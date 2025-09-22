El Gobierno llamó a licitación para repavimentar la Ruta Nacional 143, después de 40 años

Se publicó el llamado a licitación para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143, entre Pareditas y San Rafael.

Este lunes el Gobierno de Mendoza anunció el llamado a licitación para la repavimentación de la Ruta Nacional 143, en el tramo que conecta Pareditas con la ciudad San Rafael. Se trata de una de las obras acordadas con Vialidad Nacional para mejorar el estado de rutas.

El Gobierno de Mendoza oficializó el llamado a licitación pública para la reparación integral de la Ruta Nacional 143, en el tramo que une la ciudad de San Rafael con Pareditas, en el departamento de San Carlos.

Los trabajos se desarrollarán a lo largo de 107 kilómetros y estarán divididos en tres tramos principales .

Los trabajos sobre la Ruta Nacional 143 serán en el tramo que conecta Pareditas con la ciudad San Rafael.

El primero contempla la reconstrucción de la calzada desde la avenida Rawson hasta la Rotonda del Cristo, con ensanche, repavimentación, banquinas, cordón, cuneta, una nueva rotonda en El Toledano y un intercambiador que mejorará los accesos al aeropuerto.

El Gobierno de Mendoza avanza en la intervención histórica de la Ruta Nacional 143 con una millonaria inversión.

El segundo tramo incluye la repavimentación de 48 kilómetros entre la Rotonda del Cristo y el río Seco de Las Peñas, además del ensanche de calzada a 7,30 metros, consolidación de banquinas y nueva señalética horizontal y vertical.

Finalmente, el tercer tramo comprende la recuperación de la traza entre el río Seco y la intersección con la Ruta Nacional 40, en Pareditas, con similares trabajos de repavimentación, ensanche y modernización de la señalización.

El plazo de ejecución está estimado entre 12 y 18 meses, según los avances de cada sección.

La obra, impulsada por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial a través de la Subsecretaría de Infraestructura, tiene como objetivo mejorar la conectividad, la seguridad vial y potenciar la actividad productiva, turística y logística del Sur provincial.

Los trabajos sobre la Ruta Nacional 143 se desarrollarán a lo largo de 107 kilómetros y estarán divididos en tres tramos principales.

Detalles de la licitación

La apertura de sobres se realizará el 21 de octubre de 2025 a las 10 en la Casa de Gobierno, cumpliendo con el cronograma previsto y dando un paso clave para poner en marcha la refuncionalización de la Ruta Nacional 143.

La inversión rondará los U$S44 millones, financiados con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial. Es una de las rutas nacionales que forma parte del convenio que firmó el gobernador Alfredo Cornejo con la Dirección Nacional de Vialidad para que Mendoza asuma la responsabilidad de la administración y el mantenimiento de algunos tramos.

La obra y su impacto en San Rafael

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, en diálogo con Noticiero Andino; destacó que la intervención en la Ruta Nacional 143 presenta una gran complejidad en la etapa comprendida entre Rawson y El Toledano: “Es el tramo más urbano que vamos a tener en la intervención. Por eso pedimos que comprendan la complejidad. Los sanrafaelinos, más que nadie, saben todo el tránsito que hay”.

Según detalló, por ese sector circulan unos 5.400 vehículos, lo que hará inevitable que la obra genere dificultades. “Sin duda, va a ser de una gran complejidad, pero necesaria, que se va a trasladar en una mejora de la seguridad vial y en beneficios conexos”, comentó.

La funcionaria también explicó que la construcción de una rotonda en la intersección de la ruta 143 con El Toledano, un reclamo histórico: “Una de las obras más importantes de ese tramo es la ejecución de la rotonda, que sabemos que es una demanda desde hace mucho tiempo que tiene el departamento de San Rafael”.

En esa línea, pidió comprensión a la ciudadanía mientras se desarrollen los trabajos y remarcó que la planificación será clave: “Les pedimos paciencia al momento de que estemos ejecutando las obras. Vamos a valorar muy especialmente el plan de trabajo y el plan de desvío que presenten los oferentes a la hora de analizar las ofertas”.