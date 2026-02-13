El Gobierno de Mendoza avanza con Malargüe Distrito Minero Occidental III: será analizado por especialistas

El Gobierno de Mendoza informó que la Autoridad Ambiental Minera emitió la resolución de inicio del procedimiento de evaluación del Informe de Impacto Ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental III . De esta manera, la Universidad Nacional de Cuyo y distintos organismos sectoriales analizarán los proyectos incluidos.

Esta puesta en marcha del procedimiento administrativo se da luego de finalizada la primera etapa del análisis técnico , para pasar a ser evaluado por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y otras 12 entidades. La medida se enmarca en el anuncio del gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura de Argentina Mining Cuyo , el encuentro sobre minería que regresó a Mendoza después de 17 años en octubre pasado.

producción de hidrocarburos Mendoza busca reactivar la producción de petróleo y avanza con la licitación de 17 áreas

Tránsito El Gobierno de Mendoza modernizará semáforos de Ciudad y Godoy Cruz: cuánto invertirá y en qué calles

“Iniciaremos el proceso del Distrito Minero Occidental III, con 71 proyectos , cada uno será evaluado con transparencia y participación”, afirmó el mandatario, adelantando el inicio de la tercera etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental.

A partir de esta resolución, la Autoridad Ambiental Minera -que está compuesta por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental - da intervención a la Facultad de Ciencias Aplicas a la Industria para comenzar con el análisis técnico, ambiental e institucional de cada uno de los permisos de exploración comprendidos en el área, bajo los estándares previstos por la normativa vigente y con intervención de organismos independientes especializados.

Cómo es el proceso

El Gobierno exolicó que la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo se encargará de la elaboración del Dictamen Técnico establecido por el Decreto 820/06. La institución deberá producir su informe en un plazo de quince días hábiles desde la recepción de la documentación, garantizando una revisión profesional, académica y externa. Luego, las actuaciones serán enviadas a distintas reparticiones provinciales y nacionales que deberán emitir reportes de su competencia.

Las instituciones y organismos que emitirán sus informes son:

Departamento General de Irrigación

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

Coordinación de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente

Dirección de Hidráulica

Dirección de Patrimonio Cultural y Museos

Dirección de Áreas Protegidas

Dirección de Ganadería

Dirección de Planificación

Dirección de Biodiversidad y Ecoparque

Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales

Dirección de Hidrocarburos

Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas

Alcance del Distrito Minero Occidental III

El procedimiento abarca 71 proyectos de exploración, que forman parte de una planificación integral para ordenar la actividad, generar información de base y asegurar controles ambientales desde las etapas iniciales. La apertura de esta instancia implica que todos los proyectos deberán atravesar evaluaciones sucesivas, responder observaciones técnicas y cumplir con requerimientos específicos antes de cualquier autorización posterior.

malargue policia ambiental1

Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) es el polígono de planificación minera definido por el Gobierno de Mendoza en el sector cordillerano y centro-sur del departamento de Malargüe. Dentro de esa delimitación se ubican distintas propiedades mineras sobre las cuales se organizan los proyectos de exploración.

El distrito permite abordar el análisis ambiental de manera integral, agrupando iniciativas dentro de un mismo territorio que deben atravesar instancias técnicas, sectoriales y de participación pública antes de cualquier autorización. Las referencias a MDMO I, MDMO II y MDMO III corresponden a etapas sucesivas de presentación de proyectos dentro de ese único polígono.

Etapas anteriores

MDMO I incluyó 34 proyectos de exploración : cada uno contó con Informe de Impacto Ambiental, dictamen técnico independiente, intervención de organismos sectoriales y audiencia pública. Las Declaraciones de Impacto Ambiental resultantes fueron posteriormente elevadas a la Legislatura para su ratificación.

incluyó : cada uno contó con Informe de Impacto Ambiental, dictamen técnico independiente, intervención de organismos sectoriales y audiencia pública. Las Declaraciones de Impacto Ambiental resultantes fueron posteriormente elevadas a la Legislatura para su ratificación. MDMO II sumó 27 proyectos adicionales dentro del mismo distrito. El proceso volvió a contemplar evaluación técnica, dictámenes sectoriales, audiencia pública y tratamiento legislativo.

MDMO III inicia ahora ese mismo recorrido administrativo, garantizando participación ciudadana y transparencia en todo el proceso, informó el Gobierno.