El Gobierno adjudicó la obra de la Ruta Nacional 143, clave para el sur provincial: en qué consiste

El Gobierno adjudicó la obra de la Ruta Nacional 143, clave para el sur provincial.

El Gobierno de Mendoza adjudicó la obra de refuncionalización de la Ruta Nacional 143 , en el tramo que une Pareditas con San Rafael , con un presupuesto de alrededor $62.868 millones. De acuerdo con el decreto 219 publicado este viernes en el Boletín Oficial, los trabajos se realizarán en tres tramos .

Se trata de uno de los corredores viales más estratégicos del sur mendocino, que cuenta con 58 años de antigüedad y será reconstruido de manera integral.

Este proyecto es parte del convenio firmado entre la provincia de Mendoza y Vialidad Nacional , mediante el cual la Nación cedió al gobierno provincial la ejecución, conservación y mantenimiento de rutas nacionales consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo productivo.

Tras el llamado a licitación , la obra fue adjudicada por tramos: la Sección 1, entre calle Rawson y la rotonda de El Cristo , quedó en manos de la UT Black Shadow–Constructora Horizonte por $8.300 millones; la Sección 2, entre la rotonda El Cristo y la progresiva 582 , fue adjudicada a José Cartellone Construcciones Civiles por $22.286 millones; y la Sección 3, entre la progresiva 582 y Pareditas , a Construcciones Electromecánicas del Oeste (CEOSA) por $21.818 millones.

"Que cabe destacar que las empresas sugeridas para la adjudicación resultaron primeras en el orden de mérito estudiado a partir de lo establecido en los pliegos legales para evaluar la conveniencia de las ofertas presentadas", se señaló en el decreto

Las obras

Tramo 1, Rawson a Rotonda del Cristo/Ruta Prov. 150 : ensanche, repavimentación, banquinas, cordón cuneta, rotonda en El Toledano e intercambiador para el acceso al Aeropuerto.

: ensanche, repavimentación, banquinas, cordón cuneta, rotonda en El Toledano e intercambiador para el acceso al Aeropuerto. Tramo 2, Rotonda del Cristo a Río Seco de Las Peñas : repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 m, consolidación de banquinas y nueva señalética.

: repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 m, consolidación de banquinas y nueva señalética. Tramo 3, Río Seco a Pareditas/Ruta 40: repavimentación y ensanche de 48 km, banquinas consolidadas y señalética moderna.

Cuánto invertirá el Gobierno de Mendoza

El decreto estableció que el financiamiento de la obra se distribuirá en tres ejercicios presupuestarios. Del Presupuesto 2025, el gasto estará destinado a gastos generales de obra por poco más de $5 millones. La mayor parte de la inversión se ejecutará durante 2026, con un desembolso de $41.907 millones, que incluye obra básica, variaciones de precios y gastos generales. En tanto, de las partidas de 2027 se prevé una inversión adicional de $20.956 millones para completar los trabajos. En total, la refuncionalización de la Ruta Nacional 143 demandará unos $62.868.145.261.