó por el arte y crea vajilla para reconocidas bodegas
Perseverancia

Se considera "emprendedora serial", apostó por el arte y crea la vajilla de reconocidas bodegas: la historia de Milada

Las Más Leídas

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos implementa una modalidad virtual para la terminalidad educativa.
educación

Nueva oportunidad para completar el secundario en Mendoza a distancia

Cómo está el Paso Los Libertadores y cuál es la situación de la caravana de motos.
finde axl

Hay importantes demoras en el Paso a Chile: cientos de mendocinos esperan para cruzar

La escuela técnica donde ocurrió el hecho que terminó con una condena a la Dirección General de Escuelas. 
sentencia

Accidente escolar en Mendoza: fallo obliga a pagar $48 millones a un estudiante

El fenómeno therian desde la psicología: la construcción de identidad en un mundo caótico
¿Una Moda pasajera?

El fenómeno therian desde la psicología: la construcción de identidad en un mundo caótico

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con las indemnizaciones y despidos tras la reforma laboral
PROYECTO CON MEDIA SANCIÓN

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con los despidos e indemnizaciones si avanza la reforma laboral